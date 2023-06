Konsumieren junge Menschen heute tatsächlich mehr härtere Drogen als die Generation vor ihnen? Beginnen Sie früher? Und warum? Über diese Fragen spekulieren Öffentlichkeit und Experten gleichermaßen, nachdem in Mecklenburg-Vorpommern ein 13-Jähriger an den Folgen einer Ecstasy-Überdosis starb, ein 14-jähriges Mädchen nach dem Konsum auf der Intensivstation lag und auch ein 15-Jähriger im Krankenhaus behandelt werden.

Was sagen die Statistiken? Hier gibt es viele zu konsultieren. Doch wie aussagekräftig sind sie? Erstens gibt es Drogenberichte, die weltweit über die Entwicklung des Drogenkonsums informieren. So wie der UN-Bericht, der erst vor wenigen Tagen Ende Juni erschien. Innerhalb von zehn Jahren, von 2011 bis 2021, stieg die Zahl der Drogenkonsumenten von 240 Millionen auf 296 Millionen – ein Anstieg von 23 Prozent, der nur zur Hälfte auf das Wachstum der Weltbevölkerung zurückzuführen ist. Hier geht es um illegale Drogen – und nicht um Alkohol oder Zigaretten. Demnach haben im vergangenen Jahr weltweit 20 Millionen Menschen MDMA, also Ecstasy, konsumiert. Die Vereinten Nationen warnen insbesondere vor der Zunahme synthetischer Drogen. Unter synthetischen Drogen versteht man alle künstlich hergestellten Drogensubstanzen, also LSD, Amphetamine wie Speed, Methamphetamine wie Crystal und MDMA, den Hauptwirkstoff von Ecstasy.

EU-Drogenbericht: Drogen sind überall erhältlich

Es gibt auch einen EU-Drogenbericht. Gemeint ist der Konsum bis Ende 2021 – also zu einem Zeitpunkt, als die Corona-Pandemie Europa und die Welt noch fest im Griff hatte. Hier sind einige wichtige Erkenntnisse, die auch wichtig sind, um die Frage zu klären, ob junge Menschen heute wirklich zu härteren Drogen greifen. „Überall, alles und jeder“ ist das Verständnis der EU für die europäische Drogenszene. So hat jeder in der gesamten EU problemlos Zugang zu jedem Medikament.

Die Zahl der Drogendelikte in der EU ist in den Jahren 2020 und 2021 zurückgegangen, liegt nun aber wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Von 2010 bis 2020 stieg der Drogenkonsum in der EU sogar um 15 Prozent – ​​eine Zahl, die nicht durch das Bevölkerungswachstum erklärt werden kann. Zwischen 2012 und 2020 starben mehr junge Menschen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren an Drogen – dies gilt zwar für fast alle Altersgruppen, nur bei jungen Erwachsenen im Alter zwischen 25 und 34 Jahren war ein Rückgang zu verzeichnen. Und auch hier warnte die EU vor hochkonzentrierten MDMA-Produkten – ein solches Produkt führte zur Überdosis des 13-jährigen Mädchens.

Junge Menschen konsumieren seit 2015 verstärkt harte Drogen

Der Bericht zur Drogenaffinität junger Menschen in der Bundesrepublik Deutschland der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit dem Stand 2019 fehlt noch. Dies zeigt, dass der Cannabiskonsum bei Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 25 Jahren im Jahr 2019 einen Höhepunkt erreichte. Anders sieht es bei anderen illegalen Drogen als Cannabis aus. 1973, im ersten Jahr der Befragung, gaben 14 Prozent der Jugendlichen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren an, eine solche Droge mindestens einmal probiert zu haben. Dieser Anteil junger Menschen ging zurück, bis er 1997 wieder 13 Prozent betrug – von 1997 bis 2015 gab es einen leichten Rückgang, seitdem ist dieser Anteil wieder leicht gestiegen. Aktuelle Zahlen liegen hier nicht vor.

Welches Bild ergibt sich aus den Studien? Konsumieren Jugendliche heute wirklich härtere Drogen? Rüdiger Maas, Gründer des Instituts für Generationenforschung, bestätigt den Eindruck – mit einem großen Aber. „Wir sehen einen leichten Anstieg“, bestätigt er. Ein erstes Aber: In absoluten Zahlen ist der Konsum nicht gestiegen, wohl aber innerhalb der Kohorte, also innerhalb der Generation Z, die etwa zwischen 13 und 25 Jahre alt ist. Während der Konsum von Alkohol und Zigaretten bei der Generation Z zurückgegangen ist, ist ein Anstieg bei synthetischen Drogen zu beobachten.

