wie wir Europas Städte dekarbonisieren können – POLITICO

Wenn wir Kräne am Himmel und neue Gebäude sehen, denken wir an Wachstum und Wohlstand, an neue Häuser für Menschen zum Leben, an Schulen und Krankenhäuser für die Grundbedürfnisse der Bürger und an Orte für Freizeit und Gemeinschaft. Aber der Bau dieser Gebäude ist für 30 Prozent der Gesamtemissionen der gebauten Umwelt verantwortlich. Da die Welt jeden Monat das Äquivalent einer New Yorker Stadt baut, um der wachsenden Bevölkerung gerecht zu werden, brauchen wir alle Hände an Deck, um einen der am schwersten zu reduzierenden Sektoren zu dekarbonisieren.

Die gute Nachricht ist, dass grünes Bauen heute möglich ist. Herkömmlicher Beton hat umwelttechnisch nicht den besten Ruf – und das zu Recht – aber grüner Beton ist ein Wendepunkt. Beton ist das weltweit beliebteste Baumaterial, und Innovationen, um es kohlenstoffarm zu machen, tragen bereits dazu bei, umweltfreundlichere Städte zu bauen. Einige Arten von grünem Beton werden durch den umfangreichen Einsatz alternativer Materialien und Brennstoffe dorthin gebracht. Einige erreichen dies, indem sie Bau- und Abbruchabfälle einarbeiten. Heute ermutigen wir Kunden auf der ganzen Welt, sich für unseren Beton und Zement mit bis zu 90 Prozent weniger CO2-Emissionen und ohne Kompromisse bei der Leistung zu entscheiden. Besseres Bauen mit weniger ist jetzt Realität, nicht nur ein Wunschtraum.

Die Verwendung von intelligentem Design kann auch dazu beitragen, mit weniger besser zu bauen. Beispielsweise kann der 3D-Betondruck den Materialverbrauch um bis zu 80 Prozent reduzieren und so den CO2-Fußabdruck ohne Kompromisse bei der Leistung verringern. Wir haben 3D-Betondrucklösungen in Afrika eingesetzt, um erschwingliche, hochwertige Wohnungen und Schulen zu bauen. Zu Hause in der Schweiz arbeiten wir mit der Block Research Group und der Eidgenössischen Technischen Hochschule zusammen, um innovative Lösungen wie ein neues Leichtbau-Bodensystem zu entwickeln, das den Materialverbrauch um 50 Prozent und den CO2-Ausstoß um bis zu 80 Prozent reduziert.

Da Beton unendlich recycelbar ist, können wir wirklich zirkuläre Städte haben, indem wir durch Bauen und Abreißen neu aus alt bauen, ohne weitere wertvolle jungfräuliche Ressourcen von unserem Planeten zu nehmen. In Zürich zum Beispiel ist das keine Option, sondern ein Muss. Die Schweizer Stadt verlangt beim Bau von öffentlichen Gebäuden Recyclingbeton (der Beton muss mindestens 25 Prozent recycelten Bauschutt enthalten, um als recycelt eingestuft zu werden). Anfang dieses Jahres haben wir in unserem Zementwerk in Altkirch, Frankreich, einen Durchbruch bei der Kreislaufwirtschaft erzielt: Wir haben den weltweit ersten Klinker hergestellt, den Hauptbestandteil von Zement, der dem kohlenstoffintensiven Kalzinierungsprozess unterzogen wird, der vollständig aus recycelten Mineralien besteht – und wir skalieren bereits zu unseren anderen Werken in Europa. Aber wir hören hier nicht auf, denn als nächstes werden wir in sehr naher Zukunft 100 Prozent recycelten Zement und dann 100 Prozent recycelten Beton produzieren, mit dem Endziel, das weltweit erste Gebäude mit 100 Prozent recycelten Materialien zu bauen. Stellen Sie sich vor, jedes neue Gebäude würde zu 50 Prozent aus einem alten bestehen. Das bedeutet 50 Prozent weniger Materialien aus der Natur und weniger CO2-Emissionen. Wir haben bereits die Lösungen, um dies Wirklichkeit werden zu lassen.

