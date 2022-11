Wie seltene Rosensammler manche Blumen vor dem Aussterben bewahren

CNN

Wenn Sie an Rosen denken, denken Sie vielleicht nicht, dass sie selten sind. Kommerziell gezüchtete Rosen findest du leicht bei deinem örtlichen Blumenhändler oder sogar im Lebensmittelgeschäft.

Aber wenn es um einzigartige historische Rosen geht, gibt es eine Welt von Sammlern und Naturschützern, die hart daran arbeiten, sie trotz zahlreicher Herausforderungen wie kommerzielle Trends, Krankheiten, Schädlinge und Klimawandel am Leben zu erhalten.

Letztes Wochenende versammelte sich eine Gruppe von Sammlern in Südkalifornien, um auf einige der seltensten Rosen der Vereinigten Staaten zu bieten. Viele Rosen im Auktionsblock sind nicht mehr im Handel erhältlich – einige wurden zum ersten Mal in den USA angeboten.

Die begehrteste Rose dieses Jahres war „The Iron Throne“, die für 350 Dollar verkauft wurde. „Es ist etwas Besonderes, weil es nicht im Handel erhältlich ist und eine einzigartige Farbkombination ist“, sagte John Bagnasco, Präsident der California Coastal Rose Society und Co-Vorsitzender von Save the Roses! Projekt.

Die jährliche Auktion der Gesellschaft, die laut Bagnasco seit 22 Jahren stattfindet, ist eine der Möglichkeiten, wie private Sammler dazu beitragen, einige Rosen vor dem Aussterben zu bewahren.

Gärtner waren schon immer dem Wetter ausgeliefert, aber die jüngsten Dürrebedingungen, Wasserknappheit und Waldbrände haben bestimmte Gärten im ganzen Land beeinträchtigt.

„Der Klimawandel macht es schwieriger, Rosen anzubauen“, sagte Steve Singer, Eigentümer von Wisconsin Roses. Hitze verschlimmere das Vorhandensein von Spinnmilben und anderen Insekten, und Rosen brauchen viel Wasser, um zu wachsen, erklärte er.

Beth Hana weiß aus erster Hand, welchen Schaden Waldbrände an Rosen anrichten können. Hana zog 1989 nach Paradise, Kalifornien, und ihr Garten hatte etwa 1.800 Rosen, bevor das Lagerfeuer 2018 ausbrach.

Das Feuer – das tödlichste und zerstörerischste in der Geschichte Kaliforniens – brannte Hanas Familienhaus zusammen mit ihrem robusten Garten nieder, der einige „wirklich seltene“ Rosen enthielt. Hana baut jetzt den Garten in ihrem neuen Zuhause in Los Molinos, Kalifornien, wieder auf und verlässt sich neben anderen Ergänzungen auf die weniger als 800 Rosen, die sie retten konnte. Der Garten ist auf mehr als 1.500 Rosen angewachsen, aber die meisten sind eingetopft und nicht in der Erde verwurzelt.

„Es wird Jahre dauern, sie in den Boden zu bekommen“, sagte sie.

Mehrere private Gärtner züchten nicht nur seltene Rosen, sondern helfen auch, sie zu erhalten, indem sie sie mit anderen Sammlern tauschen.

„Wenn wir denken, dass wir der einzige Besitzer sind, versuchen wir, sie in die Hände eines anderen zu bringen“, sagte Dianne Wiley, eine private Gärtnerin in Idaho. „Wenn wir (eine Sorte) verlieren, könnte es für immer weg sein.“

Wiley, die rund 1.400 Rosen anbaut, sagte, sie habe ein paar Duplikate, aber die meisten seien von unterschiedlicher Sorte – und viele seien seltene Funde.

In einigen Fällen helfen private Gärtner und Sammler dabei, Menschen mit Rosen in Verbindung zu bringen, die sie besonders suchen. John Millar, Eigentümer des Newport House Bed and Breakfast in Williamsburg, Virginia, wandte sich an Bagnasco wegen der Rose von Joanna Millar, die nach seiner inzwischen 92-jährigen Stiefmutter benannt ist.

„Ich hatte den einzigen im Land und konnte ihm eine angefangene Anlage schicken“, sagte Bagnasco.

Die Pflanze zu haben, bedeutet Millar sehr viel, der sagte, er denke „die Welt“ an seine Stiefmutter und bemerkte, dass der Besitz dieser Rose bedeuten würde, „sie für immer bei uns zu leben“.

Oft stirbt eine Rose einfach aus, weil sie nicht mehr trendy oder in Mode ist. Eine Rose hätte einmal sehr beliebt sein können, erklärte Art Wade, Mitinhaber der Rose Petals Nursery in Newberry, Florida. „Aber dann, wie bei vielen Modeerscheinungen, verblasste diese bestimmte Rose und eine andere kam an ihre Stelle.“

Die meisten Rosen, mit einigen Ausnahmen, werden entwickelt und verkauft, bis die Popularität dieser Rose nachlässt.

„Rosenunternehmen hören auf, Rosen zu verkaufen, wenn die Verkäufe sinken und sie aussterben“, sagte Singer. „Jedes Jahr werden neue Rosen entwickelt“ und „es gibt nur so viele, die man tragen kann.“

Aber es gibt Rosen, die vom sogenannten Aussterben zurückgekommen sind. Ein Beispiel ist die „Arnold“-Rose, die 1893 der Öffentlichkeit vorgestellt und nach dem Arnold Arboretum der Harvard University benannt wurde, wo der Schöpfer der Rose arbeitete.

Im Juli 2015 befasste sich ein in der vierteljährlichen Zeitschrift des Arboretums veröffentlichter Artikel mit der Geschichte der Rose und wie das Arboretum nach „gesunden, korrekt identifizierten Exemplaren von ‚Arnold‘“ suchte.

Dank jemandem, der 2017 bei einem Vortrag des Autors des Artikels war, wurde der Arnold wiedergefunden.

Anita Clevenger, Vizepräsidentin der Heritage Rose Foundation, erinnerte sich, dass sie im Garten einiger Rosensammler in Santa Rosa, Kalifornien, eine „granatrote Rose bemerkte, die ihr bekannt vorkam“.

„Ich habe das Etikett gelesen und es war ‚Arnold’“, sagte sie. „Wir konnten die Herkunft ausreichend nachvollziehen, um zu glauben, dass es sich tatsächlich um Arnold handelte.“

Die Rose wurde schließlich für den Vertrieb an Sammler und Baumschulen vermehrt. Der Arnold kann jetzt in den USA im Handel erworben werden. Seit Ende Oktober ist es auch wieder im Arnold Arboretum, bestätigte Michael S. Dossman, Hüter der lebenden Sammlungen im Arboretum.

„Das ist unglaublich aufregend und hat lange auf sich warten lassen“, sagte er.

„Es ist wirklich schwierig, Geschichte und lebendige Dinge zu retten“, sagte Gregg Lowery, Kurator von The Friends of Vintage Roses, einer in Kalifornien ansässigen gemeinnützigen Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, eine Sammlung von fast 4.000 Sorten und Arten seltener Rosen zu erhalten und zu teilen .

Lowery wies darauf hin, dass Einzelsammler, Baumschulensammlungen und institutionelle Sammlungen, die zu Botanischen Gärten gehören, drei Arten sind, auf denen Rosen in der Vergangenheit erhalten wurden.

Wie Bagnasco bemerkte: „Wenn Gärtner es nicht tun, wer dann?“