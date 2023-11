Wie SAG-AFTRA KI-Zombies bekämpfte

SAG-AFTRA hatte Dutzende Probleme geklärt, von Renten- und Krankenversicherungsbeiträgen über Seitenbeschränkungen für selbst aufgezeichnete Vorsprechen bis hin zur Bezahlung von Hintergrundschauspielern.

Aber da war noch die Kleinigkeit mit den Zombies.

Die Gewerkschaft befürchtete, dass Studios künstliche Intelligenz nutzen könnten, um tote Schauspieler wiederzubeleben oder aus den Körperteilen echter Schauspieler einen digitalen Frankenstein zu erschaffen.

Dies gehörten zu den letzten Vertragspunkten, die umgesetzt wurden, bevor die Gewerkschaft am Mittwoch ihren 118-tägigen Streik beenden konnte.

Am Ende erhielt SAG-AFTRA nicht alle gewünschten KI-Einschränkungen. Aber das meiste davon wurde übernommen, einschließlich der Anforderung, dass die Studios die Erlaubnis dieser Schauspieler einholen müssen, wenn ein Frankenstein-Schauspieler erkennbare Merkmale echter Schauspieler aufweist.

„Wenn Sie Brad Pitts Lächeln und Jennifer Anistons Augen verwenden, hätten beide ein Recht auf Zustimmung“, sagte Duncan Crabtree-Ireland, der Chefverhandlungsführer der Gewerkschaft.

KI wurde in den letzten 10 Tagen zum beherrschenden Thema im Streik. Für Schauspieler gefährdet es ihre Kontrolle über ihre eigenen Darbietungen und möglicherweise auch ihre Lebensgrundlage. Viele befürchten, dass die Studios, wenn sie könnten, nicht zögern würden, sie durch digitale Versionen ihrer selbst zu ersetzen.

Caitlin Dulany, Mitglied des SAG-AFTRA-Verhandlungsausschusses, sagte, die KI-Bestimmungen seien die „krönende Errungenschaft“ des neuen Vertrags.

„Das war es, was wir brauchten, um es richtig zu machen“, sagte sie. „Und wir haben auf jeden Fall das gleiche Gefühl. Ich glaube wirklich, dass sich unsere Mitglieder mit dem, was wir haben, sicher und geschützt fühlen werden.“

KI war auch der Schlüssel zu den Verhandlungen der Writers Guild of America. Aber für die Schauspieler war es noch dringender – und komplizierter.

Beide Gewerkschaften befürchteten, dass ihre Arbeit gegen sie gerichtet werden könnte. Ihre Skripte oder Auftritte könnten in eine KI-Trainingsdatenbank eingespeist und zur Erstellung „neuer“ Arbeiten verwendet werden. Für Schauspieler könnte das Ergebnis ein synthetischer Darsteller sein, der keine Ähnlichkeit mit einer lebenden Person hat, aber dennoch aus Teilen realer Darbietungen zusammengesetzt ist.

Keine der beiden Gewerkschaften erhielt die von ihnen angestrebten pauschalen Beschränkungen gegen diese Art von Ausbildung. Die WGA erhielt eine Vereinbarung, anderer Meinung zu sein, und das Recht, die Angelegenheit vor Gericht oder in künftigen Vertragsverhandlungen auszufechten.

Im Fall von SAG-AFTRA erhielt die Gewerkschaft jedoch Schutz vor der Verwendung erkennbarer physischer Merkmale bei synthetischen Darbietungen.

Die Gewerkschaft setzte sich außerdem dafür durch, dass für die Verwendung von Bildern toter Schauspieler eine Einwilligung erforderlich ist.

Nach kalifornischem Recht können die Nachlässe verstorbener Schauspieler die Verwendung der Namen und Bildnisse der Schauspieler 70 Jahre lang nach ihrem Tod kontrollieren. Dies gilt zwar für kommerzielle Werbung, nicht jedoch für „ausdrucksstarke Werke“ wie Filme oder Fernsehsendungen.

Wenn ein Studio also ein Biopic dreht, in dem ein Schauspieler eine berühmte Person darstellt, muss es nicht die Erlaubnis des Nachlasses der berühmten Person einholen. Aber mit dem Aufkommen der KI könnte ein Studio theoretisch einen brandneuen Western mit einer digitalen Version von John Wayne in der Hauptrolle drehen, auch ohne die Zustimmung seines Nachlasses.

Die Verhandlungsführer von SAG-AFTRA wehrten sich dagegen. Und laut Crabtree-Ireland haben sie gewonnen.

„Das ist weg“, sagte er. „Sie müssen zum Anwesen gehen.“

SAG-AFTRA versuchte außerdem, KI-Zustimmungen auf ein einzelnes Projekt zu beschränken. So könnte Harrison Ford dem Einsatz von KI bei einem bestimmten „Indiana Jones“-Film zustimmen. Sein Vertrag erlaubte dem Studio jedoch nicht, ihn in künftigen „Indiana Jones“-Filmen unbegrenzt weiter zu reproduzieren.

Gemäß der endgültigen Vereinbarung kann eine KI-Zustimmung mehr als ein Projekt abdecken, diese Projekte müssen jedoch im Vertrag dargelegt werden, sagte Crabtree-Ireland.

Die Gewerkschaft und die Studios haben viel Zeit damit verbracht, Einzelheiten zur Nachbildung von Hintergrundschauspielern auszuarbeiten. Auf Studioseite warnten einige, dass die Forderungen von SAG-AFTRA einige VFX-Postproduktionsarbeiten verbieten würden, die bereits zum Standardverfahren gehören.

Die vollständigen Einzelheiten der Vereinbarung werden voraussichtlich am Freitag veröffentlicht.