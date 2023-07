Die nigerianische Autorin Buchi Emecheta war ein Vorbild für schwarze Schriftstellerinnen in Großbritannien. 2017 starb sie. Jetzt wird sie wiederentdeckt.

Gut vierzig Jahre liegen zwischen den nigerianischen Autoren Buchi Emecheta und Oyinkan Braithwaite – ihr Kindheitstraum, Schriftstellerin zu werden, verbindet sie. Aber die Bedingungen für seine Verwirklichung haben sich stark verändert.

Der 1988 geborene Braithwaite wuchs in Nigeria und London auf, hatte 2018 mit „My Sister, the Serial Killer“ einen Riesenhit und Chimamanda Ngozi Adichie oder Lesley Nneka Arimah sind bekannte Frauenstimmen nigerianischer Abstammung, die auch in Deutschland veröffentlicht werden. Glücklicherweise werden mittlerweile auch schwarze Autorinnen und Women of Color aus anderen Ländern mit ihrer Literatur immer sichtbarer.

Buchi Emecheta, 1944 in Lagos geboren und 1962 nach London ausgewandert, begann Anfang der 1970er Jahre in einem völlig anderen Umfeld mit dem Schreiben. Nach Flora Nwapa war sie eine der ersten Nigerianerinnen, deren Bücher in Großbritannien veröffentlicht wurden. Auch Literatur von Frauen aus anderen afrikanischen Ländern oder von schwarzen britischen Autorinnen war praktisch nicht vorhanden. Sie kann daher als Pionierin auf diesem Gebiet gelten.

Mutter der schwarzen Frauenliteratur

Bernardine Evaristo verehrte sie sogar als „Urmutter der Literatur schwarzer Frauen“, und auch Chimamanda Ngozi Adichie las jedes ihrer Bücher „mit Bewunderung“. Und so ist es sehr zu begrüßen, dass der Blumenbar Verlag damit beginnt, ihr hierzulande wenig bekanntes Werk (wieder) zugänglich zu machen.

Emecheta hat rund zwanzig Bücher sowie Fernsehspiele und Artikel geschrieben. Sechs Titel wurden in den 80er und 90er Jahren ins Deutsche übersetzt und sind längst ausverkauft. Ihr zweiter Roman „Bürger zweiter Klasse“ aus dem Jahr 1974 erscheint nun in einer sehr gelungenen, einfühlsamen Neuübersetzung der afrodeutschen Literaturwissenschaftlerin Marion Kraft.

Second-Class Citizen ist die romanhafte Adaption der frühen Lebensgeschichte von Buchi Emecheta. Diese ist geprägt von Strapazen, Herausforderungen und Zumutungen, die kaum bewältigt zu sein scheinen. Adah, die weibliche Protagonistin, kann als Alter Ego der Autorin gelesen werden.

Kindheit in Nigeria

Der Text ist als Retrospektive angelegt und beginnt mit der Kindheit in Nigeria. Gegen die vorherrschenden Traditionen kämpft Adah für den Zugang zur Schule, die überwiegend Jungen vorbehalten ist. Mit 16 Jahren heiratete sie Francis, dem sie zwei Jahre später, wiederum gegen Widerstände, mit zwei Kindern und voller Hoffnung auf ein besseres Leben nach England folgte.

Ihre Ausbildung verschaffte ihr in Nigeria eine herausragende Stellung, doch in England nützt sie ihr wenig: „Eines müssen Sie wissen, meine liebe junge Dame. In Lagos könnte man millionenfach ein amerikanischer Offizier sein. Man könnte eine Million Pfund pro Tag verdienen, 100 Bedienstete haben und wie die Elite leben. Aber an dem Tag, an dem man in England landet, ist man ein Bürger zweiter Klasse“, mit diesen Worten begrüßt sie Francis in dem engen, schäbigen Zimmer ohne Badezimmer.

Emechetas Sprache ist geradlinig und direkt. Laut der Autorin in mehreren Interviews wollte sie schon in jungen Jahren Geschichtenerzählerin werden, ganz in der Tradition des Geschichtenerzählens, die sie in Nigeria geprägt hat. Ihr Schreiben spiegelt diese Unmittelbarkeit wider. Sie bedient sich einer freien Form des Erzählens und kreiert so eine Geschichte, deren Lebendigkeit den Leser fesselt. Deren Ereignisse sind oft schockierend und zeichnen gleichzeitig einen Prozess nach: den von Adahs Wandlung von einer Frau, die in einem zutiefst rassistischen England ankommt und fast nichts hat, zu einer aufstrebenden Schriftstellerin.

Emecheta beschreibt eindrücklich die zunehmende Entfremdung Adahs von ihrem Mann, der mit seinen Ambitionen scheitert und am in Nigeria erlernten Frauenbild festhält, wonach die Frau Eigentum des Mannes sei. So deutlich wie Adah Gleichberechtigung anstrebt und Francis‘ Verhalten mit sarkastischen und präzisen Worten benennt, so deutlich zeichnet Emecheta ihre Zerrissenheit zwischen den beiden Kulturen.

Zugleich hat der Autor einen präzisen Blick auf gesellschaftliche Verhältnisse, unverhüllten Rassismus und Klassismus; sondern auch für die Beziehungen zwischen nigerianischen Migranten, die sie ebenso scharf darstellt.

Der Traum vom Schreiben

Schließlich wird Adah Francis verlassen, um seiner zunehmenden Gewalt zu entfliehen – mit fünf Kindern und entschlossen, den alten Traum vom Schreiben zu verwirklichen. Sie arbeitet tagsüber, lernt abends und schreibt im Morgengrauen. Hier endet der Roman.

Buchi Emecheta: „Bürger zweiter Klasse“. Aus dem Englischen übersetzt von Marion Kraft. Blumenbar, Berlin 2023. 285 Seiten, 23 Euro

Emecheta erhielt ihren Abschluss in Soziologie und später ihren Doktortitel. Sie war alleinerziehende Mutter, Sozialarbeiterin, Dozentin – und fand als Schriftstellerin große Anerkennung. 1983 wurde sie als „eine der besten jungen britischen Schriftstellerinnen“ ausgezeichnet.

In ihren Büchern, so Emecheta, gehe es ums Überleben, genau wie in ihrem eigenen Leben. Dabei nahm sie die lange nicht gekannte Perspektive der Frauen ein, deren Unabhängigkeit und Rechte ihr am Herzen lagen. Sie erzählte Geschichten von Frauen in der afrikanischen Diaspora sowie aus Afrika selbst. 2017, im Alter von 72 Jahren, verstummte ihre mutige, kraftvolle Stimme.