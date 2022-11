Wie Singapurs Hell’s Museum den Tod mit einem Lächeln entmystifiziert

(CNN) — Die Haw Par Villa in Singapur ist ein weitläufiger Komplex aus Skulpturen, von Bäumen gesäumten Gehwegen und Exponaten zum buddhistischen Glauben. Aber es gab nur einen Teil, über den jeder Besucher sprechen wollte – die Hölle.

Genauer gesagt die 10 Höfe der Hölle.

Über Generationen hinweg wurden Kinder im Alter von sechs oder sieben Jahren auf Schulausflügen hierher gebracht. Und es war klar, dass die denkwürdigste Attraktion die 10 Höfe der Hölle waren, die Darstellung der buddhistischen Erfahrung nach dem Tod, bei der Menschen für ihre Taten auf der Erde verurteilt und dann in einer anderen Form, sei es als Tier oder als ein anderer Mensch, zur Wiedergeburt verurteilt werden Sein.

Die grafischen Skulpturen zeigen mögliche Bestrafungen im Jenseits, wie Körper auf Mistgabeln, zerstückelte Köpfe, die blutige Tränen weinen, und wildäugige Dämonen, die sich an inneren Organen ergötzen.

Dank der denkwürdig grausamen Ausstellung wurden Generationen von Singapurern fürs Leben gezeichnet – oder zumindest daran erinnert, was passieren könnte, wenn sie ihren Eltern nicht gehorchen und nicht genug kindliche Pietät zeigen.

Jetzt, acht Jahrzehnte später, wurden die 10 Courts endlich als Star der Show anerkannt und sind die Hauptattraktion im neuen Hell’s Museum des Komplexes.

Aber der Weg von einer Ausstellung zu einem eigenständigen Museum war nicht einfach.

Die Tore zur Hölle öffnen

„Jedes Mal, wenn Sie über Haw Par Villa sprachen, wollten die Leute nur über die 10 Courts sprechen“, sagt Jeya Ayadurai, die Historikerin hinter der jüngsten Neugestaltung des Museums.

Ayadurai ist Direktorin von Singapore History Consultants (SHC), einer nichtstaatlichen Gruppe, die die Verwaltung einiger historischer Stätten des Landes übernommen und sie für eine neue Generation modernisiert hat. Zuvor leitete das Unternehmen die Umwandlung von Battlebox, einem Bunker und Militärkommandoposten aus dem Zweiten Weltkrieg, in eine Touristenattraktion.

Als nächstes für SHC: Haw Par Villa.

Ursprünglich planten Ayadurai und sein Team, vor Ort das ambitionierte Rise of Asia Museum (ROAM) zu eröffnen, das sich auf die asiatische Geschichte und Macht konzentriert. Dieses Projekt findet immer noch statt, aber da Covid die Welt lahmlegt und Entwicklungsprojekte überall verzögert, hat er den Weg des geringeren Widerstands eingeschlagen.

Die Leute bekamen, was sie wollten. Im Oktober 2021 wurde das Hell’s Museum als eigenständige Attraktion im Haw Par-Komplex eröffnet.

Der Eingang zur Haw Par Villa ist nur einen kurzen Spaziergang von der gleichnamigen MRT-Station entfernt. Manfred Gottschalk/The Image Bank Unreleased/Getty Images

Die Haw Par Villa wurde in den 1930er Jahren von den in Burma geborenen Brüdern Aw Boon Haw und Aw Boon Par erbaut, die Tiger Balm kreierten, das nach Kampfer duftende, wachsartige Schmerzmittel, das in Apotheken in ganz Asien allgegenwärtig ist.

Die lokale Legende besagt, dass Boon Haws Auto eines Nachmittags einen platten Reifen hatte, als er die Tajong Pagar Road in Singapur entlangfuhr. Während er darauf wartete, dass es repariert wurde, verliebte er sich in die Stelle, an der er gestrandet war, und kaufte das Land.

Dort baute er ein extravagantes Art-déco-Herrenhaus, umgeben von Gärten im chinesischen Stil. Er füllte die Gärten mit etwa 1.000 Skulpturen, von denen viele Figuren und Szenen aus der chinesischen Folklore darstellten.

Beide Brüder waren während des Zweiten Weltkriegs im Ausland gestrandet und das Herrenhaus wurde von den japanischen Besatzern übernommen. Boon Par starb, ohne es jemals wieder gesehen zu haben, und Boon Haw befahl, das Haus nach Kriegsende abzureißen.

Heutzutage bleibt der Name der Haw Par Villa erhalten, obwohl die Villa selbst verschwunden ist. Tiger Balm ist nicht mehr im Besitz der Nachkommen der Brüder, und die Gärten wurden der nationalen Regierung in Singapur übergeben.

