Düsseldorf Aufgrund des hohen Fachkräftemangels in der Pflege ist die Ausbildung zur Pflegefachkraft heute nahezu ein Arbeitsplatzgarant. Denn der Beruf gilt insbesondere in der Altenpflege aufgrund der demografischen Entwicklung als zukunftssicher.

Bis 2004 hieß der Beruf des Krankenpflegers noch Krankenpfleger oder Krankenpfleger. Je nach Einsatzgebiet sprach man von Gesundheitspersonal und Krankenpfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger oder Altenpfleger. Seit 2020 werden Personen der Berufsgruppe jedoch als Krankenpfleger, Krankenpfleger oder Krankenpfleger bezeichnet.

Das Gehalt von Pflegekräften unterscheidet sich je nach Arbeitgeber und Einsatzgebiet, aber auch zwischen neuen und alten Bundesländern. Die Unterschiede je nach Einsatzgebiet gelten aufgrund der unterschiedlichen Arbeitsbelastung als sinnvoll. Die Ost-West-Unterschiede sollen künftige Tariferhöhungen ausgleichen.

Auf einen Blick: Welches Gehalt Pflegekräfte in Deutschland erwarten können.

Wie viel verdient eine Krankenschwester in Deutschland?

Laut der Jobplattform Stepstone können Pflegekräfte in Deutschland mit einem durchschnittlichen Jahresbruttogehalt von 38.500 Euro rechnen. Damit liegt das Jahresgehalt einer Krankenpflegerin unter dem deutschen Bruttomediangehalt von 43.842 Euro im Jahr 2023. Laut Stepstone liegt die Gehaltsspanne für die Pflegeberufe Krankenpfleger zwischen 33.200 Euro und 46.100 Euro brutto pro Jahr.

Laut Stepstone liegt das durchschnittliche Gehalt einer Pflegefachkraft bei 37.100 Euro brutto pro Jahr, wobei die Gehaltsspanne zwischen 32.900 und 43.500 Euro liegt. Den Angaben zufolge liegt das Einkommen etwas unter dem von „Krankenschwestern“. Ein Grund dafür ist, dass im Berufsbild erst seit einigen Jahren von der Bezeichnung Krankenpfleger die Rede ist und die Berechnung von Stepstone daher eher auf Einstiegsgehältern basiert.

Wie hoch ist das Einstiegsgehalt für eine Krankenschwester?

Das Einstiegsgehalt von Krankenschwestern variiert je nach Arbeitgeber. Teilweise ist auch das Bundesland ausschlaggebend, da für unterschiedliche Tarifbereiche – etwa mit Caritas-Beschäftigten – gesonderte Tarifverträge abgeschlossen wurden, wie aus dem hervorgeht Tarifrichtlinien des Verbandes.

Pflegefachkräfte in Krankenhäusern werden in der Regel nach Tarifverträgen bezahlt. Krankenschwester

Berufseinsteiger im öffentlichen Dienst verdienen je nach Tarifvertrag unterschiedlich. Beschäftigte in Universitätskliniken, die nach dem TV-L-Tarif entlohnt werden, erhalten ein monatliches Einstiegsgehalt von rund 3000 brutto (Stand: Dezember 2022). Wer in kommunalen Kliniken im öffentlichen Dienst arbeitet, beginnt bei rund 2.932 Euro brutto (Stand: April 2022).

Das entspricht in etwa den Gehältern, die der Deutsche Caritasverband seit April 2022 in seinen Richtlinien für Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern festlegt. In Ostdeutschland zahlt die Caritas seit Januar 2023 mit 2.976 Euro brutto im Monat etwas mehr. Berufseinsteiger können in Hamburg sogar mit 3.005 Euro brutto rechnen. Beim Deutschen Roten Kreuz beginnt das Pflegepersonal laut Tarifvertrag mit rund 2923 Euro brutto im Monat.

Wie viel verdient eine Pflegekraft im Monat?

Das monatliche Bruttogehalt einer Pflegekraft im öffentlichen Dienst liegt je nach Berufserfahrung zwischen rund 3183 Euro und 3751 Euro (Stand Dezember 2022). Wer nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes bezahlt wird, erhält zwischen 3.108 Euro und 3.654 Euro.

