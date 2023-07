Chinesische Technologiegiganten holen bei der Entwicklung von Chatbots mit künstlicher Intelligenz (KI) schnell zu ihren US-Kollegen auf. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist auf dem Weg, allein in diesem Jahr 15 Milliarden US-Dollar (13,5 Milliarden Euro) für KI-Projekte auszugeben, was einem Anstieg von fast 50 % in nur zwei Jahren entspricht.

Schon vor der Einführung großer Sprachmodelle wie dem von Microsoft unterstützten Chat GPT weigerten sich einige Technologieexperten zu wetten, dass der Westen das KI-Rennen dominieren würde, obwohl sich die fortschrittlichsten KI-Labore in den USA und im Vereinigten Königreich befanden.

Kai-Fu Lee, der taiwanesische Informatiker, Risikokapitalgeber und Technologiemanager, prognostizierte 2018, dass China die USA als KI-Supermacht schnell überholen würde, und betonte, dass die Technologie die Innovationsphase bereits überschritten habe.

Lee argumentierte, dass sich die Welt jetzt in der Phase der KI-Implementierung befinde, in der China aufgrund jahrelanger staatlicher Überwachung die Nase vorn habe. Das Ausspionieren der chinesischen Bevölkerung hat die Ansammlung riesiger Datenmengen ermöglicht, die KI-Plattformen nutzen, um ihr Lernen zu verbessern.

Starkes Wachstum voraus

Doch während mehr als die Hälfte der geschätzten 1 Milliarde Überwachungskameras auf dem Planeten in China stationiert sind, argumentieren Lees Kritiker, dass die KI-Revolution noch in den Kinderschuhen steckt und der Westen immer noch den Schlüssel in der Hand hält.

„Die großen Innovationen in der KI haben es noch nicht gegeben – ganz im Gegenteil (…) und die USA sind derzeit in diesem Bereich im Vorteil“, sagt Pedro Domingos, emeritierter Professor an der Paul G. Allen School of Computer Science & Engineering der University of Washington, gegenüber der DW.

Domingos sprach davon, dass große Datenmengen „schrumpfende Erträge“ hätten, da China nicht viel mehr davon profitieren werde, seine 1,4 Milliarden Einwohner zu beschnüffeln, als die USA mit ihren 332 Millionen Einwohnern.

„Auch die Vielfalt der Daten ist wichtig. Ich hätte lieber Daten beispielsweise aus Europa als aus China, da diese vielfältiger sind und man daher mehr daraus lernen kann.“

Die USA sind offensichtlich besorgt über Pekings technologische Ambitionen, insbesondere da die offizielle Politik der chinesischen Regierung darin besteht, das Land bis 2030 zum weltweit führenden KI-Akteur zu machen.

Chip-Eindämmungen verzögern Pekings Ambitionen

Die sich immer weiter verschlechternden Beziehungen zwischen Washington und Peking veranlassten die USA im vergangenen Jahr dazu, Exportbeschränkungen für die fortschrittlichsten Speicherchips einzuführen, die chinesische Firmen für ihre eigenen fortschrittlichen KI-Sprachmodelle benötigen.

„Die modernsten KI-Systeme erfordern enorme Mengen an Hardware – Tausende hochspezialisierter Chips, die wochen- oder monatelang laufen“, sagt Paul Scharre, Executive Vice President und Studienleiter am Center for a New American Security, gegenüber der DW.

„Wenn China der Zugang verweigert wird, werden sie davon abgehalten, die fortschrittlichsten Systeme zu bauen, und diese Kluft wird sich mit der Zeit wahrscheinlich noch vergrößern, da die Chip-Technologie weiter voranschreitet.“

Chinesische Technologiefirmen finden möglicherweise andere Wege, um das Verbot zu umgehen. Der inländische Halbleitermarkt wird wahrscheinlich einen Investitionsboom erleben, da lokale Hersteller darum kämpfen, ihre eigenen Chips zu verbessern.

Verschenkt der Westen es?

Eine weitere Lücke, die Washington möglicherweise schließen möchte, besteht darin, dass die US-amerikanischen Plattformen für maschinelles Lernen derzeit Open Source sind – frei verfügbar, um kopiert und geändert zu werden.