Warum Singapur ein gutes Zuhause für die Hölle ist

Für ein kleines Land ist Singapur sehr vielfältig. U-Bahn-Durchsagen werden in Mandarin, Englisch, Malaiisch und Tamil gemacht, was die vielen ethnischen Gemeinschaften widerspiegelt, die die Insel ihr Zuhause nennen.

Ayadurai wuchs in Singapur in einer Familie mit ceylonesischem tamilischem Erbe auf und absolvierte sein Studium in Großbritannien. Im Gegensatz zu vielen Singapurern besuchte er Haw Par erst als Erwachsener zum ersten Mal, aber als er das tat, war er beeindruckt, wie viele Elemente der buddhistischen Theologie denen anderer Glaubensrichtungen ähnelten, die er studiert hatte.

„Was wir heute getan haben, ist, jeden in seinen eigenen Rahmen zu stecken, als wären sie völlig exklusiv füreinander, anstatt zu sehen, wie sie sich gegenseitig hätten beeinflussen können“, sagt er.

Er wusste, dass die 10 Höfe der Hölle der beliebteste Ort in der Haw Par Villa waren. Das brachte ihn auf die Idee, die 10 Höfe als eine Art Trojanisches Pferd zu benutzen, um die Leute dazu zu bringen, über den Tod, das Leben nach dem Tod und andere tiefere Konzepte zu sprechen.

„Wir wollten das Tabu (des Todes) nehmen und auch die 10 Courts mit neuen Augen betrachten“, erklärt er.

Trotz einiger blutiger Bilder besuchen Kinder im Alter von neun und zehn Jahren regelmäßig das Museum. Lilit Marcus/CNN

Nicht alle waren jedoch begeistert davon, die Hölle zu besuchen.

Jerome Lim, ein Geschichtsfan, der in seinem Blog The Long and Winding Road über Singapur schreibt, stimmt zu, dass die Haw Par Villa renoviert werden sollte. Allerdings findet er es enttäuschend, dass die Hölle zum Herzstück des neuen Museums geworden ist.

„Schade, dass der Fokus auf der Hölle liegt“, sagt er. „Bei (Haw Par Villa) geht es wirklich um ein umfassenderes Bild der Hervorhebung der chinesischen Werte, chinesischer Klassiker, einer Einführung in die chinesische Kultur.“

Aber sowohl Ayadurai als auch Eisen Teo, ein Kurator am Hell’s Museum, weisen darauf hin, dass es in der Villa schon immer nicht-chinesische Elemente gegeben hat. Die Haw-Brüder wollten, dass ihre Gärten für normale Singapurer – die nicht unbedingt die Mittel oder die Möglichkeit hatten, die Welt zu bereisen – eine Möglichkeit bieten, andere Kulturen kennenzulernen. Es gibt dort sogar eine Mini-Freiheitsstatue neben einer Skulptur der buddhistischen Göttin Guanyin.

Zur Hölle und zurück

Ayadurai hofft, dass das neu gestaltete Hell’s Museum Gemeinsamkeiten zwischen Glaubenssystemen hervorheben kann, ob chinesisch oder nicht.

Für die Eröffnung des Museums beauftragte er die örtliche mexikanische Gemeinde mit dem Bau eines traditionellen Dia De Los Muertos-Altars, der neben einem buddhistischen Altar für das Hungry Ghost-Festival ausgestellt wurde, um zu zeigen, wie ähnlich sich die beiden sind.

Eine Möglichkeit, Gemeinschaft zu schaffen, ist Humor. Hell’s Museum schafft es, respektlos und spielerisch zu sein, hört aber kurz darauf auf, respektlos zu sein. Sogar der Abschnitt mit häufig gestellten Fragen auf der Website hilft dabei, den Ton anzugeben. Ein Beispiel: „Bitte beachten Sie, dass Haustiere im Hell’s Museum-Komplex nicht erlaubt sind, um unsere Exponate zu schützen. Wie auch immer, alle Haustiere kommen in den Himmel!“

Das Ziel von Ayadurai ist es, den Menschen beizubringen, wie verschiedene Glaubensrichtungen Themen wie Leben und Tod sehen – und gleichzeitig ein unterhaltsamer Ort für einen Besuch zu sein.

Bisher funktioniert es. Das Hell’s Museum ist jetzt auf TripAdvisor die 11. Top-Attraktion in Singapur.

„Es gibt immer eine zeitgenössische Relevanz für die Geschichte“, sagt er.

„Das ist unsere Absicht – jeden Menschen zu beeinflussen, der durch diese Tür geht, die Welt anders und hoffentlich positiver zu sehen. Das Teilen von Wissen führt zu Wertschätzung, die zu Verständnis führt.“