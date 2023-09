CNN

Da die Regierung diese Woche kurz vor dem Stillstand steht und der Kongress wegen einer Finanzierungsvereinbarung weiterhin in einer Sackgasse steckt, haben Bundesministerien und -behörden mit dem obligatorischen Planungsprozess zur Einstellung nicht wesentlicher Funktionen begonnen.

Das Office of Management and Budget erinnerte am Freitag hochrangige Beamte daran, die Abschaltpläne zu aktualisieren und zu überprüfen.

Jede Abteilung und Agentur hat ihre eigenen Pläne und Verfahren. Diese Leitlinien umfassen Informationen darüber, wie viele Mitarbeiter beurlaubt würden, welche Mitarbeiter unverzichtbar sind und ohne Bezahlung arbeiten würden, wie lange es dauern würde, den Betrieb in den Stunden vor einer Schließung einzustellen, und welche Aktivitäten zum Erliegen kommen würden. Diese Pläne können von Schließung zu Schließung variieren.

Sollte es dem Kongress nicht gelingen, ein Gesetz über kurzfristige Ausgaben zu verabschieden, um die sprichwörtlichen Lichter am Laufen zu halten, könnte ein Shutdown enorme Auswirkungen auf alle Amerikaner haben, vom Flugverkehr bis hin zu sauberem Trinkwasser.

Die fast 4 Millionen Amerikaner, die Bundesangestellte sind, werden die Wirkung sofort spüren. Wichtige Arbeitskräfte bleiben am Arbeitsplatz, andere werden jedoch bis zum Ende des Shutdowns beurlaubt. Während der Sackgasse wird nichts gezahlt.

Für viele von ihnen würde eine Schließung ihre Finanzen belasten, wie es während der rekordverdächtigen 35-tägigen Finanzierungspause in den Jahren 2018–2019 der Fall war.

„Wir hatten Tausende von Mitgliedern im ganzen Land, die Weihnachtsgeschenke zurückgaben, weil sie das Geld brauchten, eine Hypothekenzahlung verpassten, kurzfristige Kredite aufnahmen und ihre Kreditkartenschulden in die Höhe trieben, weil sie einen Monat lang keinen Gehaltsscheck hatten“, sagte Doreen Greenwald , Präsident der National Treasury Employees Union, die 150.000 Arbeitnehmer in 35 Agenturen vertritt. „Sie standen Schlange vor Tafeln, holten ihre Kinder aus der Kinderbetreuung, konnten ihre Autos nicht tanken und flehten ihre Gläubiger um Gnade an. So sollten die Vereinigten Staaten von Amerika ihre eigenen Mitarbeiter nicht behandeln.“

Im Durchschnitt verdienen Mitglieder der American Federation of Government Employees zwischen 55.000 und 65.000 US-Dollar pro Jahr, während Stundenarbeiter durchschnittlich 45.000 US-Dollar pro Jahr verdienen. Aber Tausende verdienen eher 15 Dollar pro Stunde oder 31.200 Dollar pro Jahr.

„Die meisten unserer Mitglieder leben von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck und können es sich nicht leisten, einen Zahltag zu verpassen, geschweige denn mehr“, sagte Everett Kelley, Präsident der Gewerkschaft. „Deshalb fordern wir den Kongress auf, seine Aufgabe zu erfüllen und einen Haushalt zu verabschieden, um einen regierungsweiten Shutdown zu verhindern.“

Die American Federation of Government Employees ist die größte Bundesangestelltengewerkschaft mit 750.000 Mitgliedern in fast allen Behörden der Bundesregierung und der Regierung von Washington, D.C. Zu seinen Mitgliedern zählen Angehörige der Gesundheitsberufe, Justizvollzugs- und Strafverfolgungsbeamte, Parkwächter, Beamte der Transportsicherheitsbehörde und Mitarbeiter der Sozialversicherung.

Hier sind einige der Auswirkungen, mit denen die Amerikaner rechnen können:

Das Weiße Haus schlägt Alarm wegen massiver Störungen des Flugverkehrs, da Zehntausende Fluglotsen und Mitarbeiter der Transportation Security Administration ohne Bezahlung arbeiten. Während des Shutdowns im Jahr 2019 meldeten sich Hunderte von TSA-Beamten von der Arbeit – viele von ihnen, um andere Möglichkeiten zu finden, Geld zu verdienen.

