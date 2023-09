New York

CNN

—



Unternehmen haben Schwierigkeiten, mit dem rasanten Aufstieg der generativen KI zurechtzukommen. Einige beeilen sich, die Technologie als Workflow-Tools für ihre Mitarbeiter zu nutzen, während andere sie – zumindest vorerst – zurückschrecken.

Da generative künstliche Intelligenz – die Technologie, die ChatGPT und ähnlichen Tools zugrunde liegt – scheinbar in jeden Winkel des Internets vordringt, kämpfen große Unternehmen mit der Frage, ob die damit verbundene höhere Effizienz mögliche Urheberrechts- und Sicherheitsrisiken überwiegt. Einige Unternehmen erlassen interne Verbote für generative KI-Tools, um die Technologie besser zu verstehen, und andere haben bereits damit begonnen, den Mitarbeitern die trendige Technologie auf ihre eigene Weise vorzustellen.

Laut dem KI-Inhaltsdetektor Originality.AI haben viele namhafte Unternehmen die interne Nutzung von ChatGPT vollständig blockiert, darunter JPMorgan Chase, Northrup Grumman, Apple, Verizon, Spotify und Accenture, wobei mehrere Datenschutz- und Sicherheitsbedenken anführten. Unternehmensführer äußerten außerdem Bedenken, dass Mitarbeiter proprietäre Informationen in ChatGPT eingeben und diese vertraulichen Informationen möglicherweise an anderer Stelle als Ausgabe des Tools auftauchen.

Wenn Benutzer Informationen in diese Tools eingeben, „wissen Sie nicht, wie diese dann verwendet werden“, sagte Mark McCreary, Co-Vorsitzender der Abteilung für Datenschutz und Datensicherheit bei der Anwaltskanzlei Fox Rothschild LLP, gegenüber CNN Marsch. „Das bereitet den Unternehmen besonders große Sorgen. Da immer mehr Mitarbeiter diese Tools beiläufig nutzen, um geschäftliche E-Mails oder Besprechungsnotizen zu bearbeiten, sagte McCreary: „Ich denke, dass die Möglichkeit, dass Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens in diese verschiedenen KIs gelangen, nur zunehmen wird.“

Aber die Zurückhaltung der Unternehmen, generative KI zu begrüßen, könnte nur vorübergehend sein.

„Unternehmen, die auf der Liste der Verbote generativer KI stehen, verfügen auch intern über Arbeitsgruppen, die den Einsatz von KI untersuchen“, sagte Jonathan Gillham, CEO von Originality.AI, gegenüber CNN und betonte, dass Unternehmen in risikoaverseren Branchen schneller dabei waren Gehen Sie gegen die Technologie vor und finden Sie gleichzeitig den besten Ansatz für eine verantwortungsvolle Nutzung. „Allen Mitarbeitern Zugriff auf ChatGPT zu gewähren und zu sagen ‚Viel Spaß‘ ist für sie ein zu großes unkontrolliertes Risiko, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht sagen: ‚Heilige Scheiße, schauen Sie sich die 10x, 100x an.‘“ Effizienz, die wir erzielen können, wenn wir herausfinden, wie wir dies so umsetzen können, dass alle Beteiligten zufrieden sind“, in Abteilungen wie Recht, Finanzen und Rechnungswesen.

Unter den Medienunternehmen, die Nachrichten produzieren, hat Insider-Chefredakteur Nicholas Carlson Reporter ermutigt, Wege zu finden, KI in der Nachrichtenredaktion einzusetzen. „Ein Tsunami kommt“, sagte er im April. „Wir können entweder damit fahren oder von ihm ausgelöscht werden. Aber es wird wirklich Spaß machen, damit zu fahren, und es wird uns schneller und besser machen.“ Die Organisation riet den Mitarbeitern davon ab, Quellenangaben und andere sensible Informationen in ChatGPT einzugeben. Die Zeitungskette Gannett pausierte den Einsatz eines künstlichen Intelligenztools zum Schreiben von High-School-Sportgeschichten, nachdem die Technologie namens LedeAI mehrere Fehler in Sportgeschichten gemacht hatte, die im August in der Zeitung The Columbus Dispatch veröffentlicht wurden.

