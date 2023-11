Wie Trumps Anwälte und Wahlkampfmitarbeiter die chaotische Kollision seines Prozesses und seiner politischen Operationen bewältigen





Zwischen Wahlkampfstopps und Gerichtsauftritten bereitete sich der frühere Präsident Donald Trump in aller Stille darauf vor, in seinem zivilen Betrugsprozess in New York als Zeuge aufzutreten, und traf sich vor seiner Aussage am Montag mit seinen Anwälten, berichten Quellen, die mit den Vorbereitungen vertraut sind, gegenüber CNN.

Es ist das erste Mal, dass Trump selbst in seiner juristisch anspruchsvollen Zeit nach der Präsidentschaft ausführlichen Gerichtsbefragungen unterzogen wird, etwas, aus dem er voraussichtlich politisch Kapital schlagen wird. Er hat seine rechtliche Gefährdung bereits in einen erfolgreichen Wahlkampfslogan verwandelt und gegenüber seiner Basis argumentiert, dass er das Opfer eines politisierten Justizsystems sei.

„Die Rechtsfälle sind zunehmend zu einem wichtigen Teil der Wahlkampfstrategie geworden“, sagte ein Trump-Wahlkampfberater gegenüber CNN. „Alles passt zusammen und es ist offensichtlich ein großer Gewinner.“

Trumps Team geht davon aus, dass sein Auftritt nur einen Tag dauern wird. Aber seine Aussage könnte seinen Wahlkampfplan erschweren, wenn er bis Mittwoch dauert. An diesem Abend soll Trump eine Kundgebung in Südflorida abhalten, um seinen republikanischen Herausforderern im Jahr 2024, die kurz vor der dritten republikanischen Präsidentschaftsdebatte gegeneinander antreten werden, das Rampenlicht zu entziehen.

Während Trump zum dritten Mal für das Weiße Haus kandidiert, beginnen seine rechtlichen und politischen Aktivitäten zu kollidieren, was sowohl bei seinen Anwälten als auch bei seinen Wahlkampfmitarbeitern zu Terminproblemen und Unsicherheit führt. Die Dinge werden im Laufe des nächsten Jahres nur noch komplizierter, da die Wahlen 2024 in vollem Gange sind und gleichzeitig eine Reihe von Prozessen gegen Trump beginnen.

Trumps Zeitplan sieht bereits vor, dass er zwischen Wahlkampf und Gerichtssälen hin und her pendelt. An einem kürzlichen Montag war er zu einer Kundgebung in New Hampshire. Am nächsten Tag war er in New York, wo er der Aussage seines ehemaligen Anwalts Michael Cohen beiwohnte und sich gleichzeitig auf seine eigene Aussage vorbereitete. Dann war er für aufeinanderfolgende Kampagnen und PAC-Spendenaktionen in Florida. Nach einer Wahlkampfveranstaltung am Wochenende vor den Toren von Orlando war Trump am Sonntag zur Prozessvorbereitung mit seinen Anwälten zurück in New York.

Die Grenze zwischen Trumps politischem Wahlkampf und seiner juristischen Tätigkeit verschwimmt von Tag zu Tag. In den E-Mail-Blasts der Kampagne wechseln sich Angriffe auf den Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, seinen Hauptrivalen der GOP, und Reaktionen auf die jüngsten Entwicklungen vor Gericht ab. Und seine Spendenaufrufe decken alles ab, von Höhepunkten seiner Kundgebungen bis hin zu scharfen Kritiken an den Staatsanwälten, die die Verfahren gegen ihn führen.

Unterdessen haben Trumps Berater vorläufige Pläne geschmiedet, wie er seine bevorstehenden Verhandlungstermine mit einem starken Wahlkampfeinsatz in Einklang bringen könnte, berichten mehrere Quellen, die mit den Gesprächen vertraut sind, gegenüber CNN. Diese Pläne basieren jedoch auf Prozessplänen, die nicht in ihrer Hand liegen, was Trumps Wahlkampfteam dazu zwingt, auf mögliche Vorladungen mit kurzer Vorlaufzeit zu reagieren.

