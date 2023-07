Die Meinungs- und Medienfreiheit ist in der Charta der Grundrechte fest verankert der Europäischen Union. Für demokratische Gesellschaften wird es als wichtig erachtet, unterschiedliche Meinungen tolerieren zu können, auch wenn diese möglicherweise religiöse Gefühle verletzen.

Dabei stellt sich jedoch immer wieder die Frage, inwieweit kritische oder spöttische Äußerungen über die religiösen Überzeugungen der Menschen akzeptabel sind und wie eine Gesellschaft damit umgehen soll. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung einiger Provokationen gegen Religionsgemeinschaften und des Umgangs mit Blasphemie in Europa.

Koranverbrennung in Schweden

Allein in diesem Jahr gab es in Schweden bereits mehrere Fälle, in denen Menschen Korane verbrannten. Ein Mann erklärte, dass er dies am Donnerstag dieser Woche beabsichtige. Seine Ankündigung löste in vielen islamischen Ländern Proteste aus, bevor die Tat überhaupt stattfand. Tatsächlich entweihte er das Buch, verbrannte es aber nicht.

Tatsächlich hat die schwedische Polizei im Februar dieses Jahres Aktionen dieser Art verboten. Doch kurz darauf hob ein Gericht das Verbot der Koranverbrennung auf: Der Richter erklärte, das Verbot sei verfassungswidrig. Versammlungsfreiheit und Demonstrationsfreiheit sind in Schweden geschützte Rechte.

Juli 2023: Demonstranten stürmten die schwedische Botschaft in Bagdad, nachdem eine weitere Koranverbrennung angekündigt wurde Bild: AHMED SAAD/REUTERS

Dasselbe Argument nutzte die Polizei dann auch, als sie anschließend einen Gegenprotest genehmigte, bei dem eine Thorarolle und eine Bibel verbrannt werden sollten. Ein Polizeisprecher erklärte, dass die Genehmigung keine Reaktion auf eine Bitte sei, die Bibel und die Thora öffentlich verbrennen zu dürfen. Vielmehr hatte die Polizei eine Versammlung genehmigt, bei der eine „Meinung“ geäußert werden sollte. Dies sei ein „wichtiger Unterschied“, sagte sie.

Die Polizei genehmigte kürzlich auch eine Demonstration eines nach Schweden geflohenen Irakers. Er hatte angekündigt, den Koran in Stockholm verbrennen zu wollen. Allerdings betonten sie erneut, dass sie eine Genehmigung für eine öffentliche Versammlung erteilten, nicht für den Inhalt dieser Versammlung. Tatsächlich hatte die Polizei nach einer seiner früheren Aktionen ein Verfahren gegen ihn wegen „Verhetzung gegen eine Volksgruppe“ eingeleitet, weil der Protest in der Nähe einer Moschee stattfand.

Die Vereinten Nationen haben die Koranverbrennungen in Schweden verurteilt und davor gewarnt, dass es zu einem „alarmierenden Anstieg vorsätzlicher und öffentlicher Akte religiösen Hasses“ gekommen sei. Allerdings in der gleichen Aussage Der UN-Menschenrechtsbeauftragte Volker Türk mahnte, die Einschränkung der Meinungsfreiheit müsse „als Grundprinzip eine Ausnahme bleiben“.

Halbnackt auf dem Altar des Kölner Doms

Auch in Deutschland ist die Meinungsfreiheit im Grundgesetz verankert. Artikel 5 besagt, dass jeder das Recht hat, „seine Meinung frei in Wort, Schrift und Bild zu äußern und zu verbreiten“. Allerdings gibt es Grenzen.

Deutschland ist eines der wenigen europäischen Länder, das Religionsgemeinschaften mit einem sogenannten Blasphemieparagraphen schützt. Wer öffentlich „die Religion oder Weltanschauung anderer in einer Weise verunglimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören“, kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden. Damit soll jedoch nicht die Verspottung Gottes im Allgemeinen unter Strafe gestellt werden, sondern lediglich Beleidigungen, die dem öffentlichen Frieden abträglich sind.

Ein Protest einer FEMEN-Aktivistin während der Weihnachtsmesse im Kölner Dom 2013 Bild: Elke Lehrenkrauss/dpa/picture Alliance

§ 166 StGB wird nur sehr selten in Anspruch genommen. Im Jahr 2006 wurde ein Rentner zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, weil er Toilettenpapierrollen mit der Aufschrift „Koran“ verteilt hatte. Und 2013 wurde eine Aktivistin zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie ihren nackten Oberkörper mit den Worten „Ich bin Gott“ bemalte und während der Weihnachtsmesse auf den Altar des Kölner Doms sprang. Sie wurde jedoch nur wegen Störung der Religionsausübung strafrechtlich verfolgt und nicht wegen Gotteslästerung verurteilt.

Die Beleidigung des Propheten ist in der Regel kein Fall für die Gerichte, und Gotteslästerung wird in Deutschland nur dann strafbar, wenn sie schwerwiegende Folgen hat.

