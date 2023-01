Wie Russland den wachsenden Einfluss Deutschlands missversteht

CNN

Vor zwei Jahren betrachtete Moskau einen amerikanisch-deutschen Streit um die Gaspipeline Nord Stream 2 als Lackmustest für die transatlantische Macht.

Russland hatte stark in die 750-Meilen-Unterwasserpipeline investiert, die es mit Deutschland verbindet, und wollte den weltweiten Umsatz steigern und den wirtschaftlichen Einfluss auf Europa und seine machthungrige Schwerindustrie erhöhen. Deutschland war als führender Konsument von Anfang an mit an Bord. Washington war es nicht.

Die Vereinigten Staaten wollten nicht, dass die neue Unterwasserversorgung mit hoher Kapazität die alten Überlandleitungen verdrängte, die durch die Ukraine fuhren und der zunehmend westwärts gerichteten Führung in Kiew wichtige Einnahmen verschafften.

Russland argumentierte, wenn Washington Nord Stream 2 blockierte, was es letztendlich tat, dann würde dies zeigen, dass die europäische Macht nicht mehr durch Berlin floss, sondern tatsächlich über das Weiße Haus.

Zwei Jahre später liest man, dass die transatlantische Dynamik nach Angela Merkel und insbesondere der gescheiterte Einmarsch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in die Ukraine zu einer der dringendsten politischen Fragen geworden sind, die den Kreml ärgern.

Die Weigerung von Bundeskanzler Olaf Scholz, sich nach seinen Worten „zu drängen“, im Alleingang Panzer in die Ukraine zu schicken – stattdessen standhaft zu bleiben und US-Präsident Joe Biden zu fordern, sich ihm anzuschließen, Putins Zorn zu riskieren – hat die transatlantische Macht gezeigt Dynamik hat sich verschoben.

Europa hat nur langsam auf die tiefen Risse in der US-Politik und die Unsicherheit reagiert, die eine weitere Präsidentschaft im Stil Trumps bei seinen Verbündeten hervorrufen könnte. Jahrzehntelanges einigermaßen unerschütterliches Vertrauen in die USA wurde durch hartnäckigen europäischen Pragmatismus ersetzt – und Deutschland geht voran.

Altkanzlerin Merkel war Europas moralischer Kompass. Scholz hat unerwartetes Metall in seiner schwerfälligen Regierungskoalition gefunden, die oft anhält, geht und wartet, und erhielt am Mittwoch im Deutschen Bundestag tosenden Applaus, als er einen seltenen Moment stählerner Führung aufblitzen ließ.

Auf ihrem Gipfel im März letzten Jahres einigten sich die NATO-Führer darauf, die Ukraine nach NATO-Standards auszurüsten, zu bewaffnen und auszubilden. Sie würde kein Mitglied werden, aber die Botschaft an Moskau war eindeutig: Die Ukraine werde in den kommenden Jahren aussehen und kämpfen wie in der Nato.

Bei der andauernden Metamorphose der Ukraine von einer alten sowjetischen Streitmacht zu einem NATO-Klon ging es nicht nur um die Mechanik oder sogar die Diplomatie, Panzer, Kampffahrzeuge, Luftverteidigung und Artillerie zu bekommen, es ging darum, die fast Milliarden Menschen der NATO-Mitgliedstaaten mit ihren Politikern zusammenzubringen. Das hat Scholz am Mittwoch im Parlament deutlich gemacht.

„Vertrauen Sie uns“, sagte er, „wir werden Sie nicht in Gefahr bringen.“ Er erklärte, wie seine Regierung bereits mit Russlands Aggression umgegangen sei und wie die Befürchtungen eines eiskalten Winters und eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs nicht realisiert worden seien. „Die Regierung hat die Krise bewältigt“, sagte er und fügte hinzu: „Wir sind in einer viel besseren Position.“

Der Applaus bei jedem Schritt seiner sorgfältig ausgearbeiteten Rede sprach so laut wie seine Worte. Kurz gesagt, Scholz hat es für Deutschland richtig gemacht, indem er eine Bevölkerung mitgebracht hat, die normalerweise kriegsfeindlich ist und ihre eigene Macht projiziert, und tief gespalten darüber, wie sehr sie der Ukraine dabei helfen sollten, Russen zu töten und möglicherweise den Kreml zu verärgern.

