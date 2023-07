Steph Curry’s Basketball-Dominanz war nicht immer so garantiert wie sein Drei-Punkte-Wurf.

Während Curry vier Meisterschaftsringe, zwei NBA-MVP-Titel und eine kommende NBC-Sitcom in seinem Lebenslauf vorweisen kann, hatte der Star der Golden State Warriors immer das Gefühl, etwas beweisen zu müssen. (Sehen Sie sich nur das Hole-in-one an, das er beim Gewinn des American Century Celebrity Golf Tournament am 17. Juli erzielte.)

Und der dynamische Aufstieg des 35-Jährigen vom unterdimensionierten College-Spieler zu einer der beliebtesten Figuren der Sportwelt steht im Mittelpunkt Stephen Curry: Unterschätztläuft jetzt in ausgewählten Kinos und wird auf Apple TV+ gestreamt.

„Die unterschätzte Denkweise war schon immer ein Teil von mir“, sagte Curry gegenüber E! Neuigkeiten im exklusiven Interview. „Dieser Dokumentarfilm erklärt uns warum und zeigt, wie diese Denkweise entwickelt wurde.“

Spoiler-Alarm: Seine Meisterschaftsmentalität wurde von seiner Familie gefördert – darunter auch von seinem Vater, einem ehemaligen NBA-Spieler Dell Curry– in jungen Jahren, wobei Curry anmerkte, dass ihm „die Fähigkeit gegeben wurde, den Raum zu haben, mich meiner Leidenschaft hinzugeben“.