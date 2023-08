Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat seine Besorgnis über das Wiederaufleben der rechtsextremen Alternative für Deutschland (AfD) zum Ausdruck gebracht, da Umfragen darauf hindeuten, dass die Partei derzeit die Unterstützung von einem Fünftel der Wähler hat.

Die AfD veranstaltet an diesem Wochenende eine Konferenz im ostdeutschen Magdeburg, um die Liste ihrer Kandidaten und ihr Wahlprogramm für die Europawahl 2024 in Magdeburg fertigzustellen.

Was sagte Antisemitismusbeauftragter Felix Klein?

„Ich mache mir Sorgen, dass eine solche Partei so viel Anklang finden würde“, sagte Klein dem Welt am Sonntag Zeitung in Bemerkungen, die am Samstag veröffentlicht wurden.

Die jüngste Deutschlandtrend-Umfrage für die ARD, die am Donnerstag veröffentlicht wurde, ergab, dass 21 % der deutschen Wähler die AfD unterstützen würden, wenn jetzt Wahlen stattfinden würden. Im Vergleich dazu waren es vor zwei Jahren 10,3 %.

Die 2013 gegründete AfD wuchs bei der Bundestagswahl 2017 schnell zur drittgrößten Partei im Bundestag heran, bei der Wahl 2021 war die rechtsextreme Partei jedoch auf den fünften Platz zurückgefallen.

Felix Klein wurde 2018 zum deutschen Antisemitismusbeauftragten ernannt Bild: Wolfgang Kumm/dpa/picture Alliance

Seitdem haben Themen wie die Lebenshaltungskostenkrise, die Masseneinwanderung und die kostspielige Energiewende die Wähler gegen die Drei-Parteien-Koalition unter Bundeskanzler Olaf Scholz aufgebracht.

Trotz der Unzufriedenheit der Wähler zeigte eine am Freitag veröffentlichte YouGov-Umfrage, dass die Mehrheit der Deutschen weiterhin gegen die AfD ist: 58 % sagten, sie seien gegen eine Beteiligung der Partei an einer Koalitionsregierung.

Klein warf der AfD vor, Antisemitismus zu dulden und Kräfte zu unterstützen, die versuchten, den Holocaust – den Nazi-Völkermord an sechs Millionen Juden oder zwei Dritteln der jüdischen Bevölkerung Europas – während des Zweiten Weltkriegs herunterzuspielen.

Er warf der Partei vor, das koschere Schlachten von Fleisch verbieten zu wollen.

„Wenn die AfD jüdische Speisegesetze beschneiden will, ist das eine Bedrohung für jüdisches Leben“, sagte Klein der Zeitung.

Klein, der 2018 zum Antisemitismusbeauftragten der Regierung ernannt wurde, wandte sich dann der Wahl im nächsten Jahr im östlichen Bundesland Thüringen zu, wo die AfD einer aktuellen Umfrage zufolge auf die Unterstützung von mehr als einem Drittel der Wähler verfügt.

Er forderte, dass Kandidaten auf ihre Position zur Demokratie hin überprüft werden, bevor sie an der Abstimmung teilnehmen können, und fügte hinzu, dass die AfD zwar eine legale Partei sei, „es aber Hinweise darauf gibt, dass antidemokratische Kräfte am Werk sind.“

Geheimdienst warnt vor „extremistischen Fraktionen“ innerhalb der AfD

Der Chef des deutschen Verfassungsschutzes (BfV) warnte diese Woche davor, dass die AfD einen radikaleren Weg beschreite, und wies darauf hin, dass die rechtsextreme Partei von extremistischen Fraktionen übernommen worden sei.

BfV-Chef Thomas Haldenwang sagte der Nachrichtenagentur DPA, dass verschiedene AfD-Kandidaten rechtsextreme Verschwörungstheorien geäußert hätten.

Die AfD erhob umgehend Klage gegen Haldenwang und forderte eine einstweilige Verfügung, was den Nachrichtendienst dazu veranlasste, im weiteren Verlauf des Verfahrens vorübergehend von weiterer Kritik an der Partei abzusehen.

Neues EU-Recht wird zur Bekämpfung von Antisemitismus beitragen

Klein sprach sich auch für den Digital Services Act der Europäischen Union aus, der diesen Monat in Kraft tritt. Er sagte, es sei ein „entscheidender Wendepunkt im Kampf gegen Antisemitismus“.

Er sagte, das neue Gesetz verpflichte Internetplattformen wie Facebook und X, früher bekannt als Twitter, nicht nur dazu, rechtswidrige Inhalte zu löschen, sondern auch Informationen über diejenigen, die solche Informationen veröffentlichen, an die Polizei weiterzugeben.

„Das wird die Ermittlungen deutlich erleichtern“, sagte Klein.

AfD bereitet sich auf Wahlen zum Europäischen Parlament vor

Am vergangenen Wochenende stimmte die AfD für den Beitritt zu einem rechtsextremen Block im Europäischen Parlament, was die EU-Finanzierung der Partei sowie die Möglichkeiten zur Vernetzung mit anderen konservativen Parteien erhöhen wird.

An diesem Wochenende geht der Parteitag in der ostdeutschen Stadt Magdeburg weiter, wo rund 530 Delegierte Kandidaten für die Wahlen zum Europäischen Parlament im nächsten Jahr auswählen werden.

Das Auswahlverfahren hat in Deutschland bereits für Kontroversen gesorgt, da mehrere Mitglieder EU-feindliche Äußerungen geäußert haben.

Ein im Juni veröffentlichter Entwurf eines AfD-Wahlprogramms forderte die „geordnete Auflösung der EU“.

Einige AfD-Funktionäre haben den Austritt Deutschlands aus der EU gefordert, was als „Dexit“ bezeichnet wird, eine Kombination aus den Wörtern „Deutschland“ und „exit“.

