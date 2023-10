Auf den letzten Metern lauert die Versuchung. Wer es an den Regalen voller Schokolade und Bonbons vorbei geschafft hat, muss am Ende des Einkaufs noch einmal stark sein: Die Süßigkeiten liegen griffbereit im Kassenbereich – und so portioniert, dass sie zum Impulskauf einladen. Besonders für Eltern kann das eine Nervenprobe sein. Es ist verständlich, dass viele Verbraucher keine „weinerliche Ware“ im Kassenbereich haben möchten. Viele wünschen sich dort auch ein Verbot von Tabak und Alkohol.

Die Debatte darüber, ob die Regierung hier eingreifen sollte, dürfte erneut für große Emotionen sorgen. Ähnlich wie bei der Diskussion um ein Werbeverbot geht es hier um Eigenverantwortung einerseits und den Schutz gefährdeter Gruppen vor einem ungesunden Lebensstil andererseits.

Ein „gesundes“ Sortiment zur Kundengewinnung

Während die politischen Fronten oft verhärtet sind, hat der Einzelhandel längst erkannt, dass er diese Debatte zu seinem Vorteil nutzen kann. Die Liste der Veränderungen, die Supermärkte und Discounter allein in den letzten Monaten angekündigt haben, ist lang. Sie wollen mehr Gemüse anbieten, auf hochwertigeres Fleisch setzen, den Zuckergehalt reduzieren oder bestimmte Werbung verbieten. Sie hoffen, Kunden zu finden, die genau das zu schätzen wissen – und ihnen Wettbewerbsvorteile zu sichern.

Ein Schritt könnte auch sein, Impulswaren zumindest an manchen Kassen zu verbieten, darüber wird die Ampel-Koalition wohl noch lange streiten. Das könnte einige Kunden ansprechen, wobei man eines bedenken sollte: Im Zweifelsfall entscheidet nicht der Spontankauf an der Kasse über einen gesunden Lebensstil – sondern das, was bereits im Warenkorb war.