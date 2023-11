Wie Universal einen Hit schuf – Deadline



Heute Universal/Blumhouse’s Fünf Nächte bei Freddy’s hat die 100-Millionen-Dollar-Marke im Inland überschritten, ein Meilenstein an den Kinokassen für das Studio, wenn es um seine experimentellen, tagesaktuellen Kinoveröffentlichungen auf seinem Peacock-Streamingdienst geht.

Das ist nicht nur der höchste Wert, den Uni von einem Bild gesehen hat, das auf diese Weise an den Kinokassen verbreitet wurde, sondern es ist laut Konglomerat auch der meistgesehene Film oder die meistgesehene Serie überhaupt für den kostenpflichtigen OTT-Dienst in den ersten fünf Tagen und übertrifft damit die Debüts von Halloween endet, Der Super Mario Bros.-Film, Bel-Air Und Der beste Mann: Die letzten Kapitel.

Zu den tagesaktuellen Kinoveröffentlichungen, die gleichzeitig auf Streaming-Diensten abgespielt wurden, gehören: Freddy’s überschreitet die 100-Millionen-Dollar-Marke in acht Tagen und ist nach Marvel Studios die zweitschnellste Art dynamischer Veröffentlichung, die dies schafft. Schwarze Witwe was es in sechs Tagen geschafft hat, als es im Juli 2021 auf Disney+ gestreamt wurde (das Bild ist für diese Disney+-Abonnenten gegen einen Aufpreis von 25 $ erhältlich).

Die Entscheidung von Uni, Tag und Nacht zu gehen, hatte nichts mit mangelndem Vertrauen in die zu tun Freddy’s Marke, eher das Gegenteil. Es war ein Film mit einer so starken Fangemeinde, dass die Studiomanager wussten, dass ein Tag-und-Datum-Manöver den Einspielergebnissen des Films am Eröffnungswochenende nicht schaden würde.

„Es hatte eine Fangemeinde, die sich nicht davon abhalten ließ, zu Hause zu sein“, sagt eine Tracking-Quelle über die tausendjährige Fangemeinde des IP; Das sieht man auf den Bildern Oppenheimer Große Eröffnung in den USA/Kanada im Wert von 80 Millionen US-Dollar am vergangenen Wochenende. Apropos Oppenheimer, und sogar Beleuchtung Super Mario Bros, Es ist bereits das dritte Mal, dass Uni in diesem Jahr einen kulturellen Zeitgeist an der Abendkasse einfangen konnte. Angesichts eines Doppelsiegs für den jungen Peacock, der 28 Millionen zählt, FreddyDies erwies sich als Gelegenheit, bei der 13-17-Demo auf den Comcast-eigenen Streamer aufmerksam zu machen.

Die Teflon-Natur und die Fandom-Stärke des FreddyDas Franchise von Universal wurde aus erster Hand miterlebt, als Produzent Jason Blum seit Februar 2018 alles über den Film twitterte, als er das Projekt zum ersten Mal ankündigte Harry Potter Filmemacher Chris Columbus (der schließlich zurücktrat). Siehe unten. Zuvor hatte Warner Bros. geplant, einen Film zu drehen, der auf dem beliebten Videospiel von Scott Cawthon aus dem Jahr 2014 basiert, wobei Roy Lee, David Katzenberg und Seth Grahame-Smith als Produzent und Gil Kenan als Regisseur und Co-Autor fungierten. Der Film kam nie in Gang, und als sich 2017 die Option ergab, sprang Blum ein.

Mehr Beweise dafür FreddyDie Online-Anziehungskraft von wurde erst sieben Tage vor der Veröffentlichung des Bildes gesehen; Ein X-Trailer mit über 373.000 Aufrufen.