Französisches Satiremagazin Charlie Hebdo

Im Jahr 2015 verübten zwei Islamisten einen Anschlag auf das französische Satiremagazin Charlie Hebdo, bei dem zwölf Menschen getötet wurden. Zuvor hatte das Magazin Cartoons mit Darstellungen des Propheten Mohammed veröffentlicht, die bei Muslimen auf der ganzen Welt Wut und Empörung ausgelöst hatten.

Wenige Tage nach dem Angriff auf das Büro des Magazins erschien Frankreichs Premierminister Manuel Valls vor der Nationalversammlung und erklärte, dass Blasphemie niemals Teil des französischen Gesetzes sein werde .

Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat das „Recht auf Blasphemie“ in seinem Land verteidigt. Das bedeutet, dass in Frankreich die freie Meinungsäußerung das Recht einschließt, zu schreiben oder zu sagen, was andere als Blasphemie betrachten.

Blasphemie ist in Frankreich seit 1881 keine Straftat mehr. Das Land achtet seit fast 120 Jahren auf die strikte Trennung von Kirche und Staat. Historisch gesehen war dieser Säkularismus ein Versuch, den Einfluss der Kirche im Land einzudämmen. Das Prinzip genießt auch heute noch eine hohe Akzeptanz in der französischen Bevölkerung.

Mohammed-Karikaturen in Dänemark

„Was darf Satire?“ Diese Frage mussten sich die Dänen 2005 stellen, als die Zeichentrickserie der dänischen Zeitung Jyllands-Posten über den Islam teilweise gewalttätige Proteste in der arabischen Welt auslöste. Der Fall löste auch in anderen Ländern Diskussionen über Kunst- und Meinungsfreiheit aus. Der dänische Ministerpräsident distanzierte sich damals von der Veröffentlichung der Cartoons, verwies aber auch auf die Rechte der Presse- und Meinungsfreiheit, die den Dänen beide sehr wichtig seien.

Bis 2017 gab es in Dänemark de facto noch ein Gesetz gegen Blasphemie . Wie in Deutschland haben die dänischen Behörden nur wenige solcher Fälle strafrechtlich verfolgt. Darunter sind zwei Radioproduzenten, die in den 1970er Jahren angeklagt wurden, weil sie ein Lied ausgestrahlt hatten, das sich über das Christentum lustig machte. Im Jahr 2014 wurde die dänisch-iranische Künstlerin Firoozeh Bazrafkan angeklagt, weil sie die zerfetzten Überreste eines Korans ausgestellt hatte, den sie „Blasphemie“ nannte. Bazrafkan kommentierte damals: „Ich möchte die Menschen weiterhin daran erinnern, dass es in Ordnung ist, anderer Meinung zu sein.“ In beiden Fällen wurden die Angeklagten freigesprochen, 2017 wurde das Blasphemiegesetz endgültig aufgehoben.

Polen: Unsere Liebe Frau mit dem Regenbogen

Polen gilt als sehr katholisches Land, in dem die Kirche noch immer großen Einfluss auf das öffentliche Leben hat. Wie in anderen Ländern garantiert auch die polnische Verfassung die Meinungsfreiheit. Allerdings wurden in den letzten Jahren insbesondere Künstler immer wieder wegen Blasphemie angeklagt.

In Polen wurden drei Frauen, die die Madonna mit dem LGBT-Regenbogen darstellten, wegen „Verletzung religiöser Gefühle“ angeklagt. Bild: Czarek Sokolowski/AP/Picture Alliance

Im Jahr 2019 gab es einen Aufruhr wegen einer Madonna mit Heiligenschein in den Farben der LGBTQ+-Bewegung. Im ganzen Land reichten Menschen bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen die drei jungen Frauen ein, die das Bild verbreitet hatten. Ihnen wurde vorgeworfen, „religiöse Gefühle zu verletzen“, indem sie die Madonna in den Farben des Regenbogens darstellten. Dies ist in Polen eine Straftat, die mit einer Gefängnisstrafe von bis zu zwei Jahren geahndet wird. Die drei Frauen wurden schließlich freigesprochen. Das Gericht urteilte, dass die Aktion zwar „provokativ“ gewesen sei, sie aber nicht die Absicht gehabt hätten, zu beleidigen.

Während einige Länder wie Polen und Deutschland immer noch Paragrafen zur Blasphemie in ihren Strafgesetzbüchern haben, haben viele europäische Länder diese bereits abgeschafft. Dazu gehören Irland, wo der Absatz 2018 aufgehoben wurde; Auch Norwegen und die Niederlande sowie Schweden haben kürzlich ähnliche Paragraphen aus ihren Kodizes gestrichen. Das Thema wurde in Deutschland immer wieder thematisiert und viele forderten im Interesse der Meinungsfreiheit die Streichung des entsprechenden Paragrafen.

Dieser Artikel wurde aus dem Deutschen übersetzt.