Wie Stokely Carmichael und die Black Panthers die Bürgerrechtsbewegung veränderten: NPR

Der Journalist Mark Whitaker sagt so viel über das, was passiert in den amerikanischen Rassenbeziehungen geht bis 1966 zurück, dem Jahr, in dem die Black Panthers gegründet wurden und die Black Power-Bewegung ihre volle Form annahm. Es ist auch das Jahr, in dem Stokely Carmichael John Lewis als Vorsitzenden des Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) ablöste und die Taktik der Gewaltlosigkeit in Frage stellte.

Whitaker untersucht das entscheidende Jahr in seinem neuen Buch Saying It Loud: 1966 – Das Jahr, in dem Black Power die Bürgerrechtsbewegung herausforderte. Whitaker merkt an, dass seit Jahren der Schlachtruf der Bürgerrechtsbewegung „Freedom now!“ Aber, sagt er, am 16. Juni 1966 führte Carmichael einen neuen Waffenruf ein – „Black Power!“ – während einer Kundgebung in Greenwood, Miss.

„Am nächsten Tag [the chant] wird von der Associated Press berichtet“, sagt Whitaker. „Die Geschichte wird in 200 Zeitungen im ganzen Land aufgegriffen, und plötzlich spricht jeder über Black Power.“

Whitaker schreibt, dass sich 1966 nicht nur die Sprache der Bürgerrechtsbewegung geändert habe. Es habe auch ein „Erwachen des schwarzen Bewusstseins auf kultureller Ebene“ gegeben, sagt er. „Es war wirklich das Jahr, in dem Afros abhob, als die Leute anfingen, Dashikis zu tragen, wo viele junge Schwarze sagten: ‚Wir wollen nicht mehr Neger genannt werden.’“

Es gab auch eine bemerkenswerte Abkehr von der Integration, sagt Whitaker. Carmichael plädierte dafür, dass die Schwarzen ihre eigene politische Partei gründen und ihre eigenen Beamten wählen. Als Anführer der SNCC schloss er die weißen Mitglieder der Gruppe aus, was zu einem Rückgang der Mittelbeschaffung und des politischen Einflusses der Gruppe führte. All dies, sagt Whitaker, legte den Grundstein für die moderne konservative Bewegung – einschließlich der Wahl von Ronald Reagan zum Gouverneur von Kalifornien im Jahr 1966 und der Präsidentschaftskandidatur von George Wallace im Jahr 1968.

„Eine wichtige Lektion aus 1966 ist, sich vor möglichen Gegenreaktionen zu hüten“, sagt Whitaker. „Ich habe dieses Buch 2020 inmitten all der Märsche in diesem Sommer geschrieben. … Ich sehe, was 1966 passiert ist, und was 1966 passiert ist, sagt mir, dass die Hölle zu zahlen sein wird. Es wird eine große sein Gegenreaktion auf all diese Fortschritte im Jahr 2020. Und tatsächlich leben wir gerade damit.“

Whitaker ist der erste Afroamerikaner, der als Herausgeber ein nationales Nachrichtenmagazin leitet Nachrichtenwoche. Zu seinen bisherigen Büchern gehören Rauchstadt, Meine lange Heimreise und die Biographie 2014 Cosby, das später weithin kritisiert wurde, weil es nicht auf mehrere Vorwürfe eingegangen war, dass Superstar-Comic Bill Cosby Frauen unter Drogen gesetzt und sexuell angegriffen hatte. Whitaker hat inzwischen eingeräumt, dass es ein Fehler war, die Anschuldigungen in seinem Buch wegzulassen. twittern„Ich war falsch, mich nicht mit den Anklagen wegen sexueller Übergriffe gegen Cosby auseinanderzusetzen und sie aggressiver zu verfolgen.“

Interview-Highlights





Zu Stokely Carmichaels Herangehensweise an die Bürgerrechtsbewegung

Was Stokely vor allem nach der Verabschiedung des Voting Rights Act im Jahr 1965 erkannte, war, dass die bloße Registrierung von Schwarzen im Süden für die Stimmabgabe sie wirklich nicht so weit bringen würde, so schwierig das auch war. Warum? Weil diese Staaten vollständig von segregationistischen Demokraten kontrolliert wurden, von denen der berühmteste, den wir alle kennen, George Wallace war, der Gouverneur von Alabama. Also, Stokelys Position war, warum sollten wir all diese Schwarzen zur Abstimmung registrieren, nur um umdrehen und für weiße Supremacisten stimmen zu müssen? Was er also tun wollte, war sich zu organisieren, und was er 1965 und 1966 in Lowndes County, Alabama, begann, war die Organisation von Schwarzen, um ihre eigene politische Partei zu gründen. Sie konnten ihre eigenen Beamten wählen. …

