Wie zal Europa aan de rechterkant steunen?

Na de Bruch der Vier-Partijen-Koalitie van Minister-President Mark Rutte kondigt aan dat ab Herbst auch den Niederlanden bevorstehen, beide in strijd zijnde parlementen in Spanje met spannung beobachtet, waardoor de Rechtspartei Vox erreicht. In Duitsland zien Meinungsumfragen de rechte AfD ebenfalls auf dem Vormarsch, en in Österreich liggen de FPÖ monaten in den Meinungsumfragen voran en is in meer Landesregierungen eingezogen.