Baidus chinesische Version von Chat GPT heißt Ernie Bild: CFOTO/Picture Alliance

„Wenn man Zugriff auf das trainierte KI-Modell hat, braucht man die fortschrittlichen Chips nicht. Es besteht also ein reales Risiko, dass die Exportkontrollen wirkungslos werden“, warnte Scharre, der Autor des Buches „Four Battlegrounds: Power in the Age of Artificial Intelligence“.

Tatsächlich wurden Chinas eigene Versionen von Chat GPT, die von Unternehmen wie dem E-Commerce-Riesen Alibaba und der Social-Media-Plattform Baidu entwickelt wurden, im April weltweit veröffentlicht, nur wenige Monate nach ihren US-Konkurrenten.

Chinesischer Technologiesektor gezähmt

Aber das Land muss noch viele andere Hürden überwinden, bevor es den KI-Bereich beherrscht. Zum einen dürfte das Vorgehen von Präsident Xi Jinping gegen die Macht des Technologiesektors in den letzten zwei Jahren dazu geführt haben, dass chinesische Führungskräfte risikoscheuer geworden sind.

„Sie haben eine explosionsartige Zunahme der Regeln und der Durchsetzung im Technologiesektor erlebt“, sagte Karman Lucero, Fellow am Paul Tsai China Center an der Yale Law School, gegenüber der DW. „Oft war die Durchsetzung sehr undurchsichtig und ging sogar den neuen Regeln voraus, was eine abschreckende Wirkung auf die Branche hat.“

Chinas Videoüberwachung hilft Peking dabei, seine 1,4 Milliarden Einwohner unter Kontrolle zu halten Bild: STR/AFP/Getty Images

Lucero wies darauf hin, dass die Zensurbesessenheit der chinesischen Regierung ihre Achillesferse sein könnte, da KI-Modelle ihr volles Lernpotenzial nicht ausschöpfen, wenn große Mengen an fehlenden Daten vorhanden sind oder wenn sie so programmiert sind, dass sie viele Tabus-Themen meiden.

„In China gibt es ein breites Spektrum an (zensierbaren) Inhalten, die sich ständig ändern. Etwas, das heute ein zulässiges Thema sein könnte, könnte morgen verboten sein, und es gibt keine Möglichkeit, das vorherzusagen.“

Braindrain unvermeidlich

Dem Land mangelt es außerdem an Fachkräften, die zur Verwirklichung der Ziele Pekings benötigt werden. Trotz der Bemühungen, eine Armee von KI-Talenten aufzubauen, ist es eine Herausforderung, Spitzenkräfte im Technologiebereich zu halten, wenn ihre Fähigkeiten weltweit gefragt sind.

„Die Abwanderung von Talenten ist ein großes Hindernis für Chinas Autoritarismus, da sie die Menschen vertreibt. Chinas führende KI-Wissenschaftler gehen weg, und das nicht nur, weil sie zum Studieren und Arbeiten ins Ausland gehen, sie bevorzugen auch eine demokratischere Lebensweise“, sagte Scharre.

Trotz dieser Probleme glaubt er, dass Chinas KI-Labore nur 18 Monate hinter den derzeit führenden Forschungslaboren im Westen zurückliegen und dass das Land bereits einen Vorsprung hat, wenn es um den gesellschaftlichen Einsatz von KI geht.

Wie man künstliche Intelligenz reguliert Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

China ließ sich nicht beirren

Während sich einige im Westen immer noch fragen, ob die Einführung von KI wegen Sicherheitsbedenken unterbrochen werden sollte, sagt Domingos, dass China mit Hochdruck daran arbeitet, das auszunutzen, was er als „Traumwerkzeug für einen Autokraten“ bezeichnete.

„Für uns in der demokratischen Welt ist es absolut wichtig, dass die USA die Nase vorn haben. Wenn China das schafft, stecken wir in großen Schwierigkeiten – politisch, wirtschaftlich und militärisch“, warnte er.

Genauso wie sich die US-amerikanische Kultur und Technologie im letzten Jahrhundert weltweit verbreiteten, argumentierte Domingos, dass Chinas Dominanz in der KI den Rest der Welt ihnen ähnlicher machen würde, und führte als Beispiel an, wie der Westen China schnell zu strikten Lockdowns folgte, als COVID zum ersten Mal zuschlug.

„In mancher Hinsicht mag es harmlos sein – es gibt viele großartige Dinge an China –, aber was ihre Ideologie betrifft, ist es sehr gefährlich.“