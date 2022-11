Wie viele Auswechselspieler sind bei der WM erlaubt und wie groß ist der Kader? Die FIFA hat vor dem allerersten Winterturnier in Katar Änderungen vorgenommen

Qatar 2022 rast jetzt voran, während 32 der besten Teams aus der ganzen Welt versuchen, den Weltcup-Ruhm zu erringen.

Es ist die allererste Winterausgabe des Turniers und es wurden Änderungen vorgenommen, um das Spielen im Nahen Osten zu ermöglichen.

AFP Frankreich wird versuchen, seinen WM-Titel zu verteidigen

Ein großer Unterschied bei dieser Weltmeisterschaft wird die Anzahl der beteiligten Spieler sein.

Wie viele Auswechselspieler sind während der WM 2022 erlaubt?

Das International Football Association Board (IFAB) genehmigte im Juni den Einsatz von fünf Ersatzspielern.

Die Premier League stimmte daraufhin dafür, von drei auf fünf U-Boote zu wechseln, nachdem sie dies vorübergehend während des Höhepunkts der Covid-Pandemie getan hatte.

Das Gleiche gilt für die Weltmeisterschaft, bei der die Teams jetzt erstmals fünf Einwechslungen vornehmen können.

Während fünf Einwechslungen gemacht werden können, haben Manager nur drei Fenster, um sie zu machen – aber das beinhaltet keine Halbzeitpausen.

Es gibt auch ein Gehirnerschütterungsprotokoll für dieses Turnier, das ein zusätzliches Sub zulassen könnte – scrollen Sie nach unten, um weitere Informationen dazu zu erhalten.

Darüber hinaus darf ein weiterer Ersatzspieler eingesetzt werden, wenn ein Spiel in der K.-o.-Runde in die Verlängerung geht – unabhängig davon, ob die Mannschaft bereits das volle Kontingent an zulässigen Wechseln verbraucht hat.

Getty Die Erlaubnis, fünf U-Boote pro Spiel einzusetzen, sollte England und Gareth Southgate zugute kommen

Wie groß werden die Kader der WM 2022 sein?

Traditionell mussten Teams bei der Weltmeisterschaft 23 Spieler auswählen, aber diese Zahl wurde erweitert.

Alle teilnehmenden Mannschaften konnten 26 Spieler nach Katar bringen, um die Überlastung der Spiele, den kurzen Zeitrahmen dieses Turniers und den Fall einer Krankheit im Kader zu bewältigen.

Das bedeutet, dass bis zu 96 zusätzliche Spieler die Chance bekommen könnten, bei einer Weltmeisterschaft zu spielen.

Die Anzahl der Spieler, die als Ersatzspieler auf der Bank eingesetzt werden dürfen, wurde für diese Weltmeisterschaft ebenfalls von 12 auf 15 erhöht, sodass niemand aus einem Spieltagskader ausgeschlossen wird, es sei denn, er ist verletzt – wie wir bei Englands James Maddison und gesehen haben Belgiens Romelu Lukaku.

Was ist das WM-Gehirnerschütterungsprotokoll?

Die FIFA hat vor der diesjährigen Weltmeisterschaft ein neues Gehirnerschütterungsprotokoll eingeführt, das es den Teams nun erlaubt, zusätzlich zu den fünf normalen Auswechslungen eine zusätzliche Auswechslung vorzunehmen.

Wenn ein Spieler eine Gehirnerschütterung erlitten hat oder vermutet wird, können die Teams jetzt einen einzigen dauerhaften Ersatz für eine Gehirnerschütterung vornehmen.

Um diese Entscheidungen zu treffen, wird medizinisches Personal bei jedem Spiel anwesend sein, um Videomaterial zu überprüfen, um zu überprüfen, ob die Verletzung wahrscheinlich zu einer Gehirnerschütterung geführt hat.

Wenn ein Team aufgrund einer Gehirnerschütterung ausgewechselt wird, haben auch die Gegner die Möglichkeit, eine zusätzliche Änderung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass kein unfairer Vorteil entsteht.

WM 2022 Ersatz- und Kaderwechsel: Was wurde gesagt?

Die FIFA sagte: „Angesichts der Notwendigkeit, zusätzliche Flexibilität aufgrund des einzigartigen Zeitpunkts der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 im globalen Kalender sowie des breiteren Kontexts der durch die COVID-19-Pandemie verursachten störenden Auswirkungen auf die Mannschaften vor und während der Turniere zu bewahren , hat das Präsidium Folgendes beschlossen …

„Die maximale Anzahl der Spieler auf der Freigabeliste wurde von 35 auf 55 erhöht. Die Anzahl der Spieler, die in die endgültige Liste aufgenommen werden sollen, wurde auf mindestens 23 und maximal 26 erhöht.

„Der letzte Spieltag auf Vereinsebene für die 23 bis 26 auf der endgültigen Liste nominierten Spieler ist der 13. November 2022. Nicht mehr als 26 Personen (bis zu 15 Ersatzspieler und 11 Mannschaftsoffizielle – einer dieser Offiziellen muss der Mannschaftsarzt sein) werden es tun dürfen auf der Mannschaftsbank Platz nehmen.“