Nachdem sein Vertrag mit den Bills ausgelaufen war, erinnerte er sich: „Ich habe … viel Networking betrieben und nur versucht herauszufinden, was in der Nebensaison als nächstes kommt. Ich habe meinen Abschluss gemacht, also wollte ich wirklich anfangen.“ Geschäftlich oder so. Durch das Networking und die Tatsache, dass ich letztes Jahr um diese Zeit Dinge herausgefunden habe, habe ich mit dem Gesundheitsdirektor von Google gesprochen, und er hat mir einen Job angeboten.“

Zuerst war es ein Nein. „Mit Google kann ich das nicht machen“, erinnerte er sich. „Ich weiß nicht, was los ist, aber ich dachte: ‚Weißt du was, ja, ich werde es tun.‘ Ich habe diesen Vertrauensvorschuss gewagt und bin jetzt hier.

Seinem LinkedIn-Profil zufolge war Sergio etwa sieben Monate lang als Health Account Manager bei Google tätig, gefolgt von kurzen Stationen als Produktmanager für FameBit und Director of Business Development der Marketingagentur DAC in Chicago bis Juni 2019. Zuletzt wird er als Gründer aufgeführt /CEO seit 2013 von Tastemakers LLC, einer „Kreativagentur, die sich auf integriertes Marketing, Raumaktivierung und den Verkauf digitaler Online-Anzeigen spezialisiert.“