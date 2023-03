Wie was de ‘overkoepelende huurmoordenaar’ uit de Koude Oorlog? – DW – 21/03/2023

Sinds de Bulgaarse journalist Hristo Hristov in 2007 met succes heeft aangeklaagd voor de vrijgave van het inlichtingendossier over Francesco Gullino, weet de wereld dat Gullino, een in Italië geboren Deens staatsburger, in 1971 voor de Bulgaarse geheime dienst begon te werken.

Tot op de dag van vandaag wordt Gullino beschouwd als de hoofdverdachte in de zogenaamde “overkoepelende moord”-zaak: de moord op de Bulgaarse schrijver en dissident Georgi Markov in Londen in 1978.

Markov werd vergiftigd, waarschijnlijk met ricine, nadat hij was geïnjecteerd met een vergiftigde pellet toen hij in zijn been werd gestoken met de punt van een speciaal aangepaste paraplu bij een bushalte in Londen.

De Deense journalist Ulrik Skotte en zijn team interviewden Francesco Gullino, alias ‘Agent Piccadilly’ (hier afgebeeld) in de Oostenrijkse stad Wels in 2021 Afbeelding: Ulrik Skotte

Een nieuwe Deense tv-documentaire van journalist Ulrik Skotte heeft een aantal ongelooflijke details onthuld over het leven van Gullino, die een meervoudige moordverdachte, seksueel afwijkende fascist en beruchte oplichter lijkt te zijn geweest.

Gerekruteerd door de Bulgaarse geheime dienst

Gullino’s carrière als agent begon in 1970 toen hij in Bulgarije werd gearresteerd wegens smokkel en illegale handel in gebruikte auto’s. Korte tijd later werd hij gerekruteerd door de Bulgaarse geheime dienst en kreeg hij de codenaam “Piccadilly”.

In 1978 werd ter ere van hem een ​​uitgebreid diner georganiseerd door hooggeplaatste leden van de Bulgaarse geheime dienst, die hem rond de tijd van de moord op Markov naar Londen stuurde. Alle documenten over de periode die volgde zijn in 1990 uit het Piccadilly-dossier gehaald en vernietigd.

De spionchef ten tijde van de moord, Vladimir Todorov, werd in 1992 veroordeeld voor het vernietigen van documenten over de zaak. Zijn superieur en mede-samenzweerder, plaatsvervangend minister van Binnenlandse Zaken, generaal Stoyan Savov, pleegde zelfmoord om een ​​proces te ontlopen.

De communistische spion met fascistische sympathieën

Maar wat de Bulgaarse geheime dienst niet wist en wat de documentaire van Skotte onthult, is dat Gullino zijn hele leven een fascist was. De Deense journalist heeft Gullino’s kopie van Hitler’s “Mein Kampf” en een kalender met foto’s van Mussolini in zijn bezit.

Ulrik Skotte en zijn team hebben meer dan 100 foto’s opgegraven die zijn gemaakt door Francesco Gullino, zoals deze waarop een vrouw poseert met een nazi-vlag Afbeelding: Francesco Gullino

Gullino’s onsmakelijke politieke neigingen speelden ook een rol bij zijn seksuele afwijkend gedrag. Als kind woonde hij een aantal jaren bij een tante in Italië die een bordeel runde. Blijkbaar gevormd door deze ervaring, zocht hij zijn hele leven het gezelschap van prostituees.

Gullino’s derde leven: pornograaf

Hij betaalde enkele van deze prostituees om zich tijdens de seks in nazi-vlaggen te wikkelen of om in fascistische uniformen te poseren. Voor deze en andere pornografische afbeeldingen huurde Gullino een fotostudio en huurde hij een secretaresse in. Hij deed zich voor als fotograaf en modellenagent en eiste pornografische foto’s of seksuele gunsten in ruil voor modellenwerk.

Het Deense documentaireteam heeft meer dan 100 van deze beelden opgegraven. Skotte vertelde DW dat Gullino’s duidelijke seksuele voorkeuren in zijn ogen zijn “derde leven” waren naast zijn uiterlijk respectabele bestaan ​​en zijn werk als geheim agent.

Was Gullino betrokken bij een andere moord?

De documentaire van Skotte onthult voor het eerst dat Gullino’s voorliefde voor prostituees hem tot verdachte heeft gemaakt in een andere moordzaak, namelijk die van prostituee Hanne With, die op oudejaarsavond 1989 in Kopenhagen werd vermoord. With had een foto van zichzelf te paard op haar nachtkastje. Op de achterkant had ze ‘Rijden met Gullino’ geschreven.

