Wie Selena Gomez zur Championin für psychische Gesundheit wurde, die wir alle brauchten

Gomez hat auch wissen lassen, dass der Weg zu einem besseren Gefühl lang und voller Drehungen und Wendungen sein kann.

„Letztes Jahr litt ich mental und emotional und konnte nicht ganz durchhalten und zusammenhalten“, sagte Gomez, als er den McLean Award entgegennahm, der an diejenigen verliehen wurde, die das Verständnis der Öffentlichkeit für psychiatrische Erkrankungen und psychische Gesundheit gefördert haben die jährliche Gala des Krankenhauses von Massachusetts im September 2019. „Ich war nicht in der Lage, ein Lächeln zu bewahren oder die Dinge normal aussehen zu lassen. Es fühlte sich an, als ob mich all mein Schmerz und meine Angst auf einmal überfluteten, und es war einer der gruseligsten Momente meines Lebens.“

„Ich suchte Unterstützung und die Ärzte konnten mir eine klare Diagnose stellen“, fuhr sie fort. „In dem Moment, als ich diese Informationen erhielt, fühlte ich mich zu gleichen Teilen verängstigt und erleichtert. Offensichtlich verängstigt, weil dieser Schleier gelüftet wurde, aber erleichtert, dass ich wusste, warum ich so viele Jahre lang unter Depressionen und Angstzuständen gelitten hatte.“

Gomez bemerkte, wie dankbar sie für das Unterstützungssystem bei McLean war, und fügte hinzu: „Obwohl dies nicht bedeutet, dass alles verschwunden ist, kann ich sagen, dass ich nach einem Jahr intensiver Arbeit glücklicher und gesünder bin und ich habe mehr Kontrolle über meine Gefühle und Gedanken als je zuvor.“