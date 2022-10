Wie reinigt man seinen stoffbezogenen Smart Speaker? Sorgfältig

Bei einer Mitarbeiterversammlung heute Nachmittag hier bei Der Rand, fingen mehrere Leute an, sich über das Problem zu beschweren, ihre mit Stoff überzogene Technik sauber zu halten. Es stellte sich heraus, dass dies definitiv ein Problem auf der Suche nach einer Lösung ist.

Wenn Sie beispielsweise einen Apple HomePod Mini, einen Google Assistant-Lautsprecher oder ein Amazon Echo in Ihrer Küche aufbewahren, sammelt sich auf dem Gerät sehr schnell Krümel und Fett an. Ganz zu schweigen von den Tierhaaren, die der Stoff anziehen wird, oder wie er aussehen wird, nachdem er von schmuddeligen kleinen vierjährigen Händen von Raum zu Raum getragen wurde.

Wie hält man sie also sauber?

Ich habe es in verschiedenen Quellen nachgeschlagen, und die meisten waren sich einig: Es gibt ein paar Dinge, die Sie tun können, um zu versuchen, die Oberfläche Ihrer stoffbezogenen Technik einigermaßen sauber zu halten. Ihre Möglichkeiten sind jedoch begrenzt.

Wenn Sie denken, dass die Skelette gruselig sind, warten Sie, bis Sie überprüft haben, wie viel Staub an Ihrem Echo Dot haftet. Bild: Dan Seifert / The Verge

Und alle sind sich einig: Wenn Sie Ihr Gerät in funktionsfähigem Zustand halten möchten, verwenden Sie kein in Alkohol getränktes Tuch, besprühen Sie es nicht mit Fensterreiniger oder verwenden Sie tatsächlich etwas anderes als Wasser (oder Amazons Alkohol). Befeuchten Sie Ihr Tuch. Und wenn das nicht aus dem Fleck herauskommt – nun, vielleicht müssen Sie diesen Teil Ihres HomePod-, Echo- oder Nest-Lautsprechers einfach an die Wand drehen, wo ihn sonst niemand sieht.