Deense journalist Ulrik Skotte (links) met auteur Christopher Nehring in het archief van de Bulgaarse geheime dienst in juni 2021

Bij ondervraging door de politie zei Gullino dat hij op het moment van haar overlijden op een feest was geweest, wat volgens de Deense politiedossiers telefonisch werd bevestigd door de door Gullino genoemde feestgangers.

Toen ze echter voor de camera voor de documentaire werden gevraagd, zeiden al deze gasten dat ze de avond niet met Gullino hadden doorgebracht en ook nooit door de politie waren ondervraagd. Zelfs de Deense politie kan niet uitleggen hoe Gullino’s duidelijk vervalste alibi tot stand is gekomen.

Trucs, leugens en ontwijkende antwoorden

In februari 1993 werd Gullino ondervraagd door de Deense geheime dienst, PET en Scotland Yard. De onderzoekers hadden het gezuiverde “Piccadilly” -dossier uit Bulgarije ontvangen en ondervroegen Gullino over de moord op Markov.

Tijdens het verhoor draaide en draaide Gullino zich om en gaf hij ontwijkende antwoorden; soms niets zeggen of zichzelf vragen stellen. Hij had geleerd hoe hij zich moest gedragen tijdens een verhoor van de Bulgaarse geheime dienst in de jaren zeventig, toen hij een speciale opleiding tot agent had gekregen. De rest is te danken aan zijn natuurlijke aanleg om rookgordijnen op te trekken.

Bij een van de meest gedurfde moorden van de Koude Oorlog kwam Georgi Markov om het leven nadat hij in 1978 bij een bushalte in Londen met een met gif gevulde korrel was geïnjecteerd met behulp van een paraplu. Afbeelding: picture-alliance/dpa/epa/Stringer

Hij beweerde dat het “Piccadilly”-dossier vals was en zei dat hij de valse paspoorten die het bevatte niet kon verklaren. Hij gaf toe dat hij in 1978 in Londen was geweest, maar zei dat hij Markov niet kende en hem ook niet had vermoord.

Wat weet de Deense geheime dienst?

Vanwege een gebrek aan bewijs dat hem onomstotelijk in verband bracht met de overkoepelende moord, moesten de rechercheurs hem laten gaan. Volgens Skotte was dit echter maar de helft van de waarheid.

Skotte heeft informatie gezien die erop wijst dat Gullino belangrijke informatie aan de PET heeft overhandigd. Hij probeert nog steeds te achterhalen wat die informatie precies was. In ruil daarvoor mocht Gullino Denemarken blijkbaar verlaten naar Oostenrijk, waar hij zijn Deense pensioen van het consulaat ontving.

Nieuwe bron van informatie

Maar waar komt deze nieuwe informatie vandaan? De ochtend nadat Gullino was verhoord over de moord op Markov in 1993, stond hij op de stoep van een vriend in Kopenhagen, journalist en regisseur Franco Invernizzi. Gullino was geagiteerd.

In de maanden die volgden ging zijn bedrijf failliet en trok Gullino bij zijn vriend in. Gedurende die tijd vertelde hij Invernizzi zijn levensverhaal en gaf hem documenten, notitieboekjes en foto’s, zogenaamd voor een film die Invernizzi zou maken over Gullino en het ‘waargebeurde verhaal van de Markov-moord’. Zes maanden later verliet Gullino Denemarken.

De objecten die Gullino aan Invernizzi gaf – wiens vrouw in de documentaire voorkomt – vormden de basis voor de nieuwe film. Skotte en zijn team interviewden Gullino in 2021 in de Oostenrijkse stad Wels.

Gullino, de kameleon

Dus, wie was Francesco Gullino? Een seksueel afwijkende fascist? Een kunsthandelaar? Een geheim agent? Een meervoudige moordverdachte? Een beruchte oplichter en leugenaar? Gullino was in staat om alles en iedereen te zijn, had overal vrienden, had voor iedereen een passend verhaal en een antwoord op elke vraag, hoe indringend ook.

Zoals dit onlangs opgegraven materiaal laat zien, is het niet mogelijk om de echte Francesco Gullino te vinden onder de tientallen jaren van verhalen, leugens en halve waarheden. Misschien was er nooit één echte Francesco Gullino.

Voor Ulrik Skotte was Gullino vooral een kameleon, wat hem op zijn beurt de ideale geheimagent maakte.

Gullino stierf in de zomer van 2021 alleen thuis. Zijn lijk werd een week na zijn dood gevonden. Hij werd gecremeerd en kreeg een anonieme begrafenis. Skotte vertelt dat Gullino vlak voor zijn dood nog een keer belde met de Deense filmploeg. Het enige wat ze aan de andere kant van de lijn konden horen, was een piepend, raspend geluid.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Duits gepubliceerd.