Derzeit gibt es viele Experten, die die Vorteile einer Investition in a anpreisen Einzahlungsbescheinigung (CD) – und das aus gutem Grund. Das heutige Hochzinsumfeld birgt das Potenzial für hohe Renditen dieser Sparinstrumente.

Aber Was bedeutet das für Ihren Geldbeutel?? Wie viel Geld würden Sie beispielsweise verdienen, wenn Sie eine einjährige CD mit 5.000 $ eröffnen würden? Lasst uns rechnen und es herausfinden.

Wie viel wird eine 5.000-Dollar-CD im Jahr einbringen?

Die Geldmenge Sie verdienen mit einer CD im Wert von 5.000 US-Dollar variiert je nach dem Zinssatz des Finanzinstituts, bei dem Sie Ihr Konto eröffnen, und einige bieten viel höhere Zinssätze als andere. Beispielsweise fallen bei stationären Banken im Vergleich zu Online-Banken zusätzliche Gemeinkosten an.

Daher bieten Online-Banken in der Regel bessere effektive Jahreszinsen an, da sie die Ersparnisse an ihre Kunden weitergeben können. Wenn Sie planen, eine CD zu eröffnen, sind Online-Banken ein guter Ort, um mit dem Vergleich Ihrer Optionen zu beginnen.

Drei der derzeit renditestärksten 1-Jahres-CDs sind bei Popular Direct, LendingClub Bank und CIBC Bank USA erhältlich. Hier ist Wie viel Geld können Sie mit einer 5.000-Dollar-CD verdienen? von jeder Institution nach einem Jahr (CD-Preise sind aktuell (Stand: 6. November 2023):

Popular Direct bei 5,67 % : 283,50 $ (insgesamt 5.283,50 $ nach einem Jahr)

: 283,50 $ (insgesamt 5.283,50 $ nach einem Jahr) LendingClub Bank zu 5,65 % : 282,50 $ (insgesamt 5.282,50 $ nach einem Jahr)

: 282,50 $ (insgesamt 5.282,50 $ nach einem Jahr) CIBC Bank USA bei 5,62 %: 281,00 $ (insgesamt 5.281,00 $ nach einem Jahr)

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, was Sie mit einem verdienen Die CD hängt von dem Geldbetrag ab, den Sie investieren. Sie müssen jedoch nicht unbedingt 5.000 US-Dollar investieren, um sinnvolle Renditen zu erzielen. Hier ist, was eine 1.000-Dollar-CD bei jeder dieser Institutionen im Laufe eines Jahres verdienen würde:

Popular Direct bei 5,67 % : 56,70 $ (insgesamt 1.056,70 $ nach einem Jahr)

: 56,70 $ (insgesamt 1.056,70 $ nach einem Jahr) LendingClub Bank zu 5,65 % : 56,50 $ (insgesamt 1.056,50 $ nach einem Jahr)

: 56,50 $ (insgesamt 1.056,50 $ nach einem Jahr) CIBC Bank USA bei 5,62 %: 56,20 $ (insgesamt 1.056,20 $ nach einem Jahr)

Weitere Gründe, eine CD zu öffnen

Die heutigen CD-Rücklaufquoten sind beeindruckend, aber das ist nicht der einzige Grund, warum Sie darüber nachdenken sollten, eine CD zu eröffnen. Es gibt noch mehrere weitere potenzielle Vorteile, die Sie in Betracht ziehen sollten, darunter:

Festpreis : Mit CDs haben Sie nicht nur die Möglichkeit, von den hohen Zinsen von heute zu profitieren. Sie „bieten außerdem einen festen Zinssatz für die gesamte Laufzeit und stellen so eine vorhersehbare und stabile Einnahmequelle dar“, sagt Cameron Burskey, Senior Partner bei Cornerstone Financial Services in Southfield, Michigan. Also, Sie werden weiterhin die hohen Renditen von heute erzielen während der gesamten CD-Laufzeit, auch wenn die Zinsen sinken.

: Mit CDs haben Sie nicht nur die Möglichkeit, von den hohen Zinsen von heute zu profitieren. Sie „bieten außerdem einen festen Zinssatz für die gesamte Laufzeit und stellen so eine vorhersehbare und stabile Einnahmequelle dar“, sagt Cameron Burskey, Senior Partner bei Cornerstone Financial Services in Southfield, Michigan. Also, während der gesamten CD-Laufzeit, auch wenn die Zinsen sinken. Spardisziplin : Wenn Sie eine CD eröffnen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Geld für die gesamte Laufzeit auf dem Konto verbleibt. Wenn Sie vorzeitig auf das Geld zugreifen, müssen Sie möglicherweise eine Strafe für die vorzeitige Auszahlung zahlen. Dies kann dazu beitragen, diszipliniertere Spargewohnheiten zu entwickeln.

: Wenn Sie eine CD eröffnen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Geld für die gesamte Laufzeit auf dem Konto verbleibt. Wenn Sie vorzeitig auf das Geld zugreifen, müssen Sie möglicherweise eine Strafe für die vorzeitige Auszahlung zahlen. Dies kann dazu beitragen, diszipliniertere Spargewohnheiten zu entwickeln. Sicherheit : Am meisten CDs sind NCUA- oder FDIC-versichert . Das heißt, wenn die Bank es sich nicht leisten kann, Ihnen die vereinbarte Rückzahlung zu leisten, deckt diese Versicherung das von Ihnen eingezahlte Geld ab (bis zu 250.000 US-Dollar pro Konto und pro Einleger).

: Am meisten . Das heißt, wenn die Bank es sich nicht leisten kann, Ihnen die vereinbarte Rückzahlung zu leisten, deckt diese Versicherung das von Ihnen eingezahlte Geld ab (bis zu 250.000 US-Dollar pro Konto und pro Einleger). Keine Gebühren: Für CDs fallen normalerweise keine monatlichen Wartungsgebühren an.

Das Endergebnis

CDs bieten Ihnen die Möglichkeit, das heutige Hochzinsumfeld in eine hohe Rendite auf das eingezahlte Geld umzuwandeln. Da die heutigen Preise so hoch sind, ist es für viele sinnvoll, sich jetzt einen Preis für eine CD zu sichern.