In Bezug auf die Integration sagte Stokely über den Süden (gegenüber armen Schwarzen) und später die Panther sogar im Norden (gegenüber städtischen Schwarzen in Orten wie Oakland) … dass eigentlich weiße Menschen waren nicht daran interessiert, sich mit armen Schwarzen im Süden oder im Norden zu integrieren. Diese Integration war eine Art Projekt von Schwarzen aus der Mittelklasse für Weiße aus der Mittelklasse, die bereit sein könnten, Seite an Seite mit ihresgleichen zu leben, mit der schwarzen Mittelklasse, aber nicht unbedingt mit den schwarzen Armen und der schwarzen Unterschicht in der Norden.

Über die Spannungen innerhalb der Bürgerrechtsbewegung, die durch die unterschiedlichen Ansätze ihrer Führer verursacht wurden

Die Presse porträtierte Carmichael als [Martin Luther] Der Erzfeind des Königs. Aber auf persönlicher Ebene haben sie sich ganz gut verstanden. Stokely hatte großen Respekt vor Dr. King. Dr. King stimmte Stokelys Rhetorik nicht unbedingt zu, aber er bewunderte die Tatsache, dass er ein Aktivist war, der sein Leben aufs Spiel gesetzt hatte und sich im Süden organisierte. Aber es gab beides Arten von Unterschieden, die mit Taktik und Strategie zu tun hatten, aber auch mit dem Hintergrund. Eines der Dinge, die an den Black Power-Führern anders waren, war, dass einige von ihnen aus dem Süden kamen, aber viele von ihnen kamen aus dem Norden. Sie waren also die Kinder der Großen Völkerwanderung. Ihre Eltern und Großeltern waren aus dem Süden nach Norden gekommen. Sie hatten Bildungsmöglichkeiten gehabt, die Schwarze im Süden nicht unbedingt hatten. Carmichael selbst war an die Howard University gegangen und davor an die Bronx High School of Science in New York, eine Elite-Highschool. Und sie hatten einfach nicht die Art von Ehrerbietung, offen gesagt, die die ältere Generation im Süden hatte. Sie waren weniger kirchlich verwurzelt als die vorangegangene Bürgerrechtsgeneration. Sie hatten also einfach eine andere Einstellung. Sie waren ungeduldig. Sie hatten gesehen, wie die Träume ihrer Eltern zunichte gemacht wurden, als sie in der Großen Völkerwanderung nach Norden kamen.

Auf John Lewis ‚Verdrängung von SNCC im Jahr 1966

Nach Selma war er berühmt und er nutzte diesen Ruhm, um durch das Land und auch nach Übersee zu reisen, um Geld für die SNCC zu sammeln. Das war also gut für die Kassen der SNCC, aber es entfernte ihn tatsächlich von vielen SNCC-Mitgliedern. Und so verlor er den Kontakt zu dieser zunehmend militanten Stimmung, die sich 1966 herausbildete. Und in diesem Frühjahr gab es eine dieser regelmäßigen Klausuren, bei denen die SNCC die gesamte Mitgliedschaft … über Strategien diskutieren, aber sie würden auch Offiziere für die wählen nächstes Jahr. Und Lewis war in Europa gewesen, hatte Reden gehalten, Geld gesammelt. Er kommt mit starkem Jetlag zu diesem Retreat in einem religiösen Camp außerhalb von Nashville an und erwartet, dass er wiedergewählt wird. Aber viele der einfachen SNCC-Mitglieder waren zu diesem Zeitpunkt verärgert über ihn, weil er zu distanziert war, zu beschäftigt mit all diesen Reisen, aber auch, weil er King immer noch zu nahe stand, aber eigentlich denke ich, dass das Problem viel mehr war mit LBJ. .. Und dieses Mal gewinnt Stokely. Es zerschmetterte John Lewis. … Das war seine Identität gewesen. Er wuchs als armer Pächter für sein junges Leben auf. … Wir erinnern uns jetzt an ihn als den heiligen Kongressabgeordneten und geliebte nationale Figur. Aber diese Erfahrung hat ihn einfach völlig niedergeschlagen. Und es dauerte lange, bis er sich erholte.

Darüber, was Carmichaels Führung für SNCC bedeutete

Ich denke, es hatte zwei Auswirkungen: Zum einen wurde die SNCC von der Außenwelt wahrgenommen, insbesondere von der weißen Welt. John Lewis war jemand, der von weißen Journalisten von Leuten, die der SNCC Geld gaben, zutiefst respektiert wurde. Und als sie erfuhren, dass er sehr überstürzt und unerwartet abgesetzt worden war, warf es sofort einen Schatten auf die Leute, die ihn abgesetzt hatten. Mit anderen Worten, Stokely Carmichael und die neue Führungsgruppe. Sie waren in den Augen vieler Leute, die John Lewis unterstützten, sofort verdächtig.