Das Weiße Haus hat gewarnt, dass es möglicherweise zu „erheblichen Verzögerungen und längeren Wartezeiten für Reisende an Flughäfen im ganzen Land“ kommen könnte.

Und einige Passeinrichtungen könnten im Falle einer Schließung geschlossen werden, heißt es in den Leitlinien des Außenministeriums für 2022.

Es könnte auch massive wirtschaftliche Auswirkungen geben. Im Falle einer Schließung wird das Bureau of Labor Statistics die Veröffentlichung von Daten einstellen, darunter auch Schlüsselzahlen zu Inflation und Arbeitslosigkeit. Ein Mangel an wichtigen Regierungsdaten würde es den Anlegern und der Federal Reserve erschweren, die US-Wirtschaft zu interpretieren.

Den Leitlinien für 2021 zufolge würde die Small Business Administration keinem Unternehmen neue Kredite gewähren.

Und die Commodity Futures Trading Commission wird laut ihrer Prognose für 2021 „den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit einstellen“, einschließlich der Marktaufsicht.

Öffentliche Gesundheit und Sicherheit



Sollte die Regierung schließen, wird dies Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit und Sicherheit in einer Vielzahl von Behörden haben.

Während Notfallmaßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, Reaktion auf Ausbrüche und Laborfunktionen bestehen bleiben, warnen die US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten, dass „andere Aktivitäten im Bereich der öffentlichen Gesundheit mit reduzierter Kapazität funktionieren werden“.

Das Weiße Haus warnt davor, dass die Food and Drug Administration „gezwungen sein könnte, Lebensmittelsicherheitsinspektionen für eine Vielzahl von Produkten im ganzen Land zu verschieben.“

Und die Arbeitsschutzbehörde „wäre gezwungen, Inspektionen am Arbeitsplatz einzuschränken“, warnt das Weiße Haus, was die Sicherheit der Arbeitnehmer gefährden würde.

Auch für das Trinkwasser könnten Risiken bestehen, warnt das Weiße Haus, da die Environmental Protection Agency „die meisten“ ihrer Inspektionsaktivitäten an Sondermülldeponien sowie Trinkwasser- und Chemieanlagen zurückfährt. Das Weiße Haus schlug außerdem vor, dass „Bemühungen zur Bekämpfung gefährlicher Schadstoffe wie PFAS – die mit schwerwiegenden gesundheitlichen Auswirkungen, einschließlich Krebs, in Verbindung gebracht werden – verzögert würden und die Aufräumarbeiten an Superfund-Standorten verlangsamt oder eingestellt würden.“

Kunst, Kultur und Natur



Ein Regierungsstillstand könnte einige der beliebtesten Schätze des Landes wie Museen und Nationalparks beeinträchtigen. Alle Smithsonian-Museen und der National Zoo würden gemäß den Leitlinien für 2021 geschlossen, obwohl eine Schließung keine Auswirkungen auf die Tierpflege im Zoo hätte. Nach den Plänen der National Archives and Records Administration würden einige Präsidentenbibliotheken geschlossen.

Und es bleibt unklar, ob der National Park Service Nationalparkstandorte oder umliegende Einrichtungen schließen könnte, aber das kam bei früheren Schließungen vor, wobei sich Müll stapelte, Toiletten überfüllten und Besucher Vandalismus verübten, während die Belegschaft des Parkdienstes reduziert wurde.

Studienkredite und Bildung



Das Bildungsministerium hatte zuvor gewarnt, dass es während einer Schließung zu „gewissen Störungen“ bei großen Hilfsprogrammen für Studenten, einschließlich Pell Grants, kommen könnte. „Aufgrund der dauerhaften und mehrjährigen Mittelzuweisungen könnten einige grundlegende Operationen (wie die Bearbeitung kostenloser Anträge auf staatliche Studienbeihilfe, FAFSA, die Auszahlung von Pell-Zuschüssen und direkten Bundesstudiendarlehen sowie die Bedienung von Bundesstudiendarlehen) für einen sehr begrenzten Zeitraum weitergeführt werden Zeit; Auch bei diesen Vorgängen könnte es aufgrund eines Versäumnisses zu gewissen Störungen kommen“, sagte die Abteilung in ihren Leitlinien für 2021.

Die Schulen des Landes könnten auch mit Störungen bei der Bundesfinanzierung konfrontiert werden, wobei das Bildungsministerium in dieser Richtlinie warnt, dass eine Verzögerung über eine Woche hinaus „den Cashflow zu Schulbezirken, Hochschulen und Universitäten erheblich einschränken würde“. In diesem Memo wird auch darauf hingewiesen, dass etwa jeder zehnte Schulbezirk mehr als 15 % seiner Mittel aus staatlich finanzierten Programmen erhält.