„Dieses Franchise hatte eine begeisterte Kernfangemeinde“, sagt Michael Moses, Chief Marketing Officer von Universal, gegenüber Deadline. „Es ist eines der seltenen. Es handelt sich um aktuelles geistiges Eigentum, an dem sich eine Generation als Eigentümer fühlt.“

Als es darum ging, das Material für den Film zu veröffentlichen, war es für Universal wichtig, die Authentizität bis hin zum Eyeliner der animatronischen Tierfiguren Foxy, Bonnie, Freddy, Cupcake und Chica aus dem Videospiel zu gewährleisten – nur endliche Details a Freddy Fan würde sich darum kümmern. Verdammt, wie oft haben Sie den Schöpfer eines Videospiels, in diesem Fall Cawthon, gleichzeitig als Schreiber der Kinoversion gesehen? Zum Freddy Treu, das ist ein Gospel-Schachzug eines großen Studios.

Während Hollywood mit jedem Film, egal um welches Franchise – Comic oder Disney-Prinzessin – es sich zum Ziel gesetzt hat, sein Publikum zu erweitern, blieben Universal und Blumhouse ihren Mönchen bis ins Mark treu Freddy Fans, die einen Film erschaffen, den sie, und nur sie allein, annehmen würden; Ostereier in seiner geheimen Sprache und mit Einzeilern, komplett mit YouTube-Influencern/Freddy-Experten, die Gastauftritte im Film hatten.

Universal setzte bei seinem Marketing aufs Ganze und setzte sein Engagement für die Millennial-Fans des IP mit einer Social-Media-Kampagne um, die eine Online-Reichweite von 488,5 Mio. pro Analyseunternehmen RelishMix pro Eröffnung des Bildes erzielte – enorm für einen festgefahrenen Marktplatz ein Schauspielerstreik, bei dem die Schauspieler nicht in der Lage waren, die streikte Arbeit zu fördern. „Das ist das 2,3-fache im Vergleich zu Franchise-Horror-Comps“, berichtete RelishMix. Der letzte große Horrorfilm, dem ein riesiges Social-Media-Universum folgt FreddyDas war Schrei VI bei 360,5M.

„Zusätzlich zu Materialien, die sich speziell auf die Veröffentlichung des Films beziehen, gibt es auf YouTube Musikvideos und Gameplay-Aufrufe von vor neun Jahren auf anderen Plattformen, wobei einige Clips über 100 Millionen Aufrufe verzeichnen. Für PlayStation gab es leichte Cross-Promotion, aber Blumhouse drängte auf 3,2 Millionen Fans. Darüber hinaus war die Reposting-Virenrate von YouTube-Videos mit 33:1 hoch, da die Anzahl der Fans in den letzten drei Monaten um das Dreifache auf 1,1 Millionen anstieg Fünf Nächte bei Freddy’s Seiten“, analysierte RelishMix.

Blum veröffentlichte im Mai den ersten Teaser für den Film auf seinen Social-Media-Konten und mit diesem ersten Blick auf Freddy Fazbears Pizza, Fünf Nächte bei Freddywar sofort die Nr. 1 auf YouTube, Nr. 5 auf X und verzeichnete mehr als 100 inländische Pressepausen.

Der erste Trailer erschien im Juni voller Aufregung Freddy Das Casting des YouTube-Influencers CoryXKenshin im Bild. Das löste Kontroversen auf YouTube und X aus, wo #Cory auf Platz 1 der Plattform stand. Der zweite Trailer des Films wurde mit Postern mit fünf Charakteren gepaart und landete auf Platz 1 der YouTube-Trends. Alle Trailer verzeichneten mehr als 400 Millionen Aufrufe.

Während es keine tanzenden animatronischen Freddy-Puppen gab, die durch US-Wahrzeichen à la Uni tourten M3GAN Marketing-Stunt mit seinem Tanz M3GAN Letzten Winter gab es einen ChatBot, der Fans dazu ermutigte, sich als Freddys neuester Nachtschicht-Wachmann zu bewerben. Nach Abschluss des Antrags erhielten die Fans ein individuelles Sicherheitsabzeichen. Um die Geschichte fortzusetzen, wurden die Fans eingeladen, ein individuelles Video zu erstellen Freddy’s Welt. Sie erhielten eine Bereicherung und waren weiterhin unsere Botschafter für den Film, indem sie ihn auf ihren eigenen sozialen Kanälen verbreiteten. Uni verzeichnete einen enormen Erfolg mit insgesamt 800.000 Nutzern, über 18 Millionen ausgetauschten Nachrichten, 600.000 erstellten Nachtschicht-Abzeichen und fast 40.000 erstellten Rollen. Darüber hinaus wurden über 300.000 Klicks auf die Website für Kinokarten von Fandango generiert.

