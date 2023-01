Wie verschiedene Medien mit dem Verhaftungsmaterial von Tire Nichols umgehen

New York

CNN

—



Nachrichtenorganisationen im ganzen Land standen am Freitagabend vor einem Dilemma, als die Polizei von Memphis ein Video veröffentlichte, das zeigt, wie die Polizei Tyre Nichols, einen 29-jährigen Schwarzen, nach einer Verkehrskontrolle brutal schlägt.

Die ethische Frage, vor der Nachrichtenredaktionen stehen: Wie sollten sie die Notwendigkeit öffentlicher Transparenz in Einklang bringen und gleichzeitig beunruhigendes Filmmaterial ausstrahlen, das Gewalttaten aufzeichnet, die letztendlich zu Mordanklagen gegen fünf Polizisten führen würden.

Am Freitagabend entschieden sich große Fernsehnachrichtensender dafür, das gewalttätige Filmmaterial der Begegnung zu senden, das einen Wutausbruch ausgelöst und die Stadt Memphis in Aufruhr versetzt hat, wobei Nachrichtensprecher ihr Publikum vor der grafischen Natur des Filmmaterials warnten, das sie gleich sehen würden.

„Das wird für niemanden einfach“, sagte CNN-Moderatorin Erin Burnett, bevor sie das Filmmaterial für das Publikum des Senders abspielte. „Wie wir bereits gesagt haben, ist es anschaulich und brutal, und das sollten Sie wissen, wenn Sie sich dafür entscheiden, es anzusehen.“

Burnett betonte jedoch, dass CNN der Ansicht sei, dass dies eine Angelegenheit von „großer öffentlicher Bedeutung“ für die Welt sei.

Neben der Ausstrahlung des Filmmaterials erklärten Nachrichtensprecher den Zuschauern mit klaren Augen, was das Video zeigte. Manchmal wurden Journalisten emotional. Die NBC-Nachrichtenreporterin Antonia Hylton zum Beispiel brach live in der Sendung zusammen und berichtete über die Geschichte.

„Entschuldigung, ich habe den ganzen Tag darüber berichtet und dachte, ich könnte den ganzen Tag überstehen, ohne deswegen emotional zu werden“, sagte Hylton.

Das Filmmaterial, das Vergleiche mit dem berüchtigten Video zog, das die grausame Prügelstrafe von Rodney King im Jahr 1991 aufzeichnete, wurde neben CNN, MSNBC und Fox News in den drei großen Rundfunksendern ausgestrahlt.

Margaret Sullivan, Kolumnistin für den Guardian und Egan Visiting Professor am DeWitt Wallace Center for Media and Democracy der Duke University, sagte gegenüber CNN, dass Nachrichtenagenturen vorsichtig sein müssen, wenn sie Entscheidungen über die Berichterstattung treffen.

„Soweit wie möglich sollten die Nachrichtenmedien den Menschen die Möglichkeit geben, zumindest Teile davon zu sehen, und ihnen die Möglichkeit geben, es nicht zu sehen – oder Eltern und Erziehungsberechtigten, es Kindern vorzuenthalten, wenn sie dies für angemessen halten“, sagte Sullivan.

Sullivan fügte hinzu: „Ich würde lieber der Öffentlichkeit zeigen, was passiert ist – natürlich mit gebührenden Warnungen vor seiner grafischen Natur und möglicherweise mit begrenzter Bearbeitung. Sie können dies jedoch nicht vorenthalten; Es ist eine Angelegenheit von großem öffentlichem Interesse und ein wichtiger Teil, um die Polizei zur Rechenschaft zu ziehen. Denken Sie an Darnella Fraziers weltverändernde Dokumentation des Mordes an George Floyd.“

Typischerweise sind Nachrichtenorganisationen vorsichtig mit der Veröffentlichung solchen Filmmaterials und tun dies nur, wenn es äußerst berichtenswert ist. In solchen Fällen wird häufig die Entscheidung getroffen, das grafische Filmmaterial für eine begrenzte Zeit unzensiert zu zeigen, bevor später begrenztere Clips des Vorfalls ausgestrahlt werden.

Entscheidungen von Nachrichtenorganisationen, die erneute Ausstrahlung von Bildmaterial später einzuschränken, werden im Allgemeinen aus einer Vielzahl von Gründen getroffen, darunter auch, um eine Retraumatisierung der Familien der Opfer zu vermeiden, indem sie ständig die letzten Momente ihrer Angehörigen sehen.

Bill Grueskin, ein renommierter Professor an der Columbia Journalism School, sagte gegenüber CNN, dass Nachrichtenorganisationen bei der Entscheidung, ob sie grafisches Filmmaterial wie das Nichols-Video ausstrahlen, entscheiden müssen, ob es berichtenswert ist und ob sie ihr Publikum angemessen darauf vorbereitet haben, das Filmmaterial zu sehen.

Nur wenige Stunden vor der Veröffentlichung des Filmmaterials von Nichols wurde auch ein grafisches Video veröffentlicht, das den grausamen Angriff auf Paul Pelosi, den Ehemann der ehemaligen Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, festhielt. Auf Fox News wurde das Filmmaterial ohne Vorwarnung an die Zuschauer ausgestrahlt, was Moderator Harris Faulkner dazu veranlasste, sich später beim Publikum des Netzwerks zu entschuldigen.

„Wir hatten keine Ahnung, wie das aussehen würde, und es hätte eine Warnung und eine grafische Warnung geben sollen, bevor wir es und dann auf dem Bildschirm zeigten“, sagte Faulkner.

Grueskin fügte hinzu, dass sich die Produzenten bei der Beurteilung, ob das Filmmaterial ausgestrahlt werden soll, möglicherweise aus anderen Gründen dafür entscheiden, „Teile des Videos zu verpixeln“, z das Verständnis der Öffentlichkeit für den Vorfall.“

Online haben sich auch große Nachrichtenorganisationen wie CNN, die New York Times und die Washington Post für die Veröffentlichung des Videos entschieden. Es wurden Inhaltswarnungen angebracht, die das Publikum darauf hinwiesen, dass das Filmmaterial grafischer Natur war.

YouTube und Meta, die Muttergesellschaft von Facebook und Instagram, erlaubten das Hochladen des Videos, das den Tod von Nichols zeigt, auf ihre Plattformen und verwiesen auf den Nachrichtenwert des Filmmaterials. Beide Unternehmen haben jedoch Einschränkungen eingeführt, um sicherzustellen, dass das Publikum vor den grafischen Inhalten gewarnt wird.