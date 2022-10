Wie sich Marken von prominenten Partnern trennen

Die Adidas AG war diese Woche die größte Marke, die eine Partnerschaft mit Kanye West nach antisemitischen Ausbrüchen des Rap-Künstlers und Designers beendete.

Adidas sagte, es habe die Verbindung zu Mr. West, der unter dem Namen Ye bekannt ist, zu erheblichen Kosten für das eigene Geschäft abgebrochen, da seine jüngsten Kommentare und Handlungen „inakzeptabel, hasserfüllt und gefährlich waren und gegen die Unternehmenswerte Vielfalt und Inklusion sowie gegenseitigen Respekt verstoßen und Fairness.“

Mr. West war nicht sofort für eine Stellungnahme zu erreichen.

Einige Beobachter und Autoren, die genauso dachten, fragten, warum Adidas so lange gebraucht habe, um seinen Abschluss bekannt zu geben, mehr als zwei Wochen, nachdem es mit der Überprüfung der Partnerschaft begonnen hatte.

„Jeder Tag, den Sie verzögern, kann Ihrer Marke schaden“, sagte Alan R. Friedman, Partner bei der Anwaltskanzlei Fox Rothschild für die Unterhaltungsindustrie, über solche Situationen.

Ein Adidas-Sprecher lehnte es ab, sich über die ursprüngliche Aussage des Unternehmens hinaus zu äußern. Aber der Prozess, ein Unternehmen von einem berühmten Geschäftspartner zu trennen, kann komplizierter sein, als es scheint.

Bürokratie kann die Entscheidungsfindung in Krisenzeiten verlangsamen, sagte Mark DiMassimo, Gründer der in New York ansässigen Werbeagentur DiMassimo Goldstein.

„„Wenn etwas passiert, das ein schnelles, menschliches, eindeutiges Handeln erfordert, sind die wenigsten Unternehmen darauf vorbereitet.“”

Marken bitten ihre Werbeagenturen oft, die öffentliche Meinung zu bewerten und zu entscheiden, ob sie Maßnahmen ergreifen sollten, während sie gleichzeitig intern an möglichen Antworten arbeiten, sagte Herr DiMassimo. Die daraus resultierenden konkurrierenden Erzählungen könnten weitere Verzögerungen ermöglichen, sagte er.

„Wenn etwas auftaucht, das ein schnelles, menschliches und eindeutiges Handeln erfordert, sind nur sehr wenige Unternehmen darauf vorbereitet“, sagte Herr DiMassimo. „Kunden können wie Frösche im sprichwörtlichen Topf mit Heizungswasser sein.“

Vermarkter, die ihre Entscheidung getroffen haben, können einen Vertrag oft stillschweigend kündigen, wenn es sich um einen relativ einfachen Vertrag handelt, z. B. wenn ein Prominenter auf einer Veranstaltung erscheinen muss oder Marken den Namen und das Bild einer Person für Werbezwecke verwenden dürfen, sagte Christopher R. Chase, ein spezialisierter Partner in Werbe- und Entertainmentrecht bei Frankfurt Kurnit Klein & Selz.

Aber Fälle, in denen Prominente dabei helfen, Produkte zu entwerfen, die ihren Namen tragen, und möglicherweise sogar einen Teil des Eigenkapitals des Unternehmens besitzen, seien schwieriger zu lösen, sagte er.

„Wenn das Talent einen Teil des Eigentums behält, müssen Sie die Herstellung des Produkts vollständig einstellen, anstatt nur seinen Namen zu entfernen“, sagte Mr. Chase. „Dies ist buchstäblich ein gewisser Shutdown der Fabrik.“

Marken verlassen sich zunehmend auf sogenannte Moralklauseln, die ihnen das Recht einräumen, einen Vertrag zu kündigen, wenn sich ein Sprecher in einer Weise verhält, die als rufschädigend angesehen werden könnte.

Die beleidigenden Verhaltensweisen können für das betreffende Unternehmen spezifisch sein; Alkoholmarken schließen gewöhnlich Vertragsklauseln ein, die Verhaftungen wegen DUI oder betrunkenes und ungeordnetes Verhalten unter ihren Vertretern verbieten, sagte Mr. Chase.

Aber die Moralklauseln wurden während der #MeToo-Bewegung breiter, da die Geldgeber von Projekten, die von Prominenten gefördert wurden, denen sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen worden war, darauf bestanden, Verträge umzuschreiben, damit jedes Verhalten, das als unvereinbar mit den erklärten Werten einer Marke angesehen wird, eine Kündigung auslösen könnte, sagte Mr. Friedmann.

Gleichzeitig können vage formulierte Moralklauseln zu kostspieligen und möglicherweise schädlichen Rechtsstreitigkeiten führen, wenn Anwälte darüber streiten, ob das Verhalten eines Sprechers einen Verstoß darstellt. Während eine Marke möglicherweise einen Vertrag kündigen möchte, wenn das Verhalten eines Sprechers ihr nicht gefällt, argumentiert die Rechtsabteilung des Prominenten oft, dass die Sprache nur für viel spezifischere Verstöße gelten sollte, wie z. B. eine Verhaftung, sagte Mr. Chase.

Marken können auch versuchen, sich gegen potenzielle finanzielle Verluste mit Vertragsstrafenklauseln abzusichern, die vom Sprecher verlangen, einen bestimmten Betrag an das Unternehmen als Entschädigung für die Nichterfüllung des Vertrags zurückzuzahlen. Aber diese Art von Klauseln sind nicht besonders verbreitet, weil die Sprache, die die Arten von Straftaten definiert, die solche Maßnahmen rechtfertigen, sehr spezifisch sein muss, um von den Gerichten ernsthaft in Betracht gezogen zu werden, sagte Mr. Chase.

Marken sollten das Risiko auch sorgfältig abwägen, wenn sie erwägen, einen Sprecher mit einer Vorgeschichte von unberechenbarem oder anstößigem Verhalten zu verpflichten, insbesondere wenn die Person eine übergroße Rolle in ihren Marketingbemühungen spielen wird. Und das liegt nicht nur daran, dass ein solches Verhalten wieder vorkommen könnte, so Mr. Chase.

Eine Marke könnte Schwierigkeiten haben, die Kündigung eines Vertrags wegen neuen Verhaltens zu rechtfertigen, wenn das Rechtsteam eines Prominenten auf ähnliche Fälle hinweisen kann, die vor dem Deal liegen, sagte Mr. Chase.

„Talentanwälte haben gesagt: ‚Hör zu, du stellst sie ein, weil sie ein bisschen abseits ist, also werde ich dir nicht kündigen lassen, weil sie etwas tut, das ein bisschen abseits ist’“, sagte er.

