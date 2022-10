Wie sich Lindsey Vonn an das Leben nach dem Ski-Ruhestand anpasst

Lindsey Vonn findet neue Wege, um das Leben am Rande zu leben.

Obwohl sich die dreifache Olympiamedaillengewinnerin 2019 vom Skifahren zurückgezogen hat, verpasst sie immer noch die ganze Action auf den Pisten, wenn die Temperaturen zu sinken beginnen.

„Dies ist eine sehr harte Jahreszeit für mich, weil die ersten Rennen stattfinden und es sich für mich immer sehr komisch anfühlt, dass ich gerade nicht auf einer Piste bin“, sagte Lindsey, 38, exklusiv gegenüber E! Neuigkeiten bei der US-Ski- und Snowboard-Gala am 27. Oktober. „Aber ich passe mich an das Leben nach dem Wettkampf an. Ich fordere mich immer noch auf neue Weise heraus, aber es gibt definitiv nichts Schöneres, als mit 85 Meilen pro Stunde einen eisigen Berg hinunterzurasen. Und da nie so etwas sein, also werde ich einfach versuchen, meine Tritte zu bekommen, wo immer ich kann.

Ein weiterer Athlet, der Anfang dieses Jahres ebenfalls den Berg verließ, war der fünfmalige Olympiateilnehmer Shaun Whiteder bekannt gab, dass er sich nach der Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2022 vom Snowboarden zurückziehen werde.

Und wie Lindsay – die Shaun, 36, bei der Gala den Preis für sein Lebenswerk überreichte – erwähnte, war es ein Moment, den sie nie vergessen wird, seinen letzten Lauf im Februar zu sehen.