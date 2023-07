Sein Ansatz unterscheidet sich von dem anderer westlicher Länder. Während die EU versucht, die schlimmsten KI-Schäden proaktiv zu verhindern, ist der amerikanische Ansatz reaktiver. Die USA warten erst ab, bis sich ein Schaden abzeichnet, bevor sie regulieren, sagt Amir Ghavi, Partner bei der Anwaltskanzlei Fried Frank. Ghavi vertritt Stability AI, das Unternehmen hinter der Open-Source-Bildgenerierung AI Stable Diffusion, in drei Urheberrechtsklagen.

„Das ist eine prokapitalistische Haltung“, sagt Ghavi. „Es fördert Innovation. Es gibt Entwicklern und Erfindern die Freiheit, bei der Entwicklung neuer Lösungen etwas mutiger zu sein.“

Die Sammelklagen zu Urheberrecht und Datenschutz könnten mehr Licht auf die Funktionsweise von „Black-Box“-KI-Algorithmen werfen und neue Möglichkeiten für Künstler und Autoren schaffen, für die Verwendung ihrer Werke in KI-Modellen entschädigt zu werden, sagt Joseph Saveri, der Gründer eines Kartellamts und Anwaltskanzlei für Sammelklagen, und Matthew Butterick, ein Anwalt.

Sie führen die Klagen gegen GitHub und Microsoft, OpenAI, Stability AI und Meta an. Saveri und Butterick vertreten Silverman, Teil einer Gruppe von Autoren, die behaupten, dass die Technologieunternehmen ihre Sprachmodelle anhand ihrer urheberrechtlich geschützten Bücher trainiert hätten. Generative KI-Modelle werden mithilfe riesiger Datensätze aus Bildern und Texten trainiert, die aus dem Internet stammen. Hierzu zählen zwangsläufig auch urheberrechtlich geschützte Daten. Autoren, Künstler und Programmierer sagen, dass Technologieunternehmen, die ihr geistiges Eigentum ohne Zustimmung oder Namensnennung vernichtet haben, sie entschädigen sollten.

„Es gibt eine Lücke, wo es noch keine Rechtsstaatlichkeit gibt, und wir bringen das Gesetz dahin, wo es hingehört“, sagt Butterick. Auch wenn die KI-Technologien, um die es in den Klagen geht, neu sein mögen, sind die damit verbundenen rechtlichen Fragen nicht neu, und das Team verlasse sich auf das „gute, altmodische“ Urheberrecht, fügt er hinzu.

Butterick und Saveri verweisen als Beispiel auf Napster, das Peer-to-Peer-Musik-Sharing-System. Das Unternehmen wurde von Plattenfirmen wegen Urheberrechtsverletzung verklagt, was zu einem bahnbrechenden Fall über die faire Nutzung von Musik führte.

Die Napster-Vereinbarung habe Unternehmen wie Apple, Spotify und anderen den Weg geebnet, neue lizenzbasierte Geschäfte abzuschließen, sagt Butterick. Das Paar hofft, dass ihre Klagen auch den Weg für eine Lizenzlösung ebnen, bei der Künstler, Autoren und andere Urheberrechtsinhaber ebenfalls Lizenzgebühren dafür erhalten könnten, dass ihre Inhalte in einem KI-Modell verwendet werden, ähnlich dem System, das in der Musik eingesetzt wird Industrie für das Sampling von Songs. Unternehmen müssten außerdem eine ausdrückliche Genehmigung für die Verwendung urheberrechtlich geschützter Inhalte in Schulungssets einholen.

Tech-Unternehmen haben öffentlich zugängliche, urheberrechtlich geschützte Daten im Internet als Gegenstand der „fairen Nutzung“ nach dem US-amerikanischen Urheberrecht behandelt, was es ihnen ermöglichen würde, diese zu verwenden, ohne vorher eine Erlaubnis einzuholen. Urheberrechtsinhaber sind anderer Meinung. Die Sammelklagen werden wahrscheinlich darüber entscheiden, wer Recht hat, sagt Ghavi.