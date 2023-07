Arie ist gerade 12 geworden. Er sitzt in einem warmen, stickigen Klassenzimmer in Rotterdam und träumt von einer langen Sommerpause. In sechs Wochen kehrt Arie zur „großen“ Schule zurück. Er wird ein Tablet zum Arbeiten haben, superschnelle Konnektivität genießen und zum ersten Mal mit dem Programmierunterricht beginnen.

Alisa ist etwas älter. Mit 13 ist sie im zweiten Jahr der High School und nicht mehr das „Neue Kind“. Sie schreibt ihre Notizen auf Papier. Der einzige Code, den sie im letzten Semester in einer Geschichtsstunde gelernt hat, ist Morse. Alisa ist in Rom.

Fünf Jahre später. Arie sucht nach Universitäten. Er möchte Softwareentwickler werden – einer der gefragtesten Berufe Europas – und verfügt über gute Grundkenntnisse in Programmiersprachen wie Python.

Alisa geht nicht zur Universität. Die von ihr untersuchten Institutionen haben geisteswissenschaftliche Fächer wegen „geringer Nachfrage“ zurückgezogen. Die Welt habe sich verändert, erzählt sie, und es gäbe andere Möglichkeiten – hat sie über ein unbezahltes Praktikum nachgedacht?

Diese Charaktere sind fiktiv. Doch die Situationen, mit denen sie konfrontiert sind, sind für viele junge Menschen in Europa Realität. In einer neuen Studie der Vodafone Foundation gaben 88 Prozent der Eltern in den Niederlanden an, dass ihr Kind Zugang zu digitalen Hilfsmitteln zum Lernen in der Schule hat. In Italien sank dieser Wert auf 70 Prozent. In Ungarn sogar noch weniger.

Die Studie legt nahe, dass nur die Hälfte der Schulen in Europa irgendeine Form von Online-Unterricht anbietet. Und davon wiederum stellt nur die Hälfte den Schülern ein digitales Gerät zur Verfügung, um auf den Unterricht zuzugreifen.

Und das, obwohl die meisten Eltern (85 Prozent) sagen, dass digitale Fähigkeiten für die Zukunft ihres Kindes sehr wichtig sind. Eltern (73 Prozent) befürworten auch einen EU-weit einheitlichen Ansatz für die Vermittlung digitaler Kompetenzen – nicht nur für Fachgebiete wie Programmieren, sondern auch für Grundkompetenzen wie die Suche nach Informationen und die Bewertung ihrer Glaubwürdigkeit.

Die Europäische Kommission hat sich zum Ziel gesetzt, sicherzustellen, dass bis 2025 80 Prozent der Erwachsenen über grundlegende digitale Kompetenzen verfügen.

Spulen wir fünf Jahre zurück. Es ist Januar 2018 und die EU hat gerade ihren ersten Aktionsplan für digitale Bildung veröffentlicht. Die Mitgliedsländer sollten Schulen dazu ermutigen, Hochgeschwindigkeitsbreitband einzuführen, heißt es darin. Es sollten Programmierkurse, Pilotprojekte zu künstlicher Intelligenz und Learning Analytics eingeführt werden. Vielleicht gelingt es der EU im Jahr 2023 – dem Europäischen Jahr der Kompetenzen –, ihre Regierungen davon zu überzeugen, diese Ambitionen ernst zu nehmen.

Glauben Sie, dass Ihr Kind in der Schule Zugang zu einer erstklassigen digitalen Infrastruktur haben sollte? Sollten sie sich für die Zukunft digitale Kompetenzen aneignen? Sollten sie die gleichen Möglichkeiten haben, diese Fähigkeiten zu erlernen wie andere Kinder in Europa?

Dies sind Fragen, die nicht gestellt werden sollten.

Die Europäische Kommission hat sich zum Ziel gesetzt, sicherzustellen, dass bis 2025 80 Prozent der Erwachsenen über grundlegende digitale Kompetenzen verfügen. Sie will den Anteil der 13- und 14-Jährigen, die in den Bereichen Computer und digitale Kompetenz unterdurchschnittlich abschneiden, von 30 Prozent (2019) auf 15 Prozent senken im Jahr 2030.

Um sicherzustellen, dass allen jungen Menschen in Europa Chancen offen stehen, müssen sich die Regierungen aller Mitgliedsländer den Ambitionen der EU wirklich anschließen.

Die Vodafone Foundation arbeitet mit Schulen und Bildungsbehörden zusammen, um diese Ziele zu erreichen. Die Vodafone Foundation investiert über 20 Millionen Euro in den Ausbau von Programmen wie SkillsUpload Jr. Mit dem Ziel, digitale Fähigkeiten, Know-how und Selbstvertrauen aufzubauen, unabhängig von Alter, Hintergrund oder Wohnort. Gegenüber unserem Gesamtziel von 14 Millionen haben wir bereits 7,8 Millionen Lehrkräfte und Studierende erreicht.

Um sicherzustellen, dass allen jungen Menschen in Europa Chancen offen stehen, müssen sich die Regierungen aller Mitgliedsländer den Ambitionen der EU wirklich anschließen. Die Europäische Union kann auf ihren Zielen und den bisherigen Fortschritten aufbauen, indem sie einfache, standardisierte Leitlinien einführt, wie digitale Kompetenzen in staatliche Bildungssysteme eingebaut werden können.

Diese Richtlinien sollten mit der Finanzierung beginnen – die Regierungen sollten mehr bereitstellen, um die digitale Infrastruktur in Schulen zu verbessern. Sie sollten sich auch auf Lehrpläne konzentrieren – digitale Kompetenzen sollten in den Stundenplänen Platz finden, aber auch in Fächern wie Naturwissenschaften, Mathematik und Sprachen eine Rolle spielen.

Die digitalen Fähigkeiten, von denen wir hier sprechen, sind universell – in allen Mitgliedsländern gleich. Alisa könnte in Italien die gleichen Programmiersprachen lernen wie Arie in den Niederlanden. Wir sehen keinen Grund, warum ein standardisierter Ansatz für die digitale Bildung nicht auf dem gesamten Kontinent angewendet werden könnte – mit denselben Zielen, Richtlinien für die Umsetzung und Messung der Ergebnisse.

Unsere Kinder verdienen einen gleichberechtigten Zugang zu den digitalen Möglichkeiten der Zukunft. Die Vodafone Foundation ist bereit, Regierungen und Schulen dabei zu unterstützen, dies sicherzustellen.

