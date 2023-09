Wie es passiert5:37Wie riecht eine Mumie? Holzig und süß, mit „Pistaziennote“

Wenn Sie dachten, dass alte ägyptische Mumien nach Fäulnis und Verfall riechen, dann liegen Sie völlig falsch.

Wissenschaftler haben den Duft der Einbalsamierungsflüssigkeit nachgebildet, die vor mehr als 3.500 Jahren zur Konservierung einer Adligen verwendet wurde – und sie sagen, dass er tatsächlich sehr reizend ist.

„Das vorherrschende Aroma ist definitiv ein holziger Kiefernduft“, sagte der Archäologe Barbara Huber erzählte Wie es passiert Gastgeber Nil Köksal.

„Aber es hat auch einen Hauch von Bitumen, ein bisschen Bienenwachs, etwas Süßes, und vielleicht kann man sogar eine frische, zitrische Pistaziennote wahrnehmen. Es ist also ein sehr angenehmer Geruch.“

Huber, Doktorand am Max-Planck-Institut für Geoanthropologie in Deutschland, ist der Hauptautor einer neuen Studie, die eine detaillierte Analyse altägyptischer Mumifizierungsgeräte nutzte, um ein olfaktorisches Erlebnis nachzubilden. Es war veröffentlicht letzten Monat in der Zeitschrift Scientific Reports.

Sie haben ihre Kreation „Scent of Eternity“ getauft und sie wird nächsten Monat Teil eines „immersiven, multisensorischen Erlebnisses“ im Moesgaard Museum in Dänemark sein.

Ein Kanopengefäß aus Kalkstein, das bei der Mumifizierung der ägyptischen Dame Senetnay um 1450 v. Chr. verwendet wurde. (Museum August Kestner)

Das Team extrapolierte die Gerüche, indem es die Verbindungen analysierte, die in den Rückständen zweier Kanopengefäße – Gefäße zur Aufbewahrung der mumifizierten Organe einer Person – aus dem Grab einer Adligen namens Senetnay gefunden wurden.

Sie fanden Spuren von Bienenwachs, Pflanzenöl, Fetten, Bitumen, einer balsamischen Substanz und verschiedenen Arten von Baumharzen, darunter Zeder und Kiefer.

Die Wissenschaftler, die die Materialien identifizierten, arbeiteten dann mit der französischen Parfümeurin Carole Calvez und der Sensorik-Museologin Sofia Collette Ehrich zusammen, um den Duft in einem Labor nachzubilden.

„Durch die Zusammenarbeit mit dem Parfümeur habe ich wirklich gelernt, dass das Zusammenmischen der verschiedenen Inhaltsstoffe eine Kunst für sich ist“, sagte Huber. „Und ich muss sagen, das ist keine hundertprozentige Neuinterpretation. Das ist die Interpretation des Parfüms.“

Riesige Handelsnetzwerke

Die Archäologin Caroline Arbuckle MacLeod von der University of Saskatchewan, die nicht an der Forschung beteiligt war, nannte es „eine wirklich hervorragende Studie“.

„Es gibt so wenige wissenschaftliche Studien zu den Überresten von Mumifizierungsmaterialien, dass jede einzelne wirklich sehr bedeutsam ist“, sagte Arbuckle MacLeod gegenüber CBC.

„Es trägt zu unserem Verständnis darüber bei, wie unterschiedlich diese Rezepte bei verschiedenen Personen sein können und wie sie sich im Laufe der Zeit entwickelt haben könnten.“

Arbuckle MacLeod, der die Verwendung von Holzsärgen im alten Ägypten untersucht, war besonders fasziniert davon, dass eines der Gefäße die Verbindung Larixol enthielt – was der Studie zufolge auf Lärchenharz hindeutet.

Das sei überraschend, sagte sie, denn Lärchen wachsen vor allem in Europa.

„Das ist Handel, der über das Mittelmeer bis in die Tiefen Europas geht, und das ist zu diesem Zeitpunkt im Neuen Reich, dafür wäre es sehr früh“, sagte sie. „Das wäre also ziemlich phänomenal.“

Tatsächlich dürften die meisten der in den Gläsern identifizierten Materialien von anderswo importiert worden sein.

„Die Inhaltsstoffe des Balsams machen deutlich, dass die alten Ägypter schon früh Materialien von außerhalb ihres Reiches bezogen“, sagte Nicole Boivin, eine leitende Forscherin des Projekts, in einer Pressemitteilung.

Tauche nicht stinkend im Jenseits auf

Laut Huber ist es angesichts unseres Wissens über ihren Glauben nicht verwunderlich, dass die alten Ägypter solch angenehme Düfte in ihren Balsamen verwendeten.

„Der Hauptzweck der Mumifizierung bestand darin, den Körper für das Leben nach dem Tod zu konservieren. Den alten Ägyptern war es aber auch sehr wichtig, im Jenseits nicht zu stinken“, sagte sie.

„Wenn der Körper intakt ist, kann Ihre Seele im Jenseits in den Körper zurückkehren und Sie können für die Ewigkeit weiterleben. Und wenn Ihr Körper verfällt – und davon gibt es in ihren alten Texten sehr anschauliche Bilder – sagen sie das Der Körper wird zu unzähligen Würmern.

Barbara Huber, Wissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für Geoanthropologie, untersucht den Duft der Ewigkeit im Labor. (Chris Leipold)

Und Düfte waren laut Arbuckle MacLeod ein sehr wichtiger Teil der alten ägyptischen Kultur.

Es war bekannt, dass Adlige Duftkerzen trugen, und Parfüme waren Schlüsselelemente in vielen Ritualen und Traditionen, darunter auch solchen, die zu Ehren der Toten durchgeführt wurden.

„Es gibt viele Texte im alten Ägypten, die deutlich machen, dass Duft für sie ein wirklich eindrucksvoller Sinn war und dass sie ihn auf unterschiedliche Weise in den Tempeln und in Gräbern verwendeten, um verschiedene spirituelle Elemente hervorzurufen“, sagte sie.

Huber hofft, dass das Element Geruch im Moesgaard Museum den Menschen die Geschichte auf eine sehr greifbare Art und Weise zum Leben erwecken wird.

„Sie gehen nicht nur dorthin, um verschiedene Dinge zu sehen, zu lesen oder in einem Audioguide zu hören. Sie sollten auch in der Lage sein, irgendwie mitzumachen und sich selbst in das alte Ägypten zurückversetzen zu lassen und auch verschiedene Erinnerungen und Erinnerungen zu sammeln.“ Das ist vielleicht persönlich“, sagte sie.

Auf die Frage, ob sie darüber nachdenken würde, den Duft der Ewigkeit in Flaschen abzufüllen und als Parfüm oder Diffusor zu verkaufen, lachte sie.

„Das konnte ich völlig sehen“, sagte sie. „Aber es liegt ein wenig außerhalb meiner Komfortzone. Ich denke, ich werde mich an die Wissenschaft halten und es dann anderen Leuten überlassen, es zu vermarkten.“