Da Energiesicherheit und Energiearmut zu einem drängenderen Thema als je zuvor werden, ist Beton schließlich eines der vielseitigsten Materialien, das in Gebäuden zur Temperaturregulierung verwendet wird, da es Energie effizient absorbiert, speichert und freisetzt – die sogenannte thermische Betonaktivierung. In Österreich entstehen bereits „coole Schulen“, die diese einfache, aber hocheffektive Technologie nutzen: Der Bildungscampus Lieselotte Hansen-Schmidt in der Seestadt ist dank einer Kombination aus Betonkernaktivierung, Wärmepumpen, Erdwärmesonden und CO2-frei Solarenergie. Wenn wir beginnen, grünen Beton für diese „Batterien“ zu verwenden, haben wir eine echte Win-Win-Situation und niemand muss sich jemals zwischen Essen oder Heizen entscheiden.

Viele Regionen verlangen bereits, dass Gebäude durch Vorschriften und Anreize nachhaltige Ergebnisse liefern. Und obwohl CO2-freie Gebäude in Zukunft zweifellos zum Standard werden müssen, sollten wir nicht auf „Null“ warten, denn alle heute verfügbaren praktischen Schritte sollten genutzt werden, um den CO2-Fußabdruck von Gebäuden über die gesamte Lebensdauer drastisch zu reduzieren. Intelligente Designmethoden, kohlenstoffarme Materialien und energieeffiziente Systeme sind praktische Methoden, die heute auf dem Markt verfügbar sind und sich an Pfaden wie dem Net Zero Carbon Buildings Framework des World Green Building Council orientieren, das eine Halbierung der Emissionen bis 2030 vorschreibt.

Um dorthin zu gelangen, ist es wichtig sicherzustellen, dass wir über einen effektiven, fairen und zuverlässigen Preismechanismus für CO2 verfügen, der gleiche Wettbewerbsbedingungen für CO2-Kosten zwischen einheimischen Herstellern und Importen schafft. Dies bildet die zentrale Säule des kohlenstoffarmen Business Case und ist grundlegend für unsere Fähigkeit, in großem Umfang in den Einsatz kohlenstoffarmer Technologien und Produkte zu investieren.

Um die Nachfrage nach solchen Produkten und Technologien zu schaffen und zu beschleunigen, sind ein regulatorisches Umfeld und Baunormen/-kodizes erforderlich, die Anreize für eine stärkere und schnellere Markteinführung kohlenstoffarmer Produkte schaffen, indem neben traditionellen Kriterien wie z wie Sicherheit, Leistung, Haltbarkeit und Erschwinglichkeit.

Darüber hinaus wird keine einzelne Lösung aufgrund geografischer, technologischer und gesetzlicher Bedingungen überall perfekt skalierbar sein. Das bedeutet, dass wir einen flexiblen, aber unmissverständlichen Regulierungsrahmen brauchen, der alle CO2-Abscheidungstechnologien in CO2-Buchhaltungs- und -Verifizierungsmechanismen als CO2-Minderungswege für schwer zu reduzierende Sektoren anerkennt.

Der Paradigmenwechsel zum nachhaltigen Bauen ist noch nicht vollzogen, obwohl wir in Einzelfällen eine enorme Aktivität sowohl bei Planern als auch bei bestimmten Bauunternehmen und Eigentümern beobachten. Eine massive Umstellung auf nachhaltiges Bauen könnte durch die Anpassung von Standards, umweltfreundlicher Beschaffung und Bauvorschriften beschleunigt werden, und wir sind diesbezüglich optimistisch. Angesichts der Komplexität dieses Wandels kann keine einzelne Organisation allein dorthin gelangen. Wir alle haben eine Rolle zu spielen. Öffentliche Behörden können Baunormen und -vorschriften entwickeln, um das Materialrecycling verbindlich vorzuschreiben. Gebäudeeigentümer und Infrastrukturentwickler können ihre Beschaffung einsetzen, um mehr recycelte Materialien zu spezifizieren. Unternehmen können innovativ sein, um neue Technologien zu entwickeln, vom Recycling bis zum digitalen Materialmanagement. Es liegt an uns allen, zirkuläre, dekarbonisierte Städte zu stärken.