Von den Unternehmen, die ChatGPT derzeit verbieten, diskutieren einige über eine zukünftige Nutzung, sobald Sicherheitsbedenken ausgeräumt sind. UBS schätzte, dass ChatGPT im Januar, nur zwei Monate nach seiner Einführung, 100 Millionen monatlich aktive Nutzer erreichte.

Dieses schnelle Wachstum führte zunächst dazu, dass große Unternehmen darum kämpften, Wege für eine verantwortungsvolle Integration zu finden. Dieser Prozess ist für große Unternehmen langsam. Unterdessen gingen die Website-Besuche von ChatGPT im August den dritten Monat in Folge zurück, was großen Technologieunternehmen unter Druck setzte, das öffentliche Interesse an den Tools aufrechtzuerhalten und neue Unternehmensanwendungen und Umsatzmodelle für generative KI-Produkte zu finden.

„Wir bei JPMorgan Chase werden GenAI erst dann einführen, wenn wir alle Risiken mindern können“, sagte Larry Feinsmith, JPMs Leiter für globale Technologiestrategie, Innovation und Partnerschaften, auf dem Databricks Data + AI Summit im Juni. „Wir sind begeistert, wir arbeiten derzeit an diesen Risiken, aber wir werden es erst einführen, wenn wir dies auf völlig verantwortungsvolle Weise tun können, und es wird Zeit brauchen.“ Laut einem Bericht des Wall Street Journal vom März sagte Northrop Grumman, dass interne Daten auf externen Plattformen nicht zugelassen werden, „bis diese Tools vollständig überprüft sind“. Verizon teilte seinen Mitarbeitern in einer öffentlichen Ansprache im Februar außerdem mit, dass ChatGPT „nach derzeitigem Stand“ aufgrund von Sicherheitsrisiken verboten sei, das Unternehmen jedoch „neue Technologien sicher nutzen“ wolle.

„Sie warten nicht nur darauf, die Dinge zu klären. Ich denke, sie arbeiten aktiv daran, KI separat in ihre Geschäftsprozesse zu integrieren, aber sie tun dies nur auf eine Weise, die ihre Informationen nicht gefährdet“, Vern Glaser, außerordentlicher Professor für Unternehmertum und Familienunternehmen an der University of Alberta , sagte CNN. „Was Sie bei vielen Unternehmen sehen werden, die KI-Strategien verwenden werden, insbesondere bei denen, die ihre eigenen einzigartigen Inhalte haben, werden am Ende ihre eigene Version der generativen KI erstellen.“

Mehrere Unternehmen – und sogar ChatGPT selbst – scheinen bereits ihre eigenen Antworten auf das GenAI-Sicherheitsdilemma der Unternehmenswelt gefunden zu haben.

Laut einem LinkedIn-Beitrag von Cheryl Ainoa, Walmarts EVP of New Businesses and Emerging Technologies, und Donna Morris, Chief People Officer, hat Walmart ein internes „My Assistant“-Tool für 50.000 Unternehmensmitarbeiter eingeführt, das bei sich wiederholenden Aufgaben und kreativen Ideen hilft. Dem Beitrag zufolge soll das Tool die Produktivität steigern und letztlich bei der Einarbeitung neuer Arbeitnehmer helfen.

Auch die Beratungsriesen McKinsey, PwC und EY begrüßen genAI durch interne, private Methoden. PwC kündigte eine „Generative AI Factory“ an und brachte im August sein eigenes „ChatPwC“-Tool auf den Markt, das auf OpenAI-Technologie basiert, um Mitarbeitern im Rahmen einer 1-Milliarde-Dollar-Investition für die Skalierung der KI-Fähigkeiten bei Steuerfragen und Vorschriften zu helfen.

