Donald Trump argumentiert effektiv damit, dass er, solange er für das Präsidentenamt kandidiert, von einem Prozess wegen angeblicher Misshandlung geheimer Dokumente verschont bleiben sollte.

In einer hitzigen Klageschrift am Donnerstag zeigte Sonderermittler Jack Smith, dass er klug mit dem Versuch umgeht – der jüngsten Wendung einer außergewöhnlichen Saga, die durch das beispiellose Drama der Bundesanklage gegen einen früheren und möglicherweise zukünftigen Präsidenten ausgelöst wurde.

Trumps Argumente – praktisch für eine unbestimmte Verschiebung des Prozesses – schüren den Eindruck, dass das wahre Ziel seiner Bewerbung im Jahr 2024 nicht darin besteht, „Amerika zu retten“, wie er seinen Anhängern sagt, sondern sich selbst zu retten, indem er einen Tag der Abrechnung vereitelt, vielleicht für immer , im Fall über Informationen der Landesverteidigung, die er nach seinem Ausscheiden aus dem Amt aufbewahrte und in seinem Resort in Mar-a-Lago aufbewahrte. Mit anderen Worten: Seine politische Strategie ist zugleich eine juristische Strategie, da er versucht, das Weiße Haus zurückzuerobern, trotz des Makels doppelter Amtsenthebungsverfahren und zweier Strafanklagen.

Smiths Einreichung wirkte sich negativ auf Aspekte von Trumps Forderung nach einer Verzögerung des Prozesses in einem Fall aus, in dem ihm 37 Anklagepunkte vorliegen, darunter Vorwürfe im Zusammenhang mit seiner mutmaßlichen vorsätzlichen Zurückhaltung des Materials und angeblichen Versuchen, die Untersuchung der Dokumente zu behindern. Smith sagte der US-Bezirksrichterin Aileen Cannon, dass Trumps Team die Menge der Beweise in dem Fall übertrieben und die Komplikationen der Verwendung geheimer Beweise überbewertet habe. Der Sonderermittler wies auch das Argument des ehemaligen Präsidenten und seines Mitangeklagten, Berater Walt Nauta, zurück, dass es unmöglich sei, vor der Wahl 2024 eine faire Jury zu bilden, da Trump ein Kandidat sei. Trump und Nauta haben sich in dem Fall beide auf nicht schuldig bekannt.

Die gewichtigen Gegenargumente kamen im Vorfeld einer Anhörung am Dienstag in Florida vor – der ersten vor Cannon –, bei der Anwälte darüber diskutieren werden, wie mit geheimem Material während des Prozesses umgegangen werden soll.

Es kam auch an einem anderen Tag ans Licht, der neue Beweise dafür lieferte, dass Smith Trumps ehemaligen inneren Kreis in einer separaten Untersuchung untersuchte – in dieser zu angeblichen Versuchen, die Präsidentschaftswahl 2020 zu stürzen, und zu den Ereignissen, die zum Mob-Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar führten. 2021. Jared Kushner, der Schwiegersohn des Ex-Präsidenten und ehemaliger Berater des Weißen Hauses, sagte vor der in dem Fall eingesetzten Grand Jury aus, sagte eine mit der Aussage vertraute Quelle am Donnerstag gegenüber CNN. Eine weitere ehemalige enge Trump-Vertraute, Hope Hicks, stand laut zwei bekannten Quellen im Juni ebenfalls vor der Grand Jury.

Die Entwicklungen sind das jüngste Anzeichen dafür, dass Smith eine aggressive Untersuchung des Verhaltens von Trump und anderen nach der Wahl durchführt, während es Anzeichen dafür gibt, dass er einer Anklageentscheidung möglicherweise näher kommt. Einige der in der Grand Jury gestellten Fragen drehten sich um die Frage, ob Trump mitgeteilt worden sei, dass er die Wahl verloren habe – laut einer der Quellen ein potenziell kritischer rechtlicher Punkt.

Verzögerungen sind in vielen Rechtsfällen eine gängige Taktik, und die Forderung nach Verschiebungen oder Fortsetzungen ist für die Rechtsabteilung eines Beklagten ein durchaus gültiger Ansatz. Das Aufschieben ist auch eine Strategie, die Trump im Laufe seiner langen geschäftlichen und politischen Karriere immer wieder eingesetzt hat, um die Verantwortung für seine wiederholten Anfechtungen des Gesetzes und der Verfassung aufzuschieben – oder sich dieser zu entziehen.

Jede Falte und Entscheidung in diesem speziellen Fall ist angesichts der außergewöhnlichen Umstände besonders bemerkenswert – ein ehemaliger Präsident, der der Spitzenkandidat für die Nominierung der Republikanischen Partei ist, wird vom Justizministerium seines Nachfolgers und, je nachdem, wie die Vorwahlen und Parlamentswahlen der Republikaner verlaufen, strafrechtlich verfolgt Es stellt sich heraus, dass er sein möglicher späterer Vorgänger im Amt ist.

Smith teilte Cannon in seiner Akte mit, dass es keinen Grund gebe, Trumps Argumenten zuzustimmen, dass es für ihn unmöglich sei, vor der Wahl 2024 ein faires Verfahren zu erhalten. „Es gibt keine rechtliche oder tatsächliche Grundlage für ein derart unbestimmtes und ergebnisoffenes Vorgehen, und die Angeklagten liefern keine“, schrieb Smith und unterstrich damit seine Bitte um einen Verhandlungstermin am 11. Dezember dieses Jahres.

