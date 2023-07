Der EU Confidential dieser Woche kommt aus Madrid zu Ihnen, da Spanien die sechsmonatige Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union übernimmt.

Spaniens Amtszeit auf dem rotierenden Vorsitz wurde von einer nationalen Wahl überschattet, bei der die Spanier am 23. Juli zur Wahl gehen werden. Das Podcast-Team misst zusammen mit Jakob Hanke Vela, Politikwissenschaftler von POLITICO, die politische Stimmung unter den Wählern im Vorort Alcorcón Pablo Simón beleuchtet einige der politischen Dynamiken im Vorfeld der Wahl.

Wir sprechen auch mit einigen der höchsten Beamten der spanischen Regierung, darunter der Ministerin für den ökologischen Wandel, Teresa Ribera, und der Ersten Vizepräsidentin Nadia Calviño darüber, was uns in den nächsten sechs Monaten erwartet. Weitere Informationen darüber, wie die Wahlen im Sommer in Spanien ausgehen könnten, finden Sie in dieser Botschaft von Aitor Hernández-Morales von POLITICO.