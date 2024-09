Sinds deze zomer heeft het Unicredit am Markt Finanzinstrumente een aankoop gedaan en de Zugriff op Commerzbank-Aktien gesichert. Dat is klote, als ze de Zuschlag voor het Actiepakket van de Bundes heeft behaald. Als u de vorige keer de vorteil hebt afgeleid, als de Unicredit meer in verborgen bedrijven werkt, is het mogelijk dat de meldingen niet zo eenvoudig zijn geschreven.

Paragraaf 38 van de handelspapieren moet de Unicredit bij de drie aandelen van de financiële instrumenten hebben gekocht, dat deze stopt – en dat de post op de post wordt gevat. Deze rapportageverplichting geldt voor alle derivaten, opties, termijncontracten of swaps.