McKinsey führte im August „Lilli“ ein, eine genAI-Lösung, bei der Mitarbeiter Fragen stellen können, wobei das System dann das gesamte Wissen des Unternehmens aggregiert und die Daten scannt, um relevante Informationen zu identifizieren Wissen und Ressourcen, um neue Produktivitätsniveaus voranzutreiben“, schrieb Jacky Wright, Senior Partner bei McKinsey und Chief Technology and Platform Officer, in der Ankündigung. Inhalt, fassen die wesentlichen Punkte zusammen und bieten Experten an.

Laut einer Pressemitteilung vom September investiert EY 1,4 Milliarden US-Dollar in die Technologie, darunter „EY.ai EYQ“, ein internes großes Sprachmodell, und KI-Schulungen für Mitarbeiter

Tools wie MyAssistant, ChatPwC und Lilli lösen einige der Unternehmensprobleme im Zusammenhang mit genAI-Systemen durch individuelle Anpassungen der genAI-Technologie und bieten Mitarbeitern eine private, geschlossene Alternative, die sowohl ihre Fähigkeit zur Effizienzsteigerung nutzt als auch das Risiko von Urheberrechts- oder Sicherheitslecks eliminiert.

Die Einführung von ChatGPT Enterprise könnte auch dazu beitragen, einige Ängste zu zerstreuen. Die im August angekündigte neue Version des neuen Tools von OpenAI richtet sich speziell an Unternehmen und verspricht, „Sicherheit und Datenschutz auf Unternehmensniveau“ in Kombination mit „der bisher leistungsstärksten Version von ChatGPT“ für Unternehmen zu bieten, die auf den Zug der generativen KI aufspringen möchten. laut einem Blogbeitrag des Unternehmens.

Die mit Spannung erwartete Ankündigung von OpenAI erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen sagt, dass Mitarbeiter von über 80 % der Fortune-500-Unternehmen laut seiner Analyse von Konten, die mit Unternehmens-E-Mail-Domänen verknüpft sind, bereits damit begonnen haben, ChatGPT zu nutzen, seit es Ende letzten Jahres öffentlich eingeführt wurde.

Als Reaktion auf die von vielen Unternehmen geäußerten Bedenken hinsichtlich der Sicherheit, dass Mitarbeiter proprietäre Informationen in ChatGPT abgeben und dass diese sensiblen Informationen möglicherweise an anderer Stelle als Ausgabe des Tools auftauchen, heißt es im Ankündigungs-Blogbeitrag von OpenAI für ChatGPT Enterprise, dass es „nicht auf Ihrem Computer trainiert“. Geschäftsdaten oder Gespräche, und unsere Modelle lernen nicht aus Ihrer Nutzung.“

Im Juli stellte Microsoft eine geschäftsspezifische Version seines KI-gestützten Bing-Tools mit dem Namen Bing Chat Enterprise vor und versprach weitgehend die gleichen Sicherheitsgarantien, die ChatGPT Enterprise jetzt anpreist – nämlich, dass die Chat-Daten der Benutzer nicht verwendet werden KI-Modelle trainieren.

Es ist immer noch unklar, ob die neuen Tools ausreichen werden, um amerikanische Unternehmen davon zu überzeugen, dass es an der Zeit ist, die generative KI vollständig zu nutzen, obwohl Experten darin übereinstimmen, dass der unvermeidliche Einzug der Technologie in die Arbeitswelt Zeit und Strategie erfordert.

„Ich glaube nicht, dass Unternehmen per se gegen KI und maschinelles Lernen sind. Ich denke, die meisten Unternehmen werden versuchen, diese Art von Technologie zu nutzen, aber sie müssen wegen der Auswirkungen auf geistiges Eigentum vorsichtig damit sein“, sagte Glaser.