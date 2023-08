Als Fred Thiessen vor 50 Jahren nach BC zog, wurde er von der Schönheit des Kokanee-Gletschers in seinen Bann gezogen.

Aber in letzter Zeit sieht das Wahrzeichen der Provinz für den Bergsteiger und Mitglied der Friends of West Kootenay Parks nicht mehr so ​​inspirierend aus.

„Damals war es ein anderer Gletscher als heute, da es viel mehr Eis und viel mehr Schnee gab“, sagte Thiessen in einem emotionalen Interview mit Hannah Thibedeau vom CBC News Network.

„In den 50 Jahren, seit ich hier bin, habe ich beobachtet, wie sich der Gletscher deutlich zurückzog … es ist schwieriger, sich dort oben fortzubewegen, und es macht mich traurig, dort hinaufzugehen, weil das, was ich früher gesehen habe, nicht das ist, was ich jetzt sehe.“ .“

BETRACHTEN | Im Rückzug

Der berühmte Kokanee-Gletscher in British Columbia könnte in 50 Jahren verschwunden sein. Es ist nicht das einzige. Was verlieren wir? Fred Thiessen, Bergsteiger und Mitglied der Friends of West Kootenay Parks, spricht darüber mit Hannah Thibedeau auf CBC News.

Als Grund für das Verschwinden des Eises führte Thiessen den Klimawandel an, und die Rezession mache es für Bergsteiger und Skitourengeher schwieriger, den Gletscher zu erklimmen.

Er sagte, steigende Temperaturen würden auch die schönen Bilder verändern, die mit der Provinz verbunden sind, die er sein Zuhause nennt.

„Wir bewegen uns in eine trockenere Landschaft und die eisigen, schimmernden Berggipfel, die wir früher sahen, werden nicht mehr da sein“, sagte er.

Abflusseffekte

Der verschwindende Gletscher wird weitere schädliche Auswirkungen haben – weniger Kaltwasserfluss bedeutet wärmere, trockenere Bäche.

Niedrigere Wasserstände in Flüssen bereiten Jason Hwang aus Kamloops, Vizepräsident für Lachs bei der Pacific Salmon Foundation, Sorgen. Das liegt daran, dass es den Lachsen dadurch schwerer fällt, zu wandern und zu laichen.

„Kamloops ist als heißer und trockener Ort bekannt, aber in ganz British Columbia herrschten heißere und trockenere Bedingungen“, sagte er.

„Wir sehen jetzt einige wirklich erhebliche Auswirkungen auf unsere Flüsse und Bäche in der Provinz.“

BETRACHTEN | Schwere Dürrebedingungen in British Columbia könnten die Lachsjagd gefährden

Schwere Dürrebedingungen in British Columbia könnten die Lachsjagd gefährden Hannah Thibedeau von CBC News Network spricht mit Jason Hwang, Vizepräsident für Lachs bei der Pacific Salmon Foundation.

Hwang sagte, der North Thompson River in Kamloops sei derzeit etwa fünf Grad wärmer als gewöhnlich. Hitze könne schädliche Auswirkungen auf den Lachs haben und sogar zum Tod führen, fügte er hinzu.

„Das passiert nicht nur in diesem Fluss, es passiert in fast jedem Fluss und Bach in British Columbia“, sagte er.

Ein Rückgang der Lachsbestände wirkt sich auf andere Tiere aus, die sie fressen, wie Schwertwale, Grizzlybären – und Menschen.

„Es wirkt sich bereits auf die Fangmöglichkeiten aus. Es wurden Fangbeschränkungen eingeführt, um die Rückkehr der Lachse zu schützen“, sagte Hwang.

„Die Stadt Kamloops hat hier bereits den Wasserverbrauch in öffentlichen Bauanlagen, in unseren Parks und auf unseren Feldern eingeschränkt und fordert die Bürger in der Stadt auf, das Gleiche zu tun und den Wasserverbrauch freiwillig zu reduzieren, um so viel wie möglich übrig zu lassen.“ in den Flüssen und im Ökosystem.“

Rinder-Rätsel

Obwohl Vancouver Island für sein feuchtes Klima bekannt ist, sagte der Viehzüchter Brad Chappell, dass die Region im Sommer ziemlich trocken werden kann und zunehmend ausgetrocknet sei.

Chappell, der Präsident der Vancouver Island Cattlemen’s Association, sagte, dass die Viehzüchter nur 25 bis 50 Prozent der üblichen Viehfuttererträge erzielen und Waldbrände viele Sommerweiden niedergebrannt hätten.

