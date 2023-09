Wenn Sie dieses Jahr mit dem Flugzeug geflogen sind, haben Sie es wahrscheinlich bemerkt: Die Preise für Flugtickets sind im Durchschnitt deutlich teurer geworden. Wer von Deutschland aus ins europäische Ausland fliegt, zahlt in diesem Jahr rund 30 Prozent mehr als 2022 – nach Asien oder Australien sind es sogar mehr als 40 Prozent.

Der Chef der Fluggesellschaft Ryanair kritisierte vor einigen Wochen die Flugpreise in Deutschland, sie seien die höchsten in ganz Europa. Doch auch die sogenannten Billigflieger wie Ryanair sind kein Garant mehr für günstige Preise. Der aktuelle „Low Cost Monitor“ des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt zeigt, dass auch bei diesen Fluggesellschaften die Kosten für Tickets stark gestiegen sind.

Was also tun, wenn Sie dennoch ein günstiges Flugticket wünschen? Das Schlüsselwort ist Flexibilität. Über ganz Deutschland verteilt gibt es zahlreiche Flughäfen, von denen aus Sie ins Ausland fliegen können. Trotz gleichem Ziel variieren die Preise je nach Flughafen stark.

Das Reisebüro „Check24“ hat in einer aktuellen Analyse untersucht, welches Sparpotenzial Sie haben, wenn Sie am Flughafen flexibel sind. Hierzu wurden alle über „Check24“ gebuchten Flüge von den wichtigsten deutschen Verkehrsflughäfen in den letzten zwölf Monaten verglichen.

Durch die Flexibilität lassen sich durchschnittlich 219 Euro sparen

Reisende sollten bei der Suche nach günstigen Flügen immer auch Flughäfen einbeziehen, die nicht in unmittelbarer Nähe des eigenen Wohnortes liegen, rät der Fluggeschäftsführer von „Check24“. Urlauber können „Flughäfen in anderen Bundesländern nutzen, um die Ferienzeiten im eigenen Bundesland zu umgehen und so günstiger zu fliegen“, empfiehlt Christian Meier.

Natürlich muss man bedenken, dass die Fahrt zum weiter entfernten Flughafen unter Umständen mehr Geld kostet. Dennoch kann es sich lohnen, einen alternativen Flughafen zu wählen, denn das Einsparpotenzial ist mitunter enorm.

Ein Hin- und Rückflug vom Flughafen Münster/Osnabrück nach Dublin kostet durchschnittlich 408 Euro, vom Flughafen Köln/Bonn hingegen nur 117 Euro – eine Ersparnis von 71 Prozent. Wer ab Düsseldorf fliegt, zahlt nur 213 Euro, ab Frankfurt sind es 227 Euro.

Ähnlich verhält es sich mit Rom. Ein Flug vom Flughafen Frankfurt kostet rund 283 Euro, reist man rund 100 Kilometer weiter, fliegt man ab Frankfurt-Hahn für nur 94 Euro. Sie sparen immer 67 Prozent. Der Flug würde ab Köln/Bonn rund 193 Euro und ab Düsseldorf 253 Euro kosten.

Wer nach Wien fliegen möchte, sollte statt der Flughäfen Münster/Osnabrück (263 Euro), Paderborn/Lippstadt (233 Euro) oder Düsseldorf (221 Euro) den Flughafen Dortmund wählen. Dort zahlen Sie nach der Analyse durchschnittlich nur 96 Euro.

Wer aktuell nach Wien fliegen möchte, zahlt am Flughafen Dortmund deutlich weniger als an anderen nordrhein-westfälischen Flughäfen. © Quelle: imago images/Werner Otto

Auch auf Langstreckenflügen besteht ein solches Einsparpotenzial. Ein Flug nach New York vom Flughafen Bremen kostet rund 772 Euro; Wer stattdessen ab Hamburg fliegt, zahlt nur 567 Euro. Auch Münster/Osnabrück (639 Euro) oder Hannover-Langenhagen (641 Euro) wären günstigere Alternativen. Hier ließen sich immer noch 27 Prozent der Flugkosten einsparen.

Herbsturlaub: Die günstigsten Flugziele ab Deutschland

Wenn Sie aktuell noch auf der Suche nach einem günstigen Reiseziel für Ihren Herbsturlaub 2023 sind, haben wir für Sie eine Übersicht mit Reisezielen zusammengestellt, die Sie per Direktflug für unter 300 Euro erreichen können. Die aufgeführten Flughäfen dürften für fast jeden Reisenden aus Deutschland einen naheliegenden Abflughafen bieten.

