Wie putzt man sich die Zähne richtig?

Eine gute Bürste und ein bisschen Technik gehen überraschend weit, um Ihr Lächeln und Ihre Gesundheit zu verbessern.



Eine professionelle Zahnreinigung fühlt sich an wie ein Reset der Zahngesundheit. Ihre Zähne werden perfekt geschrubbt, geschabt und poliert. Ob sie dabei bleiben, liegt an Ihnen. Was zu Hause passiert (denken Sie an die Vegas-Regeln) kann sich sehr von dem unterscheiden, was in der Zahnarztpraxis passiert. Aber knirschen Sie nicht mit den Zähnen darüber. Sehen Sie sich diese drei Tipps an, um Ihr Zahnputzspiel zu verbessern und dabei Ihre Gesundheit zu verbessern.

1. Verstehen Sie die Anreize.

Jedes Mal, wenn Sie etwas essen oder trinken, können Essensreste oder Rückstände an Ihren Zähnen und Ihrem Zahnfleisch haften bleiben. Die Trümmer und ihre Bakterien verwandeln sich in einen klebrigen Film namens Plaque. Bleibt es zu lange auf den Zähnen, verkalkt es. Die verhärtete Plaque wird Zahnstein genannt und kann nicht mit einer Zahnbürste entfernt werden.

„Innerhalb des Zahnsteins befinden sich Bakterien, die Säuren freisetzen, die Hohlräume verursachen, Ihren Zahnschmelz abbauen und im Inneren des Zahns in Richtung des Nervs und des Kieferknochens tunneln und Infektionen verursachen, wenn sie unbehandelt bleiben. Von dort aus können Bakterien in andere Teile Ihres Körpers gelangen, einschließlich Gehirn, Herz und Lunge“, sagt Dr. Tien Jiang, Prothetiker in der Abteilung für Mundgesundheitspolitik und Epidemiologie an der Harvard School of Dental Medicine.

Plaque-bezogene Bakterien können auch das Zahnfleisch reizen und infizieren, was das Zahnfleischgewebe, die Bänder, die die Zähne an Ort und Stelle halten, und den Kieferknochen schädigt – was zu Zahnverlust führt.

Wenn man all das weiß, ist es vielleicht keine Überraschung, dass schlechte Zahngesundheit mit Gesundheitsproblemen wie Bluthochdruck, Herzproblemen, Diabetes, rheumatoider Arthritis, Osteoporose, Alzheimer und Lungenentzündung in Verbindung gebracht wird.

2. Wählen Sie eine gute Zahnbürste.

Eine schwindelerregende Vielfalt an Zahnbürstenoptionen reicht von einfachen Plastikstäbchen mit Borsten bis hin zu Hightech-Werkzeugen mit Borsten, die sich drehen oder vibrieren. Aber raten Sie mal: „Es kommt nicht auf die Zahnbürste an, sondern auf die Technik“, sagt Dr. Jiang. „Möglicherweise haben Sie eine Bürste, die Ihnen die ganze Arbeit abnimmt. Aber wenn Sie nicht über eine hervorragende Putztechnik verfügen, werden Sie Plaque vermissen, selbst mit einer elektrischen Zahnbürste.“

Hüten Sie sich also vor ausgefallenen Marketingversprechen, die suggerieren, dass eine Zahnbürste besser ist als die andere. Stattdessen empfiehlt sie:

Besorge dir eine Zahnbürste, die dir gefällt und die du regelmäßig benutzen wirst.

Wählen Sie die Borsten basierend auf Ihrer Zahnfleischgesundheit aus. „Wenn Ihr Zahnfleisch empfindlich ist, brauchen Sie weiche Borsten, die keine Reizungen verursachen. Wenn Sie keine Zahnfleischprobleme haben, ist es in Ordnung, harte Borsten zu verwenden“, sagt Dr. Jiang.

Ersetzen Sie Ihre Zahnbürste alle paar Monate. „Es ist Zeit für eine neue Bürste, wenn die Borsten gespreizt und nicht mehr aufrecht sind oder sich Ihre Zähne nach dem Putzen nicht sauber anfühlen“, sagt Dr. Jiang.

