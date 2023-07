Novak Djokovic will diesen Sommer erst der dritte Spieler in der Open Era werden, der Wimbledon fünf Jahre in Folge gewinnt.

Der vierfache Titelverteidiger bleibt auf dem Höhepunkt seines Könnens und ist erneut der große Favorit auf den Titelgewinn bei SW19.

6 Djokovic besiegte Casper Ruud und gewann zum dritten Mal die French Open Bildnachweis: AFP

6 Seit dem Rücktritt von Roger Federer ist Rafael Nadal Djokovics schärfster Rivale Bildnachweis: Getty

Djokovics langjähriger Rivale Rafael Nadal fällt dieses Jahr verletzungsbedingt aus Wimbledon aus.

Unterdessen ist sein früherer Hauptkonkurrent Roger Federer letztes Jahr in den Ruhestand gegangen, was bedeutet, dass der Serbe die Chance hat, einen weiteren Grand Slam zu gewinnen.

Dieses Trio dominierte jahrelang den Tennissport und tauschte oft Titelgewinne aus.

Doch nachdem seine beiden Hauptkonkurrenten aus dem Weg geräumt sind, beschäftigt ihn nicht nur die Geschichte von Wimbledon, sondern er möchte sein Vermächtnis als größter Tennisspieler aller Zeiten festigen.

Wie viele Grand-Slam-Titel haben Nadal und Federer gewonnen?

Seit Nadal seine Karriere begonnen hat, hat er unglaubliche 22 Grand Slams gewonnen.

Dazu gehören zwei Australian Open-, zwei Wimbledon- und vier US Open-Titel.

Nadals andere Grand Slams fanden also alle auf den Sandplätzen der French Open statt.

Er hat dieses Turnier sage und schreibe 14 Mal gewonnen.

6 Nadal ist der sogenannte „King of Clay“ Bildnachweis: AFP

6 Federer ist eine Legende auf dem Platz Bildnachweis: GETTY

Mittlerweile verzeichnete Federer in seiner illustren Karriere 20 Grand Slams.

Allerdings gewann er im Gegensatz zu Nadal nur einmal die French Open.

Die restlichen großen Titel des Schweizers sind weiter verteilt, aber in Wimbledon feierte er den größten Erfolg.

Federer erfreute sich bei SW19 großer Beliebtheit und verbuchte acht Siege, davon fünf in Folge.

Er verzeichnete fünf US-Open-Siege und sechs Australian-Open-Titel.

Wie viele Grand-Slam-Titel hat Novak Djokovic gewonnen?

Der Serbe hat bei den Männern den Rekord von 23 Grand-Slam-Titeln gewonnen.

Sein Triumph bei den French Open 2023 brachte ihn einen Vorsprung vor Nadal und drei vor Federer.

Dies ist das erste Mal in seiner Karriere, dass Djokovic den Rekord für die meisten von einem Mann gewonnenen Slams hält.

Der Weltranglistenerste ist zudem der einzige männliche Spieler, der alle Grand Slams mindestens dreimal gewonnen hat.

6 Djokovic ist der amtierende Herren-Einzelmeister in Wimbledon Bildnachweis: AFP

6 Williams ist 23-facher Grand-Slam-Champion, die meisten in der Open-Ära

Hält er den Rekord?

Djokovic hält zwar den Rekord bei den Männern, kämpft aber immer noch um den ersten Platz in der ewigen Rangliste.

Seine 23 Grand Slams brachten ihn in der Open Era mit Serena Williams gleich.

Die Bestleistung aller Zeiten gehört jedoch der Australierin Margaret Court mit 24.