Das Weiße Haus warnt außerdem davor, dass rund 10.000 Kinder im ganzen Land „sofort den Zugang zu Head Start“-Programmen verlieren würden, was Auswirkungen auf einige der jüngsten Bürger des Landes hätte.

Diejenigen, die am Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), wie Lebensmittelmarken offiziell genannt werden, teilnehmen, werden bis Oktober Leistungen erhalten, aber was danach passiert, ist nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums unbekannt. Allerdings verfügt die Agentur nicht über ausreichende Mittel, um den normalen Betrieb des speziellen Nahrungsergänzungsprogramms für Frauen, Säuglinge und Kinder (WIC) über einige Tage nach der Schließung hinaus zu unterstützen – obwohl einzelne Bundesstaaten möglicherweise über zusätzliche Mittel verfügen, um das Programm fortzusetzen.

Lebensmittelbanken können keine neuen Bestellungen aufgeben und einige ihrer bestehenden Lieferungen könnten unterbrochen werden.

Darüber hinaus würde ein Regierungsstillstand zu einer Verzögerung der Bundeserstattungen für „Essen auf Rädern“ führen, was dazu führen könnte, dass einige gemeindebasierte Programme ihre Essensdienste einstellen müssen. Wartelisten einrichten oder erweitern; die Anzahl der von ihnen gelieferten Mahlzeiten oder die Anzahl der Tage, an denen sie liefern, reduzieren; oder sogar geschlossen werden, sagte die gemeinnützige Organisation, die jährlich Mahlzeiten an mehr als 2,8 Millionen Senioren liefert.

Der Shutdown 2018–2019 sorgte für Unsicherheit bei Zehntausenden einkommensschwachen Mietern, die auf die Unterstützung der Bundesregierung bei der Zahlung ihrer Miete angewiesen sind. Das Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung konnte rund 1.650 Verträge mit privaten Gebäudeeigentümern, die an arme Amerikaner vermieten, darunter viele ältere oder behinderte Menschen, nicht verlängern. Die Agentur forderte die Vermieter auf, auf ihre Rücklagen zurückzugreifen, um eventuelle Defizite zu decken.

HUD-Beamte deuteten damals an, dass das Auslaufen der Mietverträge die Vermieter wahrscheinlich nicht dazu veranlassen würde, sofort ein Räumungsverfahren einzuleiten. Allerdings mussten die Gebäudeeigentümer möglicherweise Reparaturen verzögern oder von ihnen erbrachte Dienstleistungen wie Transport, außerschulische Betreuung oder soziale Programme einstellen, sagen Experten. Es ist noch unklar, wie viele Verträge dieses Mal von einer Schließung betroffen wären.

Die Bundeswahlkommission, die wichtigste Behörde des Landes für die Sicherung von Wahlen und die Durchsetzung des Bundesgesetzes zur Wahlkampffinanzierung, wäre von einer Schließung stark betroffen.

Den Plänen der Agentur zufolge würden „praktisch alle Kernfunktionen der Agentur“ der FEC eingestellt. Dazu gehört die Prüfung von Offenlegungsberichten zur Wahlkampffinanzierung und die Durchsetzung des Bundeswahlkampfgesetzes sowie die Unterstützung von Wahlkampf- und politischen Ausschussschatzmeistern sowie Mitgliedern der Öffentlichkeit bei Wahlkampffinanzierungsgesetzen.

Zahlreiche an der Forschung beteiligte Regierungsbehörden wären gezwungen, diese Bemühungen während eines Regierungsstillstands einzustellen. Beispielsweise würde die NOAA – die National Oceanic and Atmospheric Administration – „die meisten Forschungsaktivitäten“ einstellen. Und es würden keine neuen Zuschüsse der National Science Foundation vergeben.

Die Bemühungen zur Rekrutierung neuer Mitarbeiter in allen Regierungsbehörden würden während eines Shutdowns erheblich eingeschränkt. Dies könnte sich auf die Rekrutierung, Auswahl und Platzierung für das Friedenskorps auswirken. alle Stellen im öffentlichen Dienst des Außenministeriums gemäß den Leitlinien für 2022; und alle neuen Auftragnehmer im Verteidigungsministerium, unter vielen anderen.