Aber der andere Effekt war intern. John Lewis war immer für das Prinzip eingetreten, dass die SNCC für weiße Mitglieder offen ist. Er hatte viele sehr enge Freunde unter einigen der ursprünglichen weißen Mitglieder der SNCC. Und in dem Maße, wie 1966 voranschritt und das ganze Problem der weißen Beteiligung immer größer wurde und es schließlich am Ende des Jahres zum Ausschluss der letzten verbliebenen weißen Mitglieder der SNCC führte, denke ich, wenn John Lewis dort gewesen wäre, hätte er das sehr aggressiv bekämpft. Und sobald er weg war, öffnete sich die Tür für dieses Geschehen mehr und mehr.

Über die Ursprünge des Militarismus der Black Panthers

In Watts gab es nach den Watts-Unruhen von 1965 in Los Angeles eine Gruppe lokaler schwarzer Aktivisten, die beschlossen hatten, herumzufahren und nur nach Situationen Ausschau zu halten, in denen die Polizei, die weiße Polizei, mit der örtlichen schwarzen Bevölkerung interagierte und einfach in einer Entfernung stehen bleiben, wo die Polizei sie sehen konnte, aber wo sie nicht versuchten, sich einzumischen, sondern nur ihre Anwesenheit bekannt zu machen. Etwa: „Wir beobachten das. Also, wenn irgendetwas außer Kontrolle gerät, wenn die Polizei in irgendeiner Weise ihre Autorität missbraucht, werden wir Zeugen sein.“

Und oben in der Bay Area, in Oakland, verfolgen Huey Newton und Bobby Seale, die damals in einem Community College waren, all dies und Huey Newton … wird sich dessen bewusst, damals in Kalifornien, dort waren offene Tragewaffengesetze. Mit anderen Worten, es war vollkommen legal, Waffen in der Öffentlichkeit zu tragen, solange man sie sehen konnte. Und so war seine Idee, dass er das, was in Watts vor sich ging, noch einen Schritt weitergehen und eine Gemeindepatrouille bilden würde, aber mit Waffen, damit er, Bobby Seale und andere herumfahren würden, um die örtliche Polizei von Oakland im Auge zu behalten . Aber da sie auf der anderen Straßenseite standen oder wo immer sie waren, würden sie auch Waffen in der Hand halten. Es war ihrer Meinung nach zunächst nicht die Idee, dass sie die Polizei konfrontieren oder mit ihr in eine Schießerei verwickelt sein würden, sondern sie einfach wissen lassen würden: „Hey, wir sind hier und wir haben ein Auge auf dich.“

Über das Erbe der Black Panthers

Ich denke, wenn die Leute heute an die Panther denken, haben sie sofort ein visuelles Bild von Newton und Seale und anderen, ihre Haare und Afros sind ihnen nachgewachsen. Sie tragen diese coolen Baskenmützen und Lederjacken und so weiter. … Ein großer Teil ihrer Anziehungskraft besteht darin, dass sie einfach sehr cool aussahen, zumindest für viele junge Schwarze damals und noch heute. Und so standen sie für ein politisches Projekt, aber auch für einen Ausdruck schwarzer Identität, vis à vis der Art, wie sie sich kleideten, wie sie aussahen und wie sie sprachen. Und ich denke, weil das in gewisser Weise das dauerhaftere Erbe von Black Power war, der kulturelle Teil davon, denke ich, dass die Leute einfach denken: „Gott, die Panther waren so cool.“ Und sie waren in gewisser Weise cool. Aber ich denke, weil sie auf diese Weise romantisiert werden. Ich denke, die Menschen haben sich nicht wirklich darauf konzentriert und genug über die Lehren aus dem gelernt, was sie versucht haben, politisch zu erreichen. Ich denke, das ist ein Lehrbeispiel für die Black-Lives-Matter-Bewegung: [The Black Panthers] lagen in vielen ihrer ursprünglichen Analysen richtig, sicherlich in Bezug auf Probleme mit der Polizei. Damit leben wir hierzulande noch immer fast monatlich, tragischerweise auch über die Grenzen der Integration. Sie haben die Art und Weise, wie sie damit umgegangen sind, einfach auf die Spitze getrieben, was letztendlich zu einer Selbstzerstörung wurde.

Audiointerview produziert und bearbeitet von: Sam Briger und Susan Nyakundi

Audio-Interview angepasst an NPR.org von: Bridget Bentz, Molly Seavy-Nesper und Meghan Sullivan