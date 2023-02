Wie Russland lernte, sich keine Sorgen mehr über US-geführte Ölsanktionen zu machen, indem es nach Asien blickte — RT Russia & Former Soviet Union

Die G7 und die EU glaubten, dass ein Anziehen der Schrauben Moskau tödlich verletzen würde, aber es scheint nach hinten losgegangen zu sein

Ende Dezember reagierte der russische Präsident Wladimir Putin auf die von westlichen Nationen auferlegte Preisobergrenze für russisches Seerohöl, indem er ein Dekret unterzeichnete, das seine Lieferung ab dem 1. Februar an Nationen verbot, die die Beschränkung unterstützen.

Die von den USA angeführte Maßnahme, die Ländern untersagte, mehr als 60 US-Dollar pro Barrel russisches Öl zu zahlen, trat im Dezember in Kraft. Putins Antwort war eine unmissverständliche Erklärung, dass Russland sich dem Sanktionsdruck nicht beugen werde. Sein Dekret schließt jedoch die Möglichkeit ein „Sondererlaubnis“ in Länder zu liefern, die unter das Verbot fallen – möglicherweise ein Hoffnungsschimmer für einige der 27 EU-Mitglieder, von denen angenommen wird, dass sie zur Unterstützung der Preisobergrenze gezwungen wurden.

Lieferungen umleiten

Der kumulative Versuch des Westens, die russische Wirtschaft abzuwürgen, hat bisher nicht die gewünschte Wirkung gezeigt, wie neueste Zahlen zeigen. Russlands Haushaltseinnahmen aus der Öl- und Gasindustrie stiegen im vergangenen Jahr um 28 % auf 36,5 Milliarden US-Dollar. Die Ölproduktion in Russland stieg im vergangenen Jahr um 2 % auf 535 Millionen Tonnen, während die Exporte des Kraftstoffs um 7,5 % zunahmen.

Dies wurde nicht zuletzt dank der Entscheidung Moskaus erreicht, seine Lieferungen nach Indien und China umzuleiten und sie gleichzeitig mit kräftigen Rabatten zum Kauf russischer Energie anzuregen. Während die Nettoeinnahmen aus dem Energieexport des Landes im Dezember um 172 Millionen Dollar pro Tag zurückgingen, sind die Liefermengen nach Peking und Neu-Delhi auf ein Allzeithoch gestiegen. Der größte Teil des Rückgangs resultierte nicht aus Einnahmen aus Ölexporten, sondern aus Pipeline-Erdgasexporten, die durch die Sabotage der Nord Stream-Gaspipelines beseitigt wurden.









China importierte im November Rekordmengen an russischem verflüssigtem Erdgas (LNG) – 852.000 Tonnen, was laut chinesischen Zolldaten doppelt so viel ist wie im Vorjahr. Auch die Verkäufe von russischem Rohöl und Kohle stiegen stark an.

Die Gesamteinkäufe von Energie durch China, einschließlich Ölprodukten, erreichten im November 8 Milliarden US-Dollar, gegenüber revidierten 7,8 Milliarden US-Dollar im Monat zuvor, was bedeutet, dass Russland das Königreich Saudi-Arabien überholt hat, um es zum größten Lieferanten Chinas zu machen. Kohleimporte aus Russland, einschließlich Braunkohle, stiegen um 41 % auf 7,2 Millionen Tonnen, von denen 2,1 Millionen Tonnen (doppelt so viel wie vor einem Jahr) Kokskohle für die chinesische Stahlindustrie waren.

In ähnlicher Weise kaufte Indien, der drittgrößte Rohölimporteur der Welt, im Dezember eine Rekordmenge an russischem Öl und importierte satte 33-mal mehr als ein Jahr zuvor. Das Unternehmen kaufte im Dezember 2022 durchschnittlich 1,2 Millionen Barrel pro Tag (bpd) aus Russland, verglichen mit nur 36.255 bpd im Dezember 2021, so die Daten von Vortexa Ltd, einem Energiedienstleistungsunternehmen. Die Importe aus dem Irak und Saudi-Arabien betrugen im gleichen Zeitraum jeweils etwa 1 Mio. bpd. Im Jahr vor März 2021 stammten 0,2 Prozent der indischen Ölkäufe aus Russland. Derzeit sind es über 20 % der Gesamtmenge.

