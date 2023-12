Wie viele Insolvenzen zunehmen und welche Unternehmen betroffen sind

Stand: 04.12.2023 17:39 Uhr

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland nimmt zu. Bestimmte Branchen sind besonders vom Risiko betroffen, Insolvenz anmelden zu müssen. Eine Verbesserung der Situation ist nicht in Sicht.

Obwohl die Zahl der Insolvenzen zunimmt, pleiteieren in Deutschland deutlich weniger Unternehmen als zuvor. Während zu Beginn des Jahrtausends jedes Jahr 30.000 bis 40.000 Unternehmen in die Pleite gingen, rechnet die Wirtschaftsauskunftei Creditreform in diesem Jahr mit 18.100 insolventen Unternehmen. Im Jahr 2022 zählte Creditreform 14.700 Insolvenzen. Im nächsten Jahr wird es in Deutschland voraussichtlich rund 20.000 insolvente Unternehmen geben.

„Wir sehen keine Insolvenzwelle, die die gesamte Wirtschaft mitreißt“, sagte Patrik-Ludwig Hantzsch von Creditreform. Da jedoch eine Insolvenz Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter und Finanziers betrifft, sind die Folgen erheblich.

Ausnahmeregelung während der Corona-Zeit

Unternehmer müssen Insolvenz anmelden, wenn sie zahlungsunfähig oder überschuldet sind. Davon sollen Unternehmen geschützt werden, die durch die Pandemie nur kurzfristig in Schwierigkeiten geraten sind. Daher war die Meldepflicht von März 2020 bis April 2021 unterbrochen.

Dadurch ist die Zahl der Unternehmensinsolvenzen im Jahr 2020 auf niedrige 16.000 Fälle gesunken. Sie verursachten jedoch eine sehr hohe Schadenssumme von 43 Milliarden Euro. Wenn einem größeren Unternehmen das Geld ausgeht, nützt die Corona-Regel nichts. Vor allem kleine Unternehmen konnten dank der neuen Möglichkeit einem Insolvenzverfahren entgehen.

Im Jahr 2021 stieg die Schadenssumme erneut auf 51 Milliarden Euro – bei deutlich unter 15.000 Insolvenzen. Auch hier traf es vor allem die Großen. „Viele Unternehmen wurden trotzdem unterstützt“, fasst Patrik-Ludwig Hantzsch von Creditreform Staatshilfen zusammen, die viele Insolvenzen verhindert oder aufgeschoben haben.

Es betrifft sowohl kleine als auch große Menschen

Besonders betroffen ist nach den Zahlen des Statistischen Bundesamtes die Logistikbranche – also Speditionen, Transportunternehmen oder Unternehmen, die Lager betreiben und Waren verteilen. Creditreform hingegen sieht die Bauwirtschaft als Pleitebranche Nummer eins. Die Zahl der Insolvenzen von Bauträgern und Bauträgern hat sich seit 2022 vervierfacht, die von Straßenbauunternehmen hat sich verdreifacht.

Fast die Hälfte der Insolvenzen – mit leicht sinkender Tendenz – betrifft Einzelunternehmen und Unternehmergesellschaften. Dabei handelt es sich typischerweise um kleine, kapitalarme Unternehmen. Auch die amtliche Statistik, die Meldungen deutscher Insolvenzgerichte zusammenfasst, zeigt, dass in der Hälfte der Fälle junge Unternehmen betroffen sind.

Mehr Menschen von Insolvenzen betroffen Traditionelle Unternehmen

Die Fallzahlen sagen wenig über die Folgen aus. Denn wenn alte, etablierte und große Unternehmen pleite gehen, sind weitaus mehr Menschen betroffen. Nach offiziellen Angaben machen Unternehmen, die länger als acht Jahre am Markt sind, nur ein Drittel der Insolvenzfälle aus. Allerdings beschäftigen sie zwei Drittel aller von Insolvenzen betroffenen Arbeitnehmer.

Obwohl die Zahl der Insolvenzen weit von der Zahl nach der Banken- und Finanzkrise 2008 und 2009 entfernt ist, warnt Patrik-Ludwig Hantzsch von Creditreform, dass anders als damals keine Erholungsphase zu erwarten sei. Aufgrund der vielen Probleme der Unternehmen – Belastungen wie die Kosten der „grünen“ Transformation, mangelnde Digitalisierung, Personalmangel und hohe Zinsen – ist keine Besserung in Sicht.