Wie Steph Curry in der ersten Hälfte des Aufeinandertreffens zwischen den Warriors und den Pistons NBA-Geschichte schrieb – NBC Sports Bay Area & Kalifornien

Steph Curry schrieb NBA-Geschichte mit einem glühend heißen Start in der ersten Hälfte des Auswärtsspiels der Warriors gegen die Detroit Pistons am Montagabend in der Little Caesars Arena.

Etwas mehr als sieben Minuten vor Ende des zweiten Viertels erzielte Curry seinen fünften 3-Punkte-Wurf in diesem Spiel und stellte mit mindestens vier 3-Punkte-Würfen in acht aufeinanderfolgenden Spielen zu Beginn einer Saison einen NBA-Rekord auf.

Mehr sehen Stephen Curry hat in jedem seiner ersten 8 Spiele der Saison 4+ Dreier erzielt und damit den bisherigen NBA-Rekord (7 Spiele) gebrochen, den er 2018 aufgestellt hat. https://t.co/0kSevV8gsf — NBA-Geschichte (@NBAHistory) 7. November 2023

Zu dieser unglaublichen Leistung kommt noch die Tatsache hinzu, dass der bisherige Rekord von sieben auch Curry gehörte, den der Superstar der Warriors aufstellte, als er zu Beginn der NBA-Saison 2018/19 in sieben aufeinanderfolgenden Spielen mehr als vier 3-Punkte-Würfe erzielte.

Curry beendete die erste Halbzeit in Detroit mit 20 Punkten und erzielte fünf seiner zehn 3-Punkte-Versuche in 15 Minuten Arbeit auf dem Platz.

Golden State startete in dieser Saison mit 5:2, dank einer weiteren außergewöhnlichen Leistung von Curry, der in seiner 15. NBA-Saison so gut wie nie zuvor Basketball schießt und auch vor seiner 36. Saison keine Anzeichen einer Entschleunigung gezeigt hat Geburtstag im März.

Curry führt die NBA mit 5,7 erzielten 3-Punkte-Würfen pro Spiel in dieser Saison an, was einem Durchschnitt von 30,4 Punkten pro Spiel entspricht, während er in den ersten sieben Spielen von Golden State 49 Prozent aus der Distanz schießt.