Interessanterweise waren die USA, die treibende Kraft hinter den G7-Spielereien, die ganze Zeit über ein großer Verbraucher eines raffinierten russischen Produkts namens Virgin Gas Oil (VGO).













Jetzt kauft Washington VGO von indischen Raffinerien, die von Reliance Energy und Nayara Energy betrieben werden – deren Rohstoff russisches Rohöl ist.

Eine „schwache“ Idee

Im Nachhinein scheint der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj Recht gehabt zu haben, als er die G7-Ölpreisobergrenze als „einen“ bezeichnete „schwach“ Idee, das war nicht „ernst“ genug, um Russland zu schaden.

Trotz des Boykottaufrufs und der Angst vor einer weltweiten Rezession ließ die Nachfrage nach russischem Rohöl – dem zweitgrößten Produzenten der Welt – nicht nach. Die Ölpreise stiegen in den Monaten nach Februar 2022 aufgrund von Versorgungsbedenken, beendeten das Jahr aber schließlich auf etwa dem gleichen Niveau wie zu Beginn. Russland hat die Produktion nicht nur nicht verlangsamt, sondern auch noch mehr produziert.

Am letzten Handelstag des vergangenen Jahres beispielsweise schloss der Kassapreis von Rohöl der Sorte Brent, einer globalen Benchmark, bei 85 USD pro Barrel, nur 7 USD höher als der Preis vom 3. Januar 2022. Ebenso der Kassapreis für West Texas Intermediate (WTI), ein Referenzpreis für US-Rohöl, folgte dem gleichen Muster und beendete das Handelsjahr mit 4 $ pro Barrel höher als am 3. Januar. Der Kassapreis für Rohöl der Sorte Brent lag letztes Jahr bei durchschnittlich 100 $ pro Barrel, der Kassapreis für WTI durchschnittlich 95 $.

Mehr Sanktionen, mehr Schmerz – aber für wen?













Am 5. Februar trat das zusätzliche Verbot der EU für russische Mineralölprodukte, insbesondere Dieselkraftstoff, in Kraft. Gleichzeitig führte die G7 eine globale Preisobergrenze ein – 100 US-Dollar für Premium-Erdölprodukte wie Diesel und 45 US-Dollar für Produkte wie Heizöl. Das erklärte Ziel hinter diesen neuen Sanktionen ist das gleiche – Russland eine seiner wichtigsten Einnahmequellen zu entziehen, um seine Fähigkeit zur Finanzierung des Konflikts in der Ukraine abzuwürgen.

Analysten haben jedoch die Wirksamkeit der Sanktionen in Frage gestellt und vorhergesagt, dass Russland seine Lieferungen einfach umleiten könnte, wie es beim Rohöl der Fall war. Das westliche Verbot raffinierter Produkte könnte sogar die russischen Rohöllieferungen nach China ankurbeln, das selbst ein großes Raffinerieunternehmen ist.

Die Maßnahme könnte sich auch als störender für westeuropäische Nationen erweisen, die für etwa 40 % ihrer Importe raffinierter Produkte auf Russland angewiesen sind. Am wichtigsten ist vielleicht, dass russischer Diesel ein Defizit in der eigenen Produktion ausgleichen konnte.

Diesel wird hauptsächlich für den Lkw-Transport bei der Beförderung von Massengütern zu Verbrauchern und für den Betrieb landwirtschaftlicher Maschinen verwendet. Die EU hat in den letzten Jahren aufgrund der Covid-19-Pandemie und Bedenken hinsichtlich des globalen Klimawandels absichtlich über 1 Million bpd an Raffineriekapazität stillgelegt, und es bleibt abzuwarten, wie der Block fast 500.000 bpd ersetzen wird, die er früher hatte Import aus Russland.