Für einige Tarifbereiche gelten in den Caritas-Einrichtungen die gleichen Werte. In Hamburg und Ostdeutschland steigt das Gehalt bei mehr als acht Jahren Berufserfahrung in der Besoldungsstufe 6 auf über 3700 Euro brutto im Monat. Laut Tarifvertrag verdienen Mitarbeiter beim Deutschen Roten Kreuz etwa 3098 Euro (Stufe 3) bis rund 3653 Euro (Stufe 6) brutto im Monat.

Wo verdient man in der Pflege am meisten?

Angestellte Pflegekräfte erhalten monatliche Zuschüsse, wenn sie in einem besonders anspruchsvollen Pflegebereich oder bei Risikogruppen tätig sind. Pflegefachkräfte in der Intensivpflege erhalten monatlich rund 100 Euro.

Pflegekräfte auf Intensivstationen erhalten eine monatliche Vergütung. Intensivstation

Wer mit Hochrisikogruppen, etwa immungeschwächten Patienten, arbeitet, erhält je nach Tarifvertrag einen monatlichen Zuschuss zwischen 46 Euro und rund 60 Euro.

Darüber hinaus werden je nach Tarifvertrag auch Zulagen für Schichtarbeit, Wechselschicht und Nachtschicht gezahlt. Allerdings bringen Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst auch am Monatsende mehr Gehalt ein.

Wie kann ich mein Gehalt als Krankenschwester erhöhen?

Wer nach dem Tarifvertrag entlohnt wird, erhält mit zunehmender Berufserfahrung einen höheren Lohn. Weitere Dienstjahre führen zu einem Aufstieg innerhalb der Gehaltsgruppe, wodurch sich das Gehalt sukzessive erhöht. Je nach Tarifvertrag wird die höchste Stufe innerhalb einer Entgeltgruppe nach acht bis 15 Jahren erreicht.

Darüber hinaus kann eine Weiterbildung oder eine Führungsposition zu einer Einstufung in eine höhere Gehaltsgruppe und damit zu höheren Gehältern führen. So werden beispielsweise Krankenpfleger mit Fachausbildung zur Hygienefachkraft, die einer entsprechenden Tätigkeit nachgehen, im TVöD in die Besoldungsgruppe P 9 eingeordnet. Dort verdienen sie auf der niedrigsten Stufe rund 3.734 Euro. Auf der höchsten Stufe liegt das Gehalt monatlich rund 240 Euro brutto höher (rund 3.974 Euro).

Gehalt in der Pflege: Mit Personalverantwortung

Eine deutliche Gehaltssteigerung in der Pflege kann erreicht werden, wenn eine Pflegekraft Personalverantwortung übernimmt. Beispielsweise werden Beschäftigte im öffentlichen Dienst, die als Gruppen- oder Teamleiter tätig sind und bis zu neun Mitarbeitern unterstellt sind, in die Entgeltgruppen P 9 bis P 11 eingeordnet. Es ergibt sich bereits ein Bruttomonatsgehalt von etwa 3.734 Euro bis 3.757 Euro. Mit zunehmender Berufserfahrung steigt das Gehalt auf bis zu 3.974 Euro in der Besoldungsgruppe P 9 bzw. auf bis zu 4.485 Euro in der Besoldungsgruppe P 11.

Als Stationsleiter sind Sie in die Entgeltgruppen P12 oder P13 eingeteilt. Das Einstiegsgehalt liegt dort zwischen rund 3.969 Euro und rund 4.182 Euro. Bei ausreichender Berufserfahrung steigt der Verdienst in P13 laut Tarifvertrag auf knapp 5.000 Euro brutto pro Monat.

Auch Pflegekräfte in Führungspositionen können ihr Gehalt bei der Caritas und dem Deutschen Roten Kreuz erhöhen. So können leitende Pflegekräfte des DRK in der Entgeltgruppe P 13 mit bis zu rund 4.973 Euro brutto pro Monat rechnen. Ein Stationsleiter bei der Caritas verdient je nach Tarifgebiet bis zu rund 5.097 Euro – bei entsprechender Berufserfahrung.

