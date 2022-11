Wie sich UPS und FedEx auf die erste Ferienzeit nach der Pandemie vorbereiten

Welcher Verbraucher wird zur ersten Weihnachtszeit „nach der Pandemie“ in Amerika erscheinen?

Durch einige Maßnahmen sinkt das E-Commerce-Volumen und die Verbraucher ziehen sich aufgrund der Inflation zurück, wenn die Weihnachtseinkaufssaison beginnt. Und die Prognosen sind gemischt. Ship Matrix sagte, dass die diesjährige Feiertagsschifffahrtssaison durch „massive Überkapazitäten“ für Logistikgiganten wie definiert wird UPS , Fedex und Amazon. Die am Mittwoch veröffentlichte Prognose der National Retail Federation prognostiziert jedoch Rekordumsätze für das erste Weihnachtseinkaufswochenende, das am Schwarzen Freitag beginnt, und erwartet in diesem Jahr acht Millionen mehr Käufer (166 Millionen) als im Vorjahr und den höchsten Stand seit 2017.

Einige Einzelhändler sehen, dass ein widerstandsfähiger Verbraucher ihre Verkäufe selbst inmitten von Inflations- und Rezessionsrisiken ankurbelt. Best Buy berichtete über Ergebnisse des dritten Quartals, die die Erwartungen der Wall Street übertrafen, und sagte, es erwarte, dass die Weihnachtsausgaben eher den historischen Ferienzeiten ähneln, wobei sich die Einkaufsaktivitäten der Kunden auf die Black Friday-Woche, den Cyber ​​Monday und die zwei Wochen vor dem 25. Dezember konzentrieren würden.

Doch das Verbraucherbild ist alles andere als einheitlich. Der Umsatz von Target ging im dritten Quartal um die Hälfte zurück, und viele Einzelhändler kämpfen mit einem schwierigen Umfeld, während sie sich mit Bestandsproblemen auseinandersetzen, obwohl diese hohen Lagerbestände nachzulassen scheinen. Abercrombie & Fitch sagte diese Woche, es sei „vorsichtig optimistisch“ in Bezug auf Weihnachtsverkäufe, aber viele Einzelhändler erwarten immer noch, dass sie viele Werbeaktionen anbieten werden, um Käufer dazu zu verleiten, mehr auszugeben, oder wie der CEO von American Eagle Outfitters diese Woche bei seiner Telefonkonferenz sagte: „ eine sehr verkaufsfördernde Ferienzeit.“

Zum ersten Mal seit Beginn von Covid kehren mehr Käufer zum persönlichen Einzelhandelserlebnis zurück, und das E-Commerce-Volumen wird wahrscheinlich unter Druck geraten. Die Prognose von Ship Matrix von 90 Millionen Paketen pro Tag würde kein Wachstum gegenüber dem Vorjahr bedeuten. Das bedeutet, dass die in das Logistiknetzwerk eingebaute erhöhte Kapazität von UPS über FedEx, Amazon und den US Postal Service bis zu 20 % ungenutzt sein könnte.

Wie auch immer sich das Weihnachtseinkaufsbild entwickelt, die Führungskräfte von FedEx Ground und UPS sagen, dass sie bereit sind für einen Feiertagsschub und den Betrieb anzupassen, wenn die Nachfragetrends klar werden. UPS erwartet, dass das Paketvolumen später im Dezember seinen Höhepunkt erreichen wird, und stellt 100.000 Saisonarbeiter ein. FedEx teilte CNBC kürzlich mit, dass es auch nach den großen Kostensenkungen in diesem Herbst, die das Unternehmen auf einen starken Rückgang der weltweiten Verbrauchernachfrage zurückführte, auf die Feiertage vorbereitet sei, und sogar mit weniger Saisonarbeitern, die in diesem Jahr eingestellt werden. Am UPS Smart Hub außerhalb von Atlanta erlebt das Logistikunternehmen bereits urlaubsähnliches Niveau.

Sehen Sie sich das Video oben an, um mehr darüber zu erfahren, wie sich Logistikgiganten darauf vorbereiten, eine jüngste Serie pünktlicher Lieferungen in dieser Weihnachtszeit aufrechtzuerhalten, mit Berichten von Frank Holland von CNBC.