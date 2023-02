Wie Telegrammgruppen von der Polizei genutzt werden können, um Demonstranten zu finden

3. Baidu, Chinas führendes Suchmaschinen- und KI-Unternehmen, plant die Veröffentlichung einer eigenen Version von ChatGPT im März. (Bloomberg-Dollar)

4. Die letzten drei Monate hätten die geschäftigste Saison für die iPhone-Fertigungsfabrik von Foxconn in China werden sollen. Stattdessen wurde es durch Masseninfektionen mit Covid-19 und heftige Arbeitsproteste gestört. (Rest der Welt)

5. Eine neue dezentrale Social-Media-Plattform namens Damus hatte ihre fünf Minuten (eigentlich zwei Tage) Ruhm in China, bevor Apple sie schnell aus dem chinesischen App Store entfernte, weil sie gegen nationale Cybersicherheitsgesetze verstoßen hatte. (South China Morning Post $)

6. Taiwan hat beschlossen, alle Kernkraftwerke bis 2025 abzuschalten. Aber seine Industrie für erneuerbare Energien ist nicht bereit, die Lücke zu schließen, und jetzt werden neue Kraftwerke für fossile Brennstoffe gebaut, um die Energieversorgung zu sichern. (HuffPost)

7. Das US-Justizministerium vermutet, dass Führungskräfte des in San Diego ansässigen selbstfahrenden Lkw-Unternehmens TuSimple unrechtmäßig Technologie nach China transferiert haben, hieß es aus anonymen Quellen. (Wall Street Journal $)

Verloren in der Übersetzung

Laut der chinesischen Publikation Shenran Caijing wird das Ausleihen von Smartphones zu einer beliebten Alternative zum Kauf in China. Mit 19 Milliarden RMB (2,79 Milliarden US-Dollar), die im Jahr 2021 für den Verleih von Smartphones ausgegeben wurden, ist es ein Nischenmarkt, aber ein wachsender Markt im Land. Viele Menschen entscheiden sich für Mietgeräte, um damit angeben zu können, das neueste Modell zu besitzen, oder als vorübergehende Lösung, wenn beispielsweise ihr Telefon kaputt geht und das neue iPhone einige Monate lang nicht herauskommt.

Aber das spart den Leuten nicht gerade Geld. Während das Mieten eines Telefons nur ein oder zwei Dollar pro Tag kostet, bauen sich die Gebühren im Laufe der Zeit auf, und viele Plattformen verlangen eine Mietdauer von mindestens sechs Monaten. Am Ende ist es möglicherweise nicht so kostengünstig wie der Kauf eines Telefons.

Die hohen Kosten und der Mangel an Regulierung haben einige Einzelpersonen dazu veranlasst, das System auszunutzen. Einige Leute nutzen es als eine Art Barkredit: Sie mieten ein High-End-Telefon, verkaufen es sofort gegen Bargeld und zahlen langsam die Miet- und Kaufgebühren zurück. Es gibt auch Fälle von Betrug, bei denen Personen die Identität einer anderen Person verwenden, um ein Telefon zu mieten, nur um zu verschwinden, sobald sie das Gerät erhalten haben.

Eine Sache noch

Geboren in Wuhan, wuchs ich mit Süßwasserfischen wie Preußischem Karpfen auf. Sie schmecken himmlisch, aber die beliebten Arten haben oft mehr kleine Gräten als Salzwasserfische, was das Esserlebnis mühsam und lästig machen kann. Letzte Woche gab ein Team chinesischer Hydrobiologen mit Sitz in Wuhan (duh) bekannt, dass sie die CRISPR-Cas9-Geneditierungstechnologie verwendet haben, um eine Mutante des preußischen Karpfens zu schaffen, die frei von den kleinen Knochen ist. Ich werde nicht lügen, das ist WAHR Innovation für mich.