Wie zwei Proteine ​​die Zukunft der Schizophreniebehandlung verändern könnten

Eine Studie an Mäusen identifiziert entscheidende Faktoren, die Mobilität und Gedächtnis beeinflussen.

Wissenschaftler haben eine physikalische Wechselwirkung zwischen zwei Proteinen in Gehirnzellen entdeckt, die bei Mäusen auf die Steuerung von Bewegung, Angst und Gedächtnis zurückgeführt werden kann. Die Ergebnisse könnten den Forschern zufolge den Weg für innovative Behandlungen für Schizophrenie ebnen.

Die Forschungsgruppe ist die erste, die feststellte, dass die beiden Proteine, beides unter den Dutzenden Proteinen, die mit dem Risiko für die Entwicklung von Schizophrenie in Zusammenhang stehen, unter normalen Bedingungen in mehreren Regionen des Gehirns aneinander binden, und dass ihre Verbindung bei Mäusen gefunden wurde der Schlüssel zur Aufrechterhaltung normaler Bewegung, Gedächtnisfunktion und Angstregulation zu sein.

Wenn diese Verbindung nicht so zustande kommt, wie sie sollte, kann das Verhalten negativ beeinflusst werden, fanden sie heraus. Bei Mäusen führt eine Störung der Fähigkeit der Proteine ​​zur Interaktion zu erhöhter Hyperaktivität, verringerter Risikovermeidung und beeinträchtigtem Gedächtnis. Obwohl Wahnvorstellungen und Halluzinationen charakteristische Symptome der Schizophrenie sind, umfasst die Erkrankung auch zusätzliche Symptome, einschließlich Bewegungs- und Gedächtnisstörungen.

„Diese beiden Proteine ​​scheinen nichts miteinander zu tun zu haben, und unsere Studie hat eine Verbindung zwischen ihnen hergestellt, die zuvor nicht erkannt wurde“, sagte Hauptautor Chen Gu, außerordentlicher Professor für biologische Chemie und Pharmakologie am Ohio State University College of Medicine.

„Es gibt mehr als 100 Gene, die als Risikogene für Schizophrenie identifiziert wurden, aber wir kennen immer noch nicht die wahren Mechanismen hinter diesen Risiken“, sagte Gu. „Wir hoffen, dass ein besseres Verständnis dieses Mechanismus langfristig dazu beitragen kann, eine neue Behandlung zu finden, die Patienten mit Schizophrenie zugute kommen könnte.“

Die Studie wurde kürzlich in der Fachzeitschrift veröffentlicht Molekulare Psychiatrie.

Eintauchen in Proteininteraktionen und -funktionen

Frühere Obduktionsstudien haben Risikogene für Schizophrenie identifiziert, basierend auf Anzeichen einer Proteindysfunktion, die im Gehirngewebe festgestellt wurden. Darunter sind die Proteine ​​in dieser Studie: MAP6, das eine Rolle bei der Unterstützung des Zytoskeletts eines Neurons oder genauer gesagt der Mikrotubuli spielt, und Kv3.1, das dabei hilft, die maximale Frequenz elektrischer Signale durch Neuronen zu steuern.

Gus Labor untersucht Kv3.1 seit vielen Jahren und arbeitet dabei oft mit genetisch veränderten Mäusen, denen das Gen fehlt. Als das Team begann, einen Zusammenhang zwischen Kv3.1 und MAP6 zu untersuchen, stellte der Erstautor der Studie, Di Ma, ein Doktorand im Labor, fest, dass Mäuse, denen die Gene für beide Proteine ​​fehlten, ähnliche Verhaltensänderungen erlebten.

„So begannen wir, ihre Beziehung genauer zu betrachten“, sagte Gu.

In dieser Studie haben Ma und ihre Laborkollegen einen differenzierteren Blick darauf geworfen, wie sich die Verbindung der Proteine ​​auf das Verhalten auswirkt, indem sie ihre Fähigkeit zur Bindung aneinander in bestimmten Gehirnregionen von Mäusen stören: dem Hippocampus, der Lernen und Gedächtnis steuert, und dem nahegelegene Amygdala, wo Emotionen verarbeitet werden.