Was ist, wenn Sie eine elektrische Zahnbürste wollen, weil es Ihnen schwer fällt, eine Bürste zu halten oder mit guter Technik zu putzen, oder wenn Sie einfach den spielerischen Reiz einer High-Tech-Bürste genießen?

Dr. Jiang sagt, dass das auch in Ordnung ist – ob es sich um ein schickes Gerät mit Timer, Drucksensoren, Bluetooth-Konnektivität und Apps handelt, die Sie durch das Zähneputzen führen (Preise reichen von 40 bis 400 US-Dollar) oder ein einfaches batteriebetriebenes Ding (Preise beginnen bei). $5). „Probieren Sie einfach die Einstellungen aus, um zu sehen, ob Sie damit zufrieden sind, und bringen Sie die Zahnbürste zur Zahnreinigung mit, wenn Sie Fragen zur Verwendung haben“, sagt sie.

3. Verwenden Sie die richtige Putztechnik.

Unabhängig davon, welche Art von Zahnbürste Sie verwenden, empfiehlt Dr. Jiang, diese Putzmethode zweimal täglich anzuwenden und jedes Mal davor oder danach Zahnseide zu verwenden:

Putzen Sie zwei Minuten lang mit einer fluoridhaltigen Zahnpasta. Teilen Sie die Zeit zwischen den oberen linken, oberen rechten, unteren linken und unteren rechten Zähnen auf – 30 Sekunden pro Abschnitt.

Winkeln Sie die Bürste an. „Die Borsten sollten auf das Zahnfleisch gerichtet sein, wo sie auf die Zähne treffen, eine Verbindungsstelle, an der sich Plaque und Zahnstein ansammeln. Sie möchten nicht, dass die Borsten in einem 90-Grad-Winkel senkrecht zu Ihren Zähnen stehen, sondern in einem 45-Grad-Winkel -Grad-Winkel“, sagt Dr. Jiang.

Machen Sie Kreise mit den Borsten. „Drehen Sie die Borsten in einer sanften, schwungvollen Bewegung hin und her, um dabei zu helfen, Schmutz am Zahnfleischrand zu greifen“, sagt Dr. Jiang.

Putzen Sie ohne Ablenkungen, damit Sie sich auf Ihre Putztechnik konzentrieren können.

Sei sanft. Wenn Sie beim Zähneputzen zu fest aufdrücken, reizen und verletzen Sie möglicherweise Ihr Zahnfleisch. Bürsten Sie auch Ihre Zunge. Es sammelt jede Menge Bakterien, die weggebürstet werden müssen.

Spülen Sie Ihren Mund und Ihre Bürste aus. Waschen Sie alle Spuren von Zahnpasta und Essensresten weg.

Werfen Sie einen Blick auf Ihr Zahnfleisch. Wenn Sie mit dem Zähneputzen fertig sind, ziehen Sie Ihre Lippen von Ihren Zähnen weg, um zu sehen, ob Sie Speisereste um Ihre Zähne hinterlassen haben. Ihr Zahnfleisch sollte nicht rot oder geschwollen aussehen.

Sie sind sich nicht sicher, ob Sie richtig putzen? Dr. Jiang schlägt vor, ohne Zahnpasta zu üben. Wenn du deine Zunge an deinen Zähnen reibst, sollte sich alles glatt anfühlen.

Suchen Sie alle sechs Monate eine Dentalhygienikerin zur Reinigung auf und mindestens einmal im Jahr Ihren Zahnarzt – auch wenn diese Besuche Sie ängstlich machen. Und wenn Sie zwischen den Besuchen irgendwelche Probleme bemerken, rufen Sie das Zahnarztteam an. Aber denken Sie daran: Ein Großteil der Arbeit, um Ihre Zähne sauber zu halten, kommt von guten häuslichen Gewohnheiten, nicht von der Zahnarztpraxis.