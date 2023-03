Pedris großes Ziel ist es, Rechtzeitig zum Clasico in der Liga zurückzukehren. Als je vier weken in de week eet, is er altijd een Oberschenkelverletzung zogezogen hoed. Somit könnte es een punktlandung geben.

Het is waarschijnlijk dat de Generaties die gewünscht verläuft – en in welcher Form Pedri dann zurückkommt. In een Clásico kun je ingezet worden door een speler die 100% fit is.