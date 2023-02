Wiederholung des Wrexham FA Cup zu ESPN2 gegen Sheffield United hinzugefügt

Der magische Lauf des Wrexham FA Cup begeistert weiterhin Fußballfans in den Vereinigten Staaten. Und der Hype um die neue walisische Lieblingsmannschaft aller hat dazu geführt, dass die Wrexham FA Cup-Wiederholung nächste Woche auf ESPN2 sowie auf ESPN+ ausgestrahlt wird.

Der Wechsel zum großen Kabelnetz erfolgt, nachdem das erste 3: 3-Unentschieden in der 4. Runde des FA Cup gegen Sheffield United am vergangenen Sonntag das meistbesuchte Spiel des Tages auf den digitalen Plattformen von ESPN war. Die Wiederholung am Dienstag, den 7. Februar, entscheidet, wer in die 5. Runde des FA Cup einzieht und gegen Tottenham Hotspur antritt.

Empfohlene Ansichtsoption:

Beobachten Sie Wrexham im FA Cup Beinhaltet auch: EFL-Meisterschaft, Bundesliga, La Liga und mehr Angebote durchsuchen

Das erste Spiel auf dem Racecourse Ground in Wrexham war voller Dramatik. Durch ein spätes Hin und Her hätte die Heimmannschaft fast eine heldenhafte Überraschung hinnehmen können. Aber es sollte nicht sein, als Sheffield United den Ausgleich erzielte und die Wiederholung erzwang. Dennoch bleibt Wrexham der niedrigste und einzige Verein außerhalb der Liga im FA Cup. Anpfiff für die Wiederholung ist am Dienstag um 14:45 Uhr ET angesetzt.

Wiederholung des Wrexham FA Cup auf ESPN2 und ESPN+

ESPN2 und ESPN+ bieten ab 14:30 Uhr ESPN FC Pregame-Berichterstattung. Dan Thomas, Steve Nicol und Alejandro Moreno sind im Studio, während Jon Champion und Craig Burley das Match bestimmen. Alexis Nunes steht an der Seitenlinie der Bramall Lane in Sheffield.

Der Gewinner des Wiederholungsspiels trifft zu Hause auf Tottenham Hotspur. Ein Team aus der Premier League in der 5. Runde zu beherbergen, wäre sicherlich ein Traum für Wrexham. Ohne Zweifel wäre es ein großartiger Inhalt für die zweite Staffel von Willkommen in Wrexham. Sheffield United ist natürlich kein Schwächling, derzeit sicher auf dem zweiten Platz in der Meisterschaft und wahrscheinlich in der nächsten Saison in die Premier League befördert.

Die Nachricht von ihrem nächsten FA-Cup-Spiel, das auf ESPN2 erscheint, folgt unmittelbar auf die USA-zentrierten Wrexham-Ereignisse. Der Club wird diesen Sommer auch ein Team bei einem neuen 7-v-7-Turnier in Cary, NC, aufstellen. Dies ist zusätzlich zu einer US-Sommertournee gegen MLS-Opposition.

Wrexham und das Disney-Paket

Wrexham AFC, das Thema der erfolgreichen FX-Serie Welcome to Wrexham, setzt seine Aschenputtel-Geschichte in der vierten Runde des FA Cup fort. Der walisische Klub steht derzeit an der Spitze der National League, der fünften Liga des englischen Fußballs.

Ein Grund, warum ESPN sein Gewicht auf die Werbung für Wrexham legt, ist das Disney-Bundle, das ESPN+, Hulu und Disney+ umfasst. Wrexhams FA Cup-Spiele werden auf ESPN+ gezeigt, während die Willkommen in Wrexham Serien können auf Hulu gebinged werden. Abgerundet wird das Trio durch Disney+ mit viel Familienunterhaltung.

Sicherlich hilft das Timing von Wrexhams Erfolg, wenn Disney sein Disney Bundle für 12,99 $ pro Monat bewirbt.

Gewinnen oder verlieren, der Wrexham-Zug wird weiter rollen, während der Verein versucht, den Wiederaufstieg in die Football League zu sichern. Auf die eine oder andere Weise wird es wahrscheinlich nicht allzu lange dauern, bis wir sie wieder auf ESPN sehen.

Foto: Imago