Die Forscher fanden heraus, dass eine Störung der Proteinverbindung in der Amygdala zu einer Verringerung der Risikovermeidung führte – was sich bei Mäusen in einem Mangel an Höhenangst zeigte. Die Blockierung der Proteinbindung im Hippocampus führte zu Hyperaktivität und einer schlechteren Erkennung eines vertrauten Objekts. Obwohl sich einige Verhaltensänderungen in diesen Experimenten von der längeren Liste der Veränderungen unterschieden, die bei Mäusen beobachtet wurden, denen ein oder beide Gene völlig fehlten, lieferte der Befund wichtige Erkenntnisse darüber, wo die Interaktionen der Proteine ​​oder deren Fehlen den stärksten Einfluss auf das Verhalten haben.

„Verschiedene physiologische Funktionen, an denen wir täglich beteiligt sind, werden von unterschiedlichen Gehirnregionen gesteuert“, sagte Gu. „Das ist ein Fortschritt unserer Studie – da wir bisher nur wussten, dass globale Knockout-Mäuse diese Verhaltensänderungen aufwiesen, wussten wir nicht wirklich, welche Gehirnregion dafür verantwortlich war.“

Weitere Forschung und Implikationen

Der nächste Schritt in Gus Labor wird die Erforschung etwaiger Zusammenhänge zwischen dem Sozialverhalten von Mäusen und den Funktionen dieser Proteine ​​im präfrontalen Kortex sein, einer Gehirnregion, die für Entscheidungsfindung und Planung wichtig ist.

In einer Reihe biochemischer und zellbiologischer Experimente ermittelten die Forscher außerdem, wie sich die Proteine ​​binden und wie sich diese Verbindung auf ihre Positionierung innerhalb von Neuronen auswirkt. Die Ergebnisse zeigten, dass MAP6 den Kv3.1-Kanal in einer bestimmten Art von Interneuronen stabilisiert und diesen Zellen hilft, die Gehirnsignale auf einem gleichmäßigen Niveau zu halten. Ein Rückgang der Expression von MAP6 hingegen verringerte den Kv3.1-Spiegel in diesen Interneuronen dramatisch.

Die kombinierten Ergebnisse deuten darauf hin, dass, wenn die Proteine ​​nicht richtig binden, nicht genügend Kv3.1 verfügbar ist, um die Signalkontrollfunktion der Interneurone aufrechtzuerhalten, was zu einem Ungleichgewicht der neuronalen Hemmung und Erregung in den betroffenen Gehirnregionen führt – und damit verbundenem negativem Verhalten Symptome. Diese Art von Interneuronen, die in der Lage sind, hochfrequente Nervenimpulse zu erzeugen, stellen ein wichtiges therapeutisches Ziel bei Schizophrenie dar.

„Unsere Studie liefert außerdem einen Zusammenhang zwischen der MAP6-Dysfunktion und der Interneuron-Signalstörung, und wir wissen jetzt, dass es zwei Proteine ​​gibt, die interagieren und dass eines das andere verändern könnte“, sagte Gu. „Das eröffnet potenzielle neue Richtungen für Behandlungsstrategien.“

Referenz: „Eine in schnell spikenden Neuronen konservierte Zytoskelett-Membran-Interaktion steuert Bewegung, Emotion und Gedächtnis“ von Di Ma, Chao Sun, Rahul Manne, Tianqi Guo, Christophe Bosc, Joshua Barry, Thomas Magliery, Annie Andrieux, Houzhi Li und Chen Gu, 13. Oktober 2023, Molekulare Psychiatrie.

DOI: 10.1038/s41380-023-02286-7

Diese Arbeit wurde durch Zuschüsse der gefördert Nationales Gesundheitsinstitut.

Weitere Co-Autoren sind Chao Sun, Rahul Manne, Tianqi Guo, Joshua Barry, Thomas Magliery und Houzhi Li vom Ohio State sowie Christophe Bosc und Annie Andrieux vom Grenoble Institut Neurosciences in Frankreich.