„Das Vieh hat nicht so viel zu fressen, daher ist man gezwungen, das Winterfutter, das einem ohnehin fehlt, früher zu füttern“, sagte er.

BETRACHTEN | Umgang mit Dürre

Brad Chappell ist ein Viehzüchter aus Comox, BC, und Präsident der Vancouver Island Cattlemen’s Association. Er spricht mit Hannah Thibedeau vom CBC News Network über den bisherigen Sommer; und wie er und andere Viehzüchter in einer sehr trockenen Jahreszeit zurechtkommen.

Die Situation wurde so schlimm, dass Chappells Familie kürzlich darüber nachdenken musste, einen Teil ihrer Herde zu töten, sich aber dagegen entschied.

„Wir haben gerade beschlossen, dass wir uns mehr Geld leihen und versuchen, unseren Weg durch die Produktionsflaute auf der Futterseite zu finden“, sagte er.

Aber Chappell sagte, andere hätten eine andere Entscheidung getroffen – sie hätten Vieh versteigert, für das sie nicht mehr sorgen könnten.

Das beschäftigt Coralee Oakes, die MLA von BC United, die Cariboo North im Landesinneren von BC vertritt.

Oakes sagte, dass auf der örtlichen Viehauktion im Juli normalerweise 300 bis 500 Rinder versteigert würden. In diesem Jahr sind es jedoch 3.200.

„Ich habe hier mit einer Familie gesprochen. Sie mussten ihre Herden hierher schicken, weil die Brände ihre Zäune getroffen hatten und sie keine andere Wahl hatten“, sagte sie.

„Viele Menschen können es sich bereits nicht leisten, zu düngen. Die Kosten sind so stark gestiegen, dass es für Rancher- und Bauernfamilien wirklich sehr, sehr schwierig ist, es überhaupt zu versuchen.“

BETRACHTEN | Anstieg der Viehauktion

Aufgrund der Dürre in British Columbia schicken Viehzüchter ihre Rinder in größeren Mengen als üblich zur Auktion. Wie viel größer? BC MLA Coralee Oakes war auf einer Viehauktion in Vanderhoof, als sie mit Hannah Thibedeau von CBC News Network darüber sprach, was sie sieht und hört – im Ausstellungsring und auf der Weide.

Oakes sagte, die Probleme sollten die Regierung zu Maßnahmen veranlassen, einschließlich finanzieller Hilfe, und zu einem Gespräch darüber, wie die Kosten in der Landwirtschaft gesenkt und den Landarbeitern mehr Wertschätzung verliehen werden könne.

„Die Menschen treffen wirklich schwierige Entscheidungen, und wie soll die nächste Generation damit klarkommen, wenn die Gemeinschaften mit all diesen Problemen konfrontiert sind?“

Anpassung an den Klimawandel

Die Winzerin und Winzerin Severine Pinte versucht, unter heißeren und trockeneren Bedingungen durchzuhalten, aber das bedeutete viele Anpassungen in ihrem Weingut in Oliver, BC.

Obwohl das Weingut in Kanadas einziger Wüste liegt, sagte Pinte, der geschäftsführende Gesellschafter des Weinguts Le Vieux Pin, dass es eine ungewöhnlich heiße und trockene Vegetationsperiode gewesen sei. Die Temperaturen sind auf bis zu 36 Grad gestiegen.

Pinte sagte, sie sei in der Lage gewesen, sich anzupassen, indem sie beispielsweise nachts bewässerte, um die Verdunstung zu minimieren, von Überkopfbewässerung auf Tropfbewässerung umstellte, um Wasser zu sparen, ihre Vegetationsperiode anpasste und den Boden gründlicher testete.

BETRACHTEN | Klimaextreme – eine klassische Sichtweise

Klimaextreme – eine klassische Sichtweise Winzerin und Winzerin Severine Pinte, geschäftsführende Gesellschafterin des Weinguts Le Vieux Pin in Oliver, BC, spricht mit CBC News Network über den Weinanbau und die Weinherstellung in Kanadas einziger Wüste; Eine Herausforderung, die durch die jüngsten Klimaextreme noch verschärft wurde.

„Zu wissen, womit wir arbeiten, ist der Schlüssel zur Steuerung des Wärme- und Wasserverbrauchs“, sagte sie.

„Es gibt … viele verschiedene Werkzeuge, mit denen wir Wasser und Wärme verwalten können.“

Aber zwischen der brutalen Hitzekuppel des letzten Jahres und unvorhersehbaren Perioden extremer Kälte habe der Klimawandel spürbare Auswirkungen auf das Geschäft, sagte Pinte.

„Mir sind viel mehr Extreme aufgefallen“, sagte sie.