Aber wenn Scholz in Europa im Ukraine-Krieg um einen Rest Einfluss auf Amerika gerungen zu haben scheint, glauben sie in Moskau nicht, dass sich seine neue Kraft stark ändert.

Andrey Kortunov, Generaldirektor des Russian International Affairs Council, sagt, dass in Moskau „die meisten Menschen glauben, dass Biden das Sagen hat“.

In der Tat, anstatt Deutschland mehr Einfluss zu haben, sagt er, „sieht die amerikanische Führung stärker aus als je zuvor.“

Trotzdem schaufeln Russlands Diplomaten ihre Animus gegen den Westen in die öffentliche Arena auf beiden Seiten des Atlantiks.

Der russische Botschafter in Deutschland sagte, Berlins Schritt, Panzer zu schicken, sei „extrem gefährlich“ und beschuldigte Scholz, sich geweigert zu haben, „das anzuerkennen [Germany’s] historische Rechenschaftspflicht gegenüber unserem Volk für die entsetzlichen Verbrechen des Nationalsozialismus.“ Unterdessen warf sein Amtskollege in Washington dem Weißen Haus „offensichtliche Provokation“ und Biden vor, auf die „strategische Niederlage“ Russlands bedacht zu sein.

Dmitri Medwedew, ehemaliger russischer Präsident und stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrates, sagte, Russland werde sich niemals schlagen lassen und Atomwaffen einsetzen, wenn es bedroht werde.

Seltsamerweise sind die Äußerungen näher am Kreml weniger kriegerisch und signalisieren, dass Putin möglicherweise auf eine nukleare Eskalation abkühlt.

Als Reaktion auf die Entscheidung von Biden und Scholz zu Panzern sagte Putins Sprecher Dmitry Peskov, dass dies „die Spannung auf dem Kontinent erhöht, aber Russland nicht daran hindern kann, unsere Ziele zu erreichen“.

Die gemischte Botschaft hat einige Moskauer, mit denen CNN nach den Ankündigungen von Biden und Scholz zu Panzern gesprochen hat, verwirrt. Einige sagten, Russland würde trotzdem gewinnen, und warf die USA und Deutschland als Verlierer in einen Topf, aber ein erheblicher Teil war besorgt über den Krieg, bestürzt über die hohe Zahl der Todesopfer und frustriert darüber, dass Putin ihre Bedenken ignorierte.

Wie sehr Scholz sich Putins abnehmender Popularität bewusst ist oder ob er es im Moment für relevant hält, ist unklar, aber sein Handeln jetzt, Panzer zu schicken, könnte dazu beitragen, Putins eisernen Griff um die Macht zu lockern.

Der Pragmatiker Scholz hat Russlands Bedrohung zu spät erkannt, Deutschland neu ausgerichtet, sein Militär wiederbelebt und die Waffenlieferungen an die Ukraine erhöht. Jetzt hat er signalisiert, dass Deutschland sehr stark im Spiel ist – und tatsächlich die Kontrolle übernehmen will. Er sagte, Deutschland werde die Lieferungen des Leopard 2 von Verbündeten an die Ukraine „koordinieren“, eine Befugnis, die ihm durch die deutsche Gesetzgebung verliehen wurde, die jeden Käufer der Kriegsausrüstung des Landes daran hindere, sie an einen Drittstaat weiterzugeben.

Da Scholz seinen Weg an die diplomatische Spitze schultert, könnten die territorialen Ambitionen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, die gesamte Souveränität der Ukraine einschließlich der Krim wiederherzustellen, vor den Friedensgesprächen mit Putin eingeschränkt werden. Die deutsche Bundeskanzlerin stand an vorderster Front befreundeter Führer, die ein schnelles Ende des Krieges und die Wiederherstellung der wirtschaftlichen Stabilität in Europa wollten.

Längere Debatten über die nächsten militärischen Schritte für die Ukraine könnten kommen und dürften Selenskyj signalisieren, dass Waffenlieferungen eher an deutscher Leine und weniger einseitig von Washington geführt werden.

Diese Verschiebung in der Machtdynamik ändert möglicherweise nicht die Art und Weise, wie der Krieg geführt wird, könnte aber die Konturen einer endgültigen Einigung beeinflussen und einen dauerhaften Frieden formen, wenn er kommt.