Eine Fan-Zone-Seite bot den Fans die Möglichkeit, tiefer in das Thema einzutauchen Fünf Nächte bei Freddy Lore, während Fans mit einer benutzerdefinierten Snapchat-Linse ihre eigenen Sicherheitsaufnahmen aufnehmen konnten. Die Linse brachte die bedrohlichen Charaktere in 3D in die Welt eines Snapchatters. Das Objektiv beginnt so, als ob es durch die Überwachungskamera betrachtet würde, mit einer visuellen Effektüberlagerung. In World View ist die Animatronik ausgeschaltet. Aber wenn man in den Selfie-Modus wechselt, können Benutzer beobachten, wie die furchterregenden Charaktere zum Leben erwachen. Die Linse sorgte bei jedem Gebrauch für unterschiedliche Erlebnisse und Charaktere.

Was das Fernsehen betrifft, so wurden während der Sendung Spots ausgestrahlt SNL Saisonpremiere, die Eröffnungswoche der NBA sowie Sportveranstaltungen wie NFL, MLB, MLS, WWE Raw und der DAZN-Logan-Paul-Kampf. Zu den digitalen Highlights gehörten eine Live-Übertragung der Albumveröffentlichung von Bad Bunny auf X, TikTok, Pandora, Spotify und sein Musikvideo zu „The Orchard“. Darüber hinaus wurden im Vorfeld der Filmpremiere Fünf-Nächte-Countdowns auf den Social-Media-Portalen Meta, X, TikTok und Kargo platziert. Im ganzen Land wurden in lokalen Pizzarestaurants in Top-Märkten Kartons mit der Marke „Freddy’s Pizza“ eingesetzt, während eine Freddy’s Pizzeria-Fassade den ehemaligen Standort Cabo Cantina in Hollywood umhüllte.

Cawthon veröffentlichte sogar zehn Tage vor der Veröffentlichung des Bildes ein gefälschtes Spiel, bei dem Fans innerhalb von zehn Minuten nach der Veröffentlichung des Spiels zehn Minuten Sicherheitsmaterial entdeckten.

Letzten Monat wurde der Film in einem Blumhouse-Panel auf der New York Comic-Con hochgelobt, wobei Blum sich mit der Filmemacherin des Bildes, Emma Tammi, unterhielt. Freddyhat die U-Bahn-Station Hudson Yards mit Außer-Haus-Platzierungen dominiert. Darüber hinaus gab es eine Kontaktaufnahme zu Uber- und Lyft-Fahrern.

Wie es für eine große Tentpole-Veröffentlichung typisch ist, Freddywurde in allen vertikalen Schwesterbereichen von NBCUni (auch bekannt als „Symphony“-Programm) vermarktet, d. Auch, FreddyEs war der Liebling des Halloween Horror Night’s Terror Tram-Labyrinths des Universal Studios-Themenparks.

Dieses Wochenende, Fünf Nächte bei FreddyEs wird erwartet, dass es brutto wird 17 Millionen US-Dollar+ mit 3.789 Kinos am zweiten Wochenende auf Platz 1. FreddyDas laufende Sperma wird schlagen 111,4 Millionen US-Dollar Bis Sonntag schließe ich mich einer kleinen Gruppe tagesaktueller Blockbuster an, um in den USA die Jahrhundertmarke zu überschreiten: Schwarze Witwe (183,6 Mio. USD), Dschungelkreuzfahrt (117 Millionen US-Dollar), Düne (108,3 Millionen US-Dollar) und Godzilla gegen Kong (101 Millionen US-Dollar).