„Es ist nicht so, dass wir eine Wahl hätten – wir planen die Verhandlungstermine unserer Meinung nach und wissen, dass sie verschoben werden könnten“, sagte ein anderer Trump-Wahlkampfberater gegenüber CNN. „Es erfordert, dass wir nicht so weit im Voraus planen, wie wir es normalerweise tun würden, weil man so wenig wie möglich stornieren oder verschieben möchte.“

Die bisherige Anwesenheit von Trump bei seinem Betrugsprozess in New York City hat seinen Wahlkampf zeitweise dazu gezwungen, sich zu bemühen, ihm entgegenzukommen. Viele der Entscheidungen des ehemaligen Präsidenten, vor Gericht zu erscheinen, fielen erst in der elften Stunde, sagten mit dem Planungsprozess vertraute Quellen gegenüber CNN.

Mike Segar/Pool/Reuters Der ehemalige Präsident Donald Trump nimmt am 24. Oktober am zivilen Betrugsprozess der Trump Organization vor dem Obersten Gerichtshof des Staates New York teil.

Trump verbrachte den letzten Tag im September mit Wahlkampf in Iowa, bevor er am Vorabend des ersten Tages seines zivilen Betrugsprozesses direkt nach New York City flog. Sein Team verbrachte die Tage vor seinem Erscheinen vor Gericht damit, Pläne zu schmieden, wie er die Verschiebung seines Zeitplans arrangieren könnte. Als Trump in den folgenden Wochen immer mehr daran interessiert war, dem Prozess beizuwohnen, musste sein Team ähnliche Vorkehrungen treffen.

Diese spontanen Entscheidungen werden durch Trumps umfangreiche Sicherheitspräsenz noch komplizierter. Während Trump in seinem Privatflugzeug fliegt, ist der Geheimdienst jederzeit bei ihm und verschärfte Strafverfolgungsbehörden sind vor Ort, egal wohin er reist.

Die Logistik wird nächstes Jahr komplizierter, da der Kalender der Präsidentschaftsvorwahlen mit einer Reihe von Prozessen gegen Trump verknüpft ist.

Am 15. Januar, am selben Tag wie die Vorwahlen in Iowa, beginnt Trump mit seinem zivilrechtlichen Verleumdungsprozess gegen E. Jean Carroll, einem ehemaligen Zeitschriftenkolumnisten, der in diesem Jahr ein Geschworenenurteil gegen ihn gewann, weil ihm vorgeworfen wurde, er habe sie vor 27 Jahren sexuell missbraucht.

Am 4. März beginnt in Washington, D.C. Trumps Prozess zur Beeinträchtigung der Bundestagswahl. Am folgenden Tag ist der Super Tuesday, an dem Texas, Kalifornien und ein Dutzend anderer Bundesstaaten ihre Vorwahlen für den größten Delegiertenpreis des Jahres abhalten.

Später in diesem Monat, am 25. März, soll Trumps Strafprozess in New York wegen Schweigegeldzahlungen im Jahr 2016 beginnen. Und am 20. Mai soll der Strafprozess im Fall des Sonderermittlers wegen des Besitzes geheimer Dokumente des ehemaligen Präsidenten beginnen.

Die Berater des ehemaligen Präsidenten hoffen immer noch, dass Trumps Anwaltsteam erfolgreiche Anträge einreichen wird, die die Prozesse über einige der kritischen Termine im politischen Kalender hinaus verschieben werden.

„In vielen dieser Fälle wird es immer noch zahlreiche juristische Manöver geben, die diese Prozesse verzögern“, sagte eine Quelle aus dem Umfeld von Trump. „Wir planen jedoch für jeden Notfall – jeden einzelnen, ob er realisierbar ist oder nicht.“

Jabin Botsford/The Washington Post/Getty Images Der ehemalige Präsident Donald Trump spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung am 23. Oktober in Derry, New Hampshire.

Die umfangreichen Pläne werden eine Zusammenarbeit zwischen seinen Kampagnen- und Rechtsteams sein, während sie versuchen, eine Strategie zu entwickeln, die sie bis zum nächsten November umsetzen kann.