Smith wies nicht nur die Warnungen des Trump-Teams vor den Komplikationen zurück, die ein Verfahren mit Schwerpunkt auf Verschlusssachen mit sich bringt, sondern wies auch deren Behauptung zurück, dass es unmöglich sei, eine Jury zu finden, die Trump ein faires Verfahren ermöglichen würde. „Unser Geschworenensystem verlässt sich auf die Autorität des Gerichts, einen gründlichen und effektiven Prozess zur Auswahl der Geschworenen zu gestalten, und auf die Fähigkeit und Bereitschaft potenzieller Geschworener, Fälle auf der Grundlage der ihnen vorgelegten Beweise zu entscheiden und sich an den rechtlichen Anweisungen des Gerichts zu orientieren“, so der Sonderermittler Einreichung sagte.

Trumps Team hatte in seine Argumente vor dem Prozess auch eine politische Dimension eingebracht. Sie sagten, da Trump ein Präsidentschaftskandidat sei, der vom Justizministerium der Biden-Regierung verfolgt werde, sei es das einzig Faire, den Prozess bis nach der Wahl zu verschieben. Und höchst dreist argumentierten seine Anwälte auch effektiv, dass er zu beschäftigt sei, um vor Gericht zu stehen, da er eine zweite Amtszeit anstrebe.

„Dieses Unterfangen erfordert enorm viel Zeit und Energie, und diese Bemühungen werden bis zur Wahl am 5. November 2024 andauern. Aufgrund seiner Arbeit muss Herr Nauta Präsident Trump bei den meisten Wahlkampfreisen durch das Land begleiten“, schrieben die Anwälte in einem Brief Einreichung Anfang dieses Monats. „(Trumps) Zeitplan macht die Vorbereitung auf den Prozess mit beiden Angeklagten zu einer Herausforderung. Eine solche Vorbereitung erfordert viel Planung und Zeit, was den aktuellen Zeitplan unhaltbar macht.“

Smith ließ dieses Argument kurz hinter sich und schrieb, dass „viele angeklagte Angeklagte anspruchsvolle Jobs haben, die einen erheblichen Teil ihrer Zeit und Energie oder einen erheblichen Reiseaufwand erfordern.“

Diese spezielle Frage ist von entscheidender Bedeutung, da sie den Kern der grundlegenden amerikanischen Vorstellung auf den Punkt bringt, dass alle vor dem Gesetz gleich sind. Trump hat gegenüber seinen Anhängern immer wieder argumentiert, dass er Opfer politischer Verfolgung sei. Aber in diesen Unterlagen argumentiert er auch wirkungsvoll, dass er anders behandelt werden sollte als alle anderen – einfach weil er für ein Amt kandidiert.

Es stimmt zwar, dass ein Wahlkampf die Zeit eines Kandidaten verschlingt, aber es war Trumps Entscheidung, für das Präsidentenamt zu kandidieren, während ihm mehrere rechtliche Drohungen drohten. Wenn seinen Ansprüchen stattgegeben wird und sich der Prozess in diesem Fall verzögert, könnte dies einen Präzedenzfall dafür schaffen, dass potenzielle Amtsträger im Wahlkampf von bestimmten Gerichtsverfahren verschont bleiben können. Das könnte Politiker in Zukunft dazu veranlassen, zu kandidieren, um einem Prozess zu entgehen.

Trumps Argumente sind auch ein charakteristischer Einblick in seine Ansicht, dass er als Präsident – ​​oder als Ex-Präsident – ​​über den Gesetzen und Regeln steht, die für andere gelten. Erstens hat er in diesem Fall behauptet, er sei berechtigt, streng geheime Informationen aufzubewahren, obwohl er jetzt Privatmann sei. Jetzt sagt er, dass er aufgrund der Art des Amtes, das er zurückerobern möchte, eine Sondergenehmigung verdient.

Trumps Versuche, diesen Prozess zu verzögern, haben Fragen zu seinen Motiven aufgeworfen. Denn wenn er die Nominierung der GOP und dann die Präsidentschaft gewinnen würde, wäre er in der Lage, das Justizministerium anzuweisen, dieses Verfahren und alle anderen gegen ihn fallen zu lassen. Selbst wenn er die Nominierung nicht gewinnt und ein anderer Republikaner das Weiße Haus gewinnt, könnte ein neuer GOP-Präsident die Strafverfolgung eines republikanischen Landsmanns stoppen. Dieser potenzielle Präsident würde auch in der Partei unter enormen Druck geraten, Trump zu begnadigen, wenn er in diesem Fall letztendlich verurteilt würde.

Das wichtigste bekannte Detail über die Aussage von Hicks und Kushner, über die erstmals die New York Times berichtete, liegt in der Tatsache, dass Quellen gegenüber CNN gefragt wurden, ob Trump mitgeteilt wurde, dass er die Wahl 2020 verloren habe.

Trump hat ununterbrochen und fälschlicherweise behauptet, dass ihm die Präsidentschaft gestohlen wurde – obwohl es dafür keine Beweise gab und die Gerichte seine mehrfachen Wahlanfechtungen zurückwiesen. Selbst sein ehemaliger Generalstaatsanwalt William Barr sagte, es gebe keine Hinweise auf weit verbreiteten Wahlbetrug im Jahr 2020. Für die Staatsanwälte im Fall der Wahlbeeinträchtigung könnte es jedoch von entscheidender Bedeutung sein, festzustellen, ob Trump tatsächlich wusste, dass er verloren hatte.

„Es ist die wichtigste Frage – die Absicht“, sagte Elie Honig, leitender Rechtsanalyst bei CNN. „Der bestmögliche Beweis, den sie bekommen können … ist, dass Donald Trump anerkennt, dass er weiß, dass er verloren hat“, sagte Honig am Donnerstag gegenüber Erin Burnett von CNN in „OutFront“. „Wenn man ihm ausreden kann, dass er weiß, dass er verloren hat, ist das ein goldener Beweis für die Staatsanwälte.“