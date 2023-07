Wie sich Überwachungskameras und Gesichtserkennung in der Schweiz ausbreiten – werden we allemaal gescand in Zukunft?

Gesichtserkennung in Echtzeit is in der Schweiz bis anhin ein absolute Tabu. Maar de Befürchtung wächst, dass sich diese Technologie schleichend etablieren könnte. In verschillende steden en kantons is een consequente Verbot deshalb gefordert. Protestactie tegen Gesichtserkennung: Het is de beste die Gefahr, dat niet nu de Schwerverbrecher is, sondern die ganze Bevölkerung erfasst. Ennio Leanza / Hoeksteen Meer dan hunderttausend Menschen feierten im Mai in London die Krönung von Charles zum König. Het is een oorlog die de grootste europäische Massenveranstaltung dieses Jahres veroorzaakt. Alleine für die Sicherheit heeft meer dan 150 miljoen Franken ausgeben. De politieke griffie heeft een ongewapend middel: Neuralgische Orte wie de Gegenden rund om Buckingham Palace of de Westminster Abbey met intelligenten Kamer als abgesucht, um Gesichter in Echtzeit met einer Liste van verurteilten Verbrechern en Terrorists abzugleichen.

