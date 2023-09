„Wir bezeichnen uns selbst als ‚Lebenspartner‘, wenn man in den Bereich gelangt, in dem einem klar wird, dass man buchstäblich für den Rest seines Lebens mit jemandem zusammen ist. Es gibt keine Vertragsbrecher“, erklärte Will 2018 bei einem Auftritt bei TIDAL Rap-Radar Podcast. „Es gibt nichts, was sie tun könnte – niemals – nichts, was unsere Beziehung zerstören würde. Sie hat meine Unterstützung bis zum Tod, und es fühlt sich so gut an, an diesen Ort zu gelangen.“

Es ist ein Ort, der viel Graben, Lernen und endlose Kommunikation erfordert, aber es ist ihre arbeitsreiche Reise, die dazu beiträgt, dass sich dieses Reiseziel so süß anfühlt.

„Das ist die Sache mit Will und mir: Wir sind eine Familie, das wird nie untergehen! Das ist es einfach nicht! Niemals!“ sie servierte Sway Calloway während eines Interviews im Juni 2018 am Schwanken Sie am Morgen auf SiriusXMs Shade 45. „Es spielt keine Rolle, diese ganze Beziehung und was die Leute denken, Vorstellungen von einem Ehemann und einem Partner und all das, Mann, was auch immer, am Ende des Tages ist das ein Mann, der sich auf mich verlassen kann.“ für den Rest seines Lebens, Punkt.“

Darauf geben wir ein herzliches High-Five und machen dann weiter.

(Ursprünglich veröffentlicht am 22. Juli 2020 um 12 Uhr PT)