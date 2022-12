Wie sich die COVID-Proteste in China entwickeln, ist „wichtig für Xis Ansehen“ – POLITICO

Eine Welle chinesischer Demonstrationen gegen Pekings drakonische COVID-Politik stellt Präsident Xi Jinping auf die Probe, und wie sie sich von hier aus entwickeln, „wird für Xis Ansehen wichtig sein“, sagte der oberste Geheimdienstbeamte der USA.

Die Ausbreitung wütender Proteste und die repressive Reaktion der Regierung darauf „widersprechen dem Narrativ, das er gerne vorbringt, nämlich dass China so viel effektiver in der Regierung ist“ als der Westen, sagte der US-Geheimdienstdirektor Avril Haines.

„Wie es sich entwickelt, wird für Xis Ansehen wichtig sein“, sagte sie. Aber es ist „nicht etwas, das wir derzeit als Bedrohung für die Stabilität oder einen Regimewechsel oder ähnliches sehen“, fügte sie hinzu.

Die Kommentare wurden am Samstag im Rahmen eines weitreichenden Interviews auf dem jährlichen Reagan National Defense Forum in Kalifornien abgegeben.

Mehrere chinesische Städte haben damit begonnen, die COVID-Regeln zu lockern, nachdem landesweit Demonstrationen gegen die strengen Sperrmaßnahmen der Regierung stattgefunden hatten. Die Behörden gehen nach der Welle wütender Proteste gegen die strengen Null-COVID-Regeln des Landes zu gezielteren Maßnahmen über.

Zwei weitere Todesfälle durch COVID wurden am Sonntag gemeldet, berichtete die Associated Press. Die Nationale Gesundheitskommission sagte, die Provinzen Shandong und Sichuan hätten jeweils einen Todesfall gemeldet, so die AP. Über das Alter der Opfer oder ob sie vollständig geimpft waren, wurden keine Angaben gemacht.

Haines sagte, sie glaube, dass die Turbulenzen in China teilweise darauf zurückzuführen seien, dass Xi „nicht bereit ist, einen besseren Impfstoff aus dem Westen zu nehmen, und sich stattdessen auf einen Impfstoff in China verlässt, der bei weitem nicht so wirksam ist [the] Omicron“-Variante.

Das Weiße Haus letzte Woche kritisiert die chinesische Strategie und Reaktion auf die Proteste, indem sie darauf bestehen, dass „jeder das Recht hat, friedlich zu protestieren“, und stattdessen auf eine Intensivierung der Impfkampagnen drängen.

US- und EU-Politiker, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz, haben auf Vereinbarungen gedrängt, die den Einsatz westlich hergestellter Impfstoffe in China erlauben. Aber bisher „haben wir keine Anfragen oder Interesse von China erhalten, unsere Impfstoffe zu erhalten“, sagte ein Beamter des Weißen Hauses.