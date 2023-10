ENach ersten Schätzungen verursachte eine schwere Sturmflut mit Rekordwasserständen Schäden in dreistelliger Millionenhöhe an der Küste Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns. Am Samstag begannen die Aufräumarbeiten in den betroffenen Städten und Gemeinden von Flensburg bis Lübeck und Rügen.

Zahlreiche Menschen mussten wegen Überschwemmungen ihre Häuser verlassen. An mehreren Stellen brachen Deiche oder wurden überschwemmt. Eine Frau auf Fehmarn kam am Freitag bei dem Sturm ums Leben. Mecklenburg-Vorpommern kam mit geringeren Wasserständen und weniger Schäden davon. Am Samstagmorgen sank der Wasserstand überall deutlich, als der Sturm nachließ.

Nach Angaben des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) kam es in Flensburg zu einem Jahrhunderthochwasser, bei dem der Wasserstand in der Nacht 2,27 Meter über dem Normalwert erreichte. Teile des Hafengebiets wurden überflutet. Ein ähnlich hoher Wert wurde zuletzt 1904 in Flensburg mit 2,23 Metern gemessen. Aus Sicherheitsgründen haben die Stadtwerke den Strom in den betroffenen Bereichen am Hafen abgeschaltet.

Vergeblicher Kampf gegen das Wasser

Die Frau des Besitzers der Kneipe Mc Nelson in Flensburg sagte am Samstag, sie sei immer noch völlig geschockt. Leider lief das Wasser in den Keller. Sie hätten alle Türen und Fenster versiegelt. „Wir haben wirklich so viel darüber nachgedacht, aber woran wir nicht gedacht haben, war, dass es aus einigen Löchern in den Wänden herauskam.“

Ein Mitarbeiter eines anderen Hafenrestaurants sagte, sie hätten bis 19 Uhr gekämpft. „Dann mussten wir raus.“ Das Wasser stand ihr bis zum Magen.



Während des Unwetters wurden in der Nacht Gehwegplatten von der Sassnitzer Strandpromenade weggespült.

Bild: dpa



Der Kreis Rendsburg-Eckernförde löste am Freitagabend Katastrophenalarm aus. In Eckernförde lag der Höchstwert rund 2,1 Meter über dem Normalwert.

In der Altstadt von Eckernförde boten die Behörden freiwillige Räumungen an, von denen aber laut Landrat Rolf-Oliver Schwemmer kaum Gebrauch gemacht wurde. „Wir können nicht gegen die Ostsee pumpen“, sagte der stellvertretende Stadtbrandhauptmann Alexander Rüß. Auch in anderen Orten wie Brodersby und Arnis brachten Hilfskräfte Bewohner in Sicherheit, insgesamt mehr als 2.000 Menschen.

In Ostholstein wurden durch die Überschwemmungen mehrere Strandmauern zerstört und Deiche beschädigt. Deichbrüche bei Maasholm und Arnis an der Schlei und südlich des Olpenitzhafens, auch ein Deich in Damp konnte nicht aufrechterhalten werden. In Schleswig wurde der Hafen überschwemmt und der Strom abgeschaltet. In einigen Häfen sanken Sportboote.

Habeck und Günther bedanken sich bei den über 2.000 Einsatzkräften

Feuerwehr, Rettungsdienste, Polizei und das Technische Hilfswerk (THW) waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther dankte den über 2.000 Einsatzkräften. „Wir sind allen, die in diesen Stunden mitgeholfen haben, wirklich überaus dankbar“, sagte der CDU-Politiker am Samstag. „Schleswig-Holstein hat angesichts dieser schrecklichen Flutkatastrophe zusammengehalten.“

Günther verschaffte sich unter anderem einen Überblick über die Schäden in seiner Heimatstadt Eckernförde. „Wir sind sehr froh darüber, wie wenige Menschen verletzt wurden.“