„Die Planung beginnt bei den Anwälten – sie geben Verhandlungstermine bekannt und schätzen, wie lange (Trump) dort bleiben muss und an welchen Tagen er dort sein muss“, fügte der zweite Wahlkampfberater hinzu.

Während diese mildernden Umstände wahrscheinlich die meisten politischen Kampagnen zum Scheitern bringen würden, bestehen Berater darauf, dass Trump über die nötigen Ressourcen verfügt, um damit umzugehen.

„Sie haben einen Mann, der das Zeug dazu hat, das durchzuziehen“, sagte ein Trump-Mitarbeiter gegenüber CNN. „Starten Sie das Flugzeug und machen Sie es möglich.“

Doch nicht alle Berater sehen die Situation aus einer so rosigen Perspektive.

„Daran ist nichts zu bewältigen“, sagte der zweite Wahlkampfberater gegenüber CNN.

Trump ist von seinem bislang diszipliniertesten politischen Wahlkampfteam umgeben. Unter der Leitung der erfahrenen Republikaner Susie Wiles und Chris LaCivita konzentrierte sich die Kampagne auf den Aufbau einer Infrastruktur in Staaten, in denen früher gewählt wurde. Dabei wurden jahrelange Daten aus Trump-Kundgebungen genutzt, um potenzielle Wähler anzusprechen und Trump wieder in die Einzelhandelspolitik einzuführen.

Trumps rechtliche Gefährdung ist in den Augen vieler seiner Berater ein notwendiges Thema, mit dem man sich befassen muss.

Bob Self/Florida Times-Union/USA Today Network Trumps Wahlkampfberaterin Susie Wiles ist im Jahr 2015 zu sehen.

„Wir glauben nicht, dass es unsere Fähigkeit zu gewinnen beeinträchtigen wird, aber wir wissen und erkennen auf jeden Fall, dass es eine zusätzliche Ebene der Komplexität mit sich bringt“, sagte die Quelle, die Trump nahe steht.

Die Quelle fügte hinzu, dass ihr Einsatz vor Ort und ihre Arbeit in den Staaten, in denen die Wähler vorgezogen werden, wahrscheinlich weiterhin wirksam bleiben werden, auch wenn Trump nicht ständig vor Ort Wahlkampf betreiben kann.

„Nehmen wir an, er sitzt zwischen jetzt und dem 15. Januar (den Wahlversammlungen in Iowa) zehn Tage lang vor Gericht. Wird das Donald Trumps Erfolgskurs in Iowa grundlegend verändern? Nein“, sagte die Trump nahestehende Quelle. „Und tatsächlich könnte es ihm helfen, schon allein wegen des Umfangs der Berichterstattung und der Disziplin bei der Botschaft, dass es sich hierbei um eine Wahlbeeinträchtigung handelt.“

Während vorläufige Bedenken bestanden, dass Trumps Anstieg der Umfragewerte und Spenden nur kurzfristig und nur bei den Primärwählern spürbar sein würde, hat der stetige Geldzufluss aufgrund mehrerer Verhaftungen und Anklagen einigen Mitgliedern von Trumps Team und engen Verbündeten neues Selbstvertrauen gegeben – und einige glauben, dass seine Rechtsstreitigkeiten ihm sogar bei einer Parlamentswahl helfen könnten.

„Wenn ihm dieses Zeug im Allgemeinen wirklich schaden würde, würde sich das jetzt in den Umfragen widerspiegeln. Wir wurden irgendwie dazu gezwungen. Es ist nicht so, dass wir uns dafür entschieden haben. Aber was legal geschieht, ist zu einer politischen Strategie geworden“, sagte ein Trump-Verbündeter gegenüber CNN.

Aber Berater erkannten auch die beispiellose Natur der Situation des ehemaligen Präsidenten an und dass sie einen großen Teil der Wähler bei den Parlamentswahlen abschrecken könnte.

„Wir werden diese Brücke überqueren, wenn wir dort ankommen“, sagte der zweite Trump-Wahlkampfberater.