Studien und ihre Fallstricke

Und nun das zweite Aber: Es ist sehr schwierig, Statistiken untereinander zu vergleichen, da die Datenmenge nicht immer identisch ist. Einerseits ist die Generation in Deutschland mit rund 12 Millionen Mitgliedern kleiner als die bisherige Generation Y mit 16 Millionen Menschen. Außerdem wurden Drogen in verschiedenen Studien unterschiedlich definiert – einige umfassten Alkohol und Zigaretten, andere nicht. „Bei Online-Umfragen beobachten wir beispielsweise auch, dass Frauen überdurchschnittlich häufig teilnehmen, Männer hingegen seltener“, erklärt er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Darüber hinaus ist hier noch eine weitere Diskrepanz zwischen Theorie und Realität zu berücksichtigen: Manchmal gaben Teilnehmer in einer Umfrage Dinge an, die in der Realität völlig anders waren – insbesondere bei sensiblen Themen wie dem Drogenkonsum. Ein Beispiel aus der Praxis: „Wenn Jugendliche nach Bio-Produkten gefragt werden, sagen sie gerne, dass sie Bio-Qualität kaufen.“ Aber im Laden sind sie sehr teuer – und im Supermarkt entscheiden sie sich dann doch für das günstigere Produkt.“ Für Forscher, die die Umfragen durchführen, sind diese Aussagen nicht überprüfbar. Auch die beiden Pandemiejahre 2020 und 2021 sind statistisch überhaupt nicht aussagekräftig – da in dieser Zeit keine Partys stattfanden und Clubs geschlossen waren.

Rainer Thomasius vom Deutschen Zentrum für Suchtfragen bei Kindern und Jugendlichen sagte auf Tagesschau 24, dass junge Menschen heute jünger seien, wenn sie zum ersten Mal mit synthetischen Drogen in Kontakt kommen. Generationenforscher Maas kann diesen Eindruck bestätigen. „Früher konsumierten junge Menschen mehr Alkohol und Drogen, heute greifen sie früher zu Drogen.“ Er betont aber noch einmal: „Wir reden hier von einem sehr geringen Anstieg.“

Erste Suchterfahrungen als Kleinkinder?

Eine andere Entwicklung bereitet dem Generationenforscher jedoch große Sorgen: dass Kinder durch die Digitalisierung schon sehr früh erste Suchterfahrungen machen. „Es gibt Dreijährige, die konsumieren täglich eine halbe Stunde lang Medien auf dem Smartphone ihrer Eltern“, warnt er. Durch das „süchtig machende Design“ von Smartphones und ihren Apps, das heißt, dass Nutzer die Technologie so oft und so lange wie möglich nutzen, erlernten bereits kleine Kinder die Belohnungsmechanismen nicht stoffbezogener Abhängigkeiten. Eine Erfahrung, die den Aufstieg anderer Süchte vereinfachen könnte.

„In früheren Generationen war Drogenkonsum zunehmend eine Frage des sozialen Milieus“, erklärt Maas. Doch heute verschwimmt dies immer mehr. Über die Gründe für den Anstieg des Drogenkonsums bei jungen Menschen kann Rüdiger Maas nur spekulieren. „Junge Menschen sind heute viel wohlhabender als frühere Generationen“, sagt Maas. Demnach hätten sie das Kapital, um die teuren Medikamente überhaupt kaufen zu können. Und auch soziale Medien spielten eine große Rolle. „Während der Pandemie haben junge Menschen teilweise 70 Stunden pro Woche durch soziale Medien gescrollt“, sagt der Generationenforscher. Einerseits könnten Influencer, die positiv über Drogen berichten, bei den dortigen Jugendlichen Eindruck machen. Wenn dies nur bei einem Bruchteil der Nutzer Eindruck machen würde, würde es bei 12 Millionen Mitgliedern der Generation Z in absoluten Zahlen bereits einen großen Unterschied machen.

Andererseits sind Medikamente heute über soziale Medien leichter zugänglich. Letzteren Eindruck vermittelt auch der EU-Drogenbericht. Der Drogenhandel läuft längst nicht mehr nur über das Darknet. Auch der Drogenhandel erfolgt zunehmend über soziale Medien und Messenger-Dienste. Laut Maas seien Medikamente auch viel einfacher verfügbar – nur mit einem Klick. Der Einstieg in die Drogenszene ist also viel einfacher als noch vor einigen Jahren.

Bedeutet das, dass der Drogentod eines 13-Jährigen ein Symptom einer Generation ist? „Durch die intensive Berichterstattung entsteht teilweise ein sehr subjektiver Eindruck. Dann scheint es, als würde ein großer Teil der jungen Menschen mittlerweile harte Drogen konsumieren“